Van Baarle over 'Vlaanderen', Froome en de bodemloze put van Team Sky

Op de keukentafel in het ruime appartement van Van Baarle in het centrum van Veenendaal ligt onder zijn eigen telefoon een iPhone met een hoesje waarop het logo van Team Sky duidelijk zichtbaar is.

Het is een van de extraatjes als je bij het rijkste wielerteam ter wereld zit (in 2016, het laatste jaar dat de cijfers openbaar zijn gemaakt, had Team Sky een budget van 35 miljoen euro). Elke renner van de Britse ploeg krijgt zijn eigen telefoon met daarop een speciale app die zo'n beetje alle relevante data bijhoudt.

"Het is geen Big Brother is watching you", zegt de 25-jarige Van Baarle met een glimlach. "Maar de ploegleiding kan wel veel zien via die app."

“Ik hoef bij Team Sky echt alleen maar te fietsen” Dylan van Baarle

Via zijn telefoon worden de trainingen van de geboren Zuid-Hollander gemonitord, wordt er gekeken hoe zijn hartslag zich ontwikkelt en krijgt hij advies over wat hij moet eten na verschillende inspanningen.

"Daaraan merk je dat Team Sky een groot budget heeft, het is bijna een bodemloze put", stelt Van Baarle met een knipoog. "Maar ook dan moet je het geld wel goed spenderen en dat doen ze bij deze ploeg zeker. Alle kleine dingetjes zijn goed verzorgd. Ik hoef echt alleen maar te fietsen en dat maakt het voor mij een stuk makkelijker."

Het past allemaal bij de theorie van de marginal gains die Team Sky onder ploegbaas Dave Brailsford aanhangt: door een heleboel zaken een klein beetje te verbeteren, wil de Britse formatie zijn concurrenten aftroeven.

Dat heeft de afgelopen jaren vele successen opgeleverd - Team Sky won met Bradley Wiggins (2012) en Chris Froome (2013, 2015, 2016 en 2017) vijf van de laatste zes edities van de Tour de France - maar voor Van Baarle is het na vier jaar bij de Amerikaanse ploeg Garmin/Cannondale even wennen.

"Op de fiets moeten al die kleine dingen samenkomen voor goede prestaties. Bij de rest van de ploeg zie je dat het lukt, maar voorlopig valt het bij mij allemaal nog niet helemaal goed in elkaar."

Moeder

Van Baarle doet zijn verhaal een dag na zijn teleurstellende 99e plaats in Gent-Wevelgem en drie dagen na een matige 51e plek in E3 Harelbeke, twee van de belangrijkste voorbereidingskoersen op de Ronde van Vlaanderen van aanstaande zondag.

In Veenendaal zoekt de nummer vier van vorig jaar in 'Vlaanderen' een paar dagen de rust op - "even weg uit het circus" - én een moment om bij te praten met zijn moeder Renate de Haas, die is overgekomen uit Zoetermeer. "We zien elkaar niet supervaak, maar onze band blijft er altijd", zegt Van Baarle.

De Haas, die in de jaren tachtig zelf als baanrenster twee keer Nederlands kampioen werd, heeft Dylan en zijn twee jaar jongere zusje Ashlynn bijna volledig zelf moeten opvoeden. Van Baarle heeft al negentien jaar geen contact meer met zijn vader Mario, die in 1988 als baanrenner meedeed aan de Olympische Zomerspelen van Seoul.

“Ik heb heel erg mijn best gedaan om het gat op te vullen dat er was zonder vaderfiguur” Moeder Renate de Haas

"Alles kwam op mijn schouders terecht", aldus De Haas. "Ik heb heel erg mijn best gedaan om het gat op te vullen dat er was zonder vaderfiguur. Mijn ouders zijn daarin ook van enorme waarde geweest, vanaf de jeugd gingen ze mee naar wielerwedstrijden."

Fietsen was namelijk vanaf het moment dat hij kon lopen de belangrijkste interesse van Van Baarle. "Toen hij vijf was, ging hij op de BMX-fiets al wedstrijdjes af, ook internationaal", zegt zijn moeder. "Later maakte hij de overstap naar het wegwielrennen en daar zijn we ook best serieus mee bezig geweest."

De Haas stapte met grote regelmaat op de scooter om haar tienerzoon te helpen bij een training. "Een rondje Schiphol van vier uur, ook als het slecht weer was. Dan had ik het de rest van de dag nog koud thuis op de bank, maar het is het meer dan waard geweest."

Cannondale

Van Baarle was 19 jaar oud en een grote belofte in de opleidingsploeg van Rabobank toen hij zijn manager vertelde wat zijn twee droomploegen waren: Garmin en Team Sky. Hij tekende uiteindelijk aan het eind van 2013 voor de Amerikaanse ploeg van Jonathan Vaughters, maar de aantrekkingskracht tussen Van Baarle en Team Sky bleef bestaan.

