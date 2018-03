Erland Galjaard verlaat RTL na 21 jaar: 'Hij kon niet goed tegen kritiek'

"Het is misschien wel de belangrijkste Nederlandse televisiedirecteur ooit geweest", zegt Ron Vergouwen, tv-recensent bij De Perstribune op NPO Radio 1. "De eerste helft van zijn tijd daar was het meest succesvol, en dat is op zijn naam te schrijven."

Zijn loopbaan begon Galjaard in 1997 als eindredacteur bij RTL Nieuws. In 1999 werd hij Hoofd Sport en daarna kreeg hij de leiding over RTL7, RTL5, Yorin en ook herpositioneerde hij RTL5. In 2008 werd hij verantwoordelijk voor RTL4 en vier jaar later werd hij algemeen programmadirecteur van RTL, een functie die hij tot het einde van zijn dienstverband bekleedde.

Galjaard werd in 2011 door vakblad Broadcast Magazine uitgeroepen tot Omroepman van het jaar en gedurende zijn dienstverband ontvingen vijf RTL-programma's de Televizier Ring: The Voice of Holland, Gooische Vrouwen, De TV Kantine, Syndroom en Voetbal International.

The Voice

"Elke televisiedirecteur kent zijn gloriemomenten, maar ook zijn minder succesvolle momenten", stelt tv-criticus Bert van der Veer, die in de jaren negentig zelf programmadirecteur van de zender was. Een van de klapstukken van Galjaard noemt Van der Veer talentenjacht The Voice. "Die is bedacht door John de Mol, maar binnengehaald door Erland, net als vele andere formats die enorm succesvol bleken."

Vergouwen vindt dat Galjaard van RTL een "logisch bedrijf" voor de kijker heeft gemaakt. "Aan het begin van zijn tijd daar was RTL meer een allegaartje, maar Galjaard heeft een duidelijk profiel aan de zenders gegeven." Dat geldt bijvoorbeeld voor RTL5, legt Vergouwen uit. "Dat was destijds een zorgenkindje, maar Erland heeft ervoor gezorgd dat de zender een duidelijk jongerenprofiel kreeg."

Hulpprogramma's

Wat Vergouwen ook een positieve "erfenis" van Galjaard vindt, zijn de hulpprogramma's die hij heeft bedacht voor RTL, zoals Help mijn man is klusser en Een dubbeltje op zijn kant. "Die programma's hebben ook veel kritiek gekregen (onder meer van de NRC, dat met ex-deelnemers sprak en een kritisch, veelgedeeld artikel schreef, red.). Desalniettemin waren er ook veel kijkers voor. Een positief aspect is dat er door zulke maatschappelijk televisie maatschappelijke discussies werden gestart, zoals over armoede."

Ook Van der Veer noemt de hulpprogramma's een van de erfenisstukken die Galjaard heeft achtergelaten. Dat de programma's veel kritiek kregen, zou volgens de tv-criticus weinig deren. "Voor de commerciële televisie gaat het tenslotte om de kijkcijfers, en die zijn heel goed."

Wendy als actrice

Ook zorgde Galjaard er volgens Vergouwen voor dat "bepaalde talenten zich konden ontwikkelen". "Sterren konden, doordat ze door hem aangespoord werden, verschillende kanten van zich laten zien."

Een voorbeeld hiervan noemt hij Wendy van Dijk, met wie Galjaard ook sinds 2014 getrouwd is. "Ze was destijds al presentatrice, maar Erland zag in Wendy ook een actrice." Ze kreeg de hoofdrol in Moordvrouw, de politieserie die nu zeven seizoenen een kijkcijfersucces is.

Een andere ster die dankzij Galjaard ook een andere kant opging is Carlo Boszhard. "Erland heeft hem en Irene Moors aangemoedigd om meer te doen met hun improvisatietalent, wat leidde tot de TV Kantine. En Humberto Tan werd dankzij RTL Late Night ook door het publiek gezien als een journalistiek talent." Van der Veer noemt in deze rij namen van Jeroen van Koningsbrugge en Ruben Nicolai, die voor hun deelname aan programma's als Ik hou van Holland en Beste Kijkers vooral bekend waren als komiek. "Voorheen waren cabaretiers vooral te zien bij de VARA."

“Erland trad vooral naar buiten wanneer er iets positiefs te melden was” Tv-recensent Ron Vergouwen

Een opvolger voor Galjaard is nog niet gevonden. RTL7-programmadirecteur Marco Louwerens zou tijdelijk zijn functie overnemen, maar donderdag werd bekend dat hij een overstap maakt naar Talpa. Volgens Vergouwen kan de communicatie van RTL dankzij een nieuwe programmadirecteur mogelijk wat opener worden.

"Het nadeel van Erland was dat hij naar binnen gekeerd was. Hij kon slecht tegen kritiek en trad vooral naar buiten wanneer er iets positiefs te melden was."

Van der Veer onderschrijft dit: "Erland had altijd moeite met kritiek. Op het moment dat RTL Late Night met de grond gelijk werd gemaakt vanwege de lage kijkcijfers, had hij een mooi optreden kunnen geven in De Wereld Draait Door om duiding te geven, maar dat heeft hij niet gedaan."

Coach van Humberto

Vergouwen is benieuwd of de nieuwe programmadirecteur net zo betrokken zal zijn als Galjaard dat was. "De eerste maanden van Late Night was Erland altijd op de studiovloer aanwezig om bijvoorbeeld te helpen bij de gastenkeuze en om Humberto te coachen."

De komende tijd zal RTL naar mening van Vergouwen "klaargestoomd moeten worden voor een nieuwe generatie tv-kijkers". "Lineaire tv, zoals Erland dat bij RTL goed heeft neergezet, is nu door de komst van onder meer Netflix minder van belang. Online moet er een slag geslagen worden. Daar ligt de toekomst."

In april zal Galjaard nog een paar lopende projecten afronden. De programmadirecteur is in totaal 21 jaar bij de zender in dienst geweest. Wat hij nu gaat doen, is nog niet bekend. Galjaard liet eerder weten dat hij "wil ontdekken wat er gebeurt als hij uit de hectiek stapt en zijn creativiteit op andere vlakken inzet".

Baan bij NPO

Vergouwen zegt dat Galjaard volgens zijn contract het komende jaar niet in een soortgelijke functie aan de slag mag bij een andere omroep. Het zou hem niet verbazen als de voormalig omroepdirecteur na deze tijd in dienst treedt bij de publieke omroep.

"Hij komt uit een familie van wetenschappers (zijn vader was emeritus hoogleraar humane genetica, red.), dus het was best verrassend dat hij ging werken bij een amusementsfabriek als RTL", stelt Vergouwen. "Een functie bij de publieke omroep lijkt me daarom een logische volgende stap."

Van der Veer kan zich hier niet in vinden. "De positie die Erland bij RTL bekleedde bestaat niet bij de publieke omroep", zegt hij. "Ik zie 'm toch eerder terug in een consult- of CEO-rol bij een internationaal bedrijf. Of misschien legt hij zich wel volledig toe op zijn dj-carrière."