In de Tour van 2015 en de Tour van 2017 toonde het Britse topteam interesse in Van Baarle, maar de hardrijder koos er twee keer voor om zijn contract te verlengen bij zijn ploeg, die inmiddels Cannondale heette.

Amper twee weken nadat Van Baarle vorig jaar augustus zijn handtekening had gezet onder een nieuwe verbintenis tot en met 2019 werd hij echter volledig verrast door het nieuws dat Cannondale financiële problemen had en dat de renners mochten uitkijken naar een nieuwe ploeg.

"Dave Brailsford was er vervolgens als de kippen bij met een aanbod", zegt Van Baarle. "Ik wilde altijd al voor Sky rijden, dus ik heb niet getwijfeld. Binnen een week wist ik dat dit mijn nieuwe ploeg zou worden."

“Sky is als FC Barcelona of Real Madrid; het is het hoogst haalbare” Dylan van Baarle

​Het moeilijkste was om dat bericht aan Vaughters over te brengen, de man die niet alleen al vier jaar zijn teambaas was, maar ook al twee jaar zijn coach. "'JV' heeft een belangrijke rol gespeeld in hoe ik mij ontwikkeld heb als wielrenner", aldus Van Baarle. "Hij vond het niet leuk dat ik wegging, maar sportief gezien snapte hij mijn keuze."

"Team Sky is namelijk als FC Barcelona of Real Madrid; het is het hoogst haalbare. Ook daarom baal ik ervan dat het dit seizoen nog niet zo loopt zoals het zou moeten, ik wil laten zien wat ik waard ben. Ja, het zou kunnen dat ik mezelf iets te graag wil bewijzen."

Froome

Half februari beleefde Van Baarle zijn echte vuurdoop als Team Sky-renner: in de Spaanse rittenkoers Ruta del Sol zat hij voor het eerst in één team met viervoudig Tourwinnaar Chris Froome.

"Ik voelde me niet ongemakkelijk, maar ik kijk wel een beetje op tegen iemand als Chris", aldus Van Baarle. "Dus ik liet me die week wat leiden door de grote mannen en dat ging prima."

De Zuid-Hollander ondervond in Andalusië wel direct aan den lijve wat momenteel het vervelendste aspect van rijden voor Team Sky is. De ploeg komt met enige regelmatig negatief in het nieuws, de laatste maanden vooral vanwege de salbutamolaffaire van kopman Froome. Tijdens de Ronde van Spanje van vorig jaar werd in de urine van de Brit een te hoog gehalte van het astmamiddel gevonden.

"We waren op trainingskamp met de ploeg toen we het nieuws hoorden", herinnert Van Baarle zich. "Niemand was echt in paniek. Dave Brailsford stelde ons gerust en zei dat ze aan het onderzoeken waren hoe het kwam dat er zoveel salbutamol in zijn urine zat."

“Ik heb gezien dat de inspanningsastma van Froome een stuk heviger is dan bij mij” Dylan van Baarle

Ruim drie maanden later is de stand van zaken eigenlijk niet veranderd. Froome mag gewoon koersen en ondertussen zijn het kamp-Froome en de internationale wielerunie UCI nog bezig met hun onderzoek. Van Baarle, die zelf ook inspanningsastma heeft en soms salbutamol gebruikt, verwacht dat Froome vrijgesproken zal worden van dopinggebruik.

"Ik heb in de Ruta del Sol gezien dat de inspanningsastma van Chris een stuk heviger is dan bij mij, hij moest de hele tijd hoesten aan tafel. Dat geeft wel aan in hoeverre hij dat middel nodig heeft. Je mag salbutamol ook gewoon gebruiken, eigenlijk is het een rare regel dat de hoeveelheid ervan niet boven een bepaalde waarde mag komen. Ik ga ervan uit dat Chris niks fout heeft gedaan en ik hoop dat de zaak snel klaar is."

Druk

De negatieve artikelen in de pers en de vele journalisten bij de teambus van Sky bij een relatief kleine koers als de Ruta del Sol zorgen er niet voor dat Van Baarle spijt heeft van zijn keuze voor de Britse formatie.

"De afgelopen vier jaar heb ik persoonlijk niet superveel media-aandacht gehad en ik denk dat die luwte mij geholpen heeft in mijn groei als renner. Maar ik denk dat ik nu al enige tijd klaar was voor wat meer druk."

Druk zal Van Baarle zondagochtend voelen in Antwerpen bij de start van de Ronde van Vlaanderen, nadat hij in de afgelopen twee jaar met respectievelijk een zesde en een vierde plaats aantoonde dat hij een potentiële winnaar is van een van de grootste klassiekers op de wielerkalender.

"Ik hoop dat ik zondag kan laten zien dat ik het toch kan. Ik weet dat het er in zit, omdat het de voorgaande jaren ook is gelukt. Ik moet geduld hebben en niet in paniek raken, hopelijk valt alles in de Ronde dan wel op z'n plaats."

