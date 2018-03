Eerste F1-race verreden: Wat voor seizoen kan Verstappen verwachten?

"Als je echt wereldkampioen wilt worden, moet je de snelste auto hebben", zei Verstappen tijdens het Grand Prix weekend in Melbourne. "We moeten nog afwachten of we die hebben."

Het staat vast dat Verstappen in het eerste raceweekend nog niet de snelste auto had. Of in ieder geval niet de sterkste motor.

Het is het bekende verhaal: de Mercedes-krachtbron achter in de auto van regerend wereldkampioen Lewis Hamilton heeft met name in het beslissende deel van de kwalificatie dusdanig meer vermogen dat het de Brit in Melbourne volgens Verstappen bijna een halve seconde opleverde in de kwalificatie.

Hamilton ontkende dat er sprake is van een 'party mode', zoals deze motorinstelling door volgers inmiddels wordt genoemd, maar Verstappen weet wel beter. "Volgens mij weet iedereen wel hoe het zit", aldus de Nederlander zaterdag na de kwalificatie.

Positieve signalen

Het verschil in motorvermogen blijft dus een probleem voor Verstappen, maar er waren bij de GP in Australië zeer zeker positieve signalen op te vangen. De nieuwe auto van Red Bul, de RB14, lijkt in ieder geval niet onder te doen voor de Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen.

De kwalificatie blijft het beste meetpunt om te zien waar de auto's ten opzichte van elkaar staan als het gaat om pure snelheid. Verstappen kwalificeerde zich in Melbourne weliswaar achter de beide auto's van het Italiaanse team, maar het was duidelijk dat een fout van de Nederlander daar de oorzaak van was.

“We willen graag op het feestje van Lewis komen” Christian Horner over 'Party mode' van Mercedes

Tijdens het seizoen is er niet alleen een strijd gaande op de baan. De technici van de verschillende teams gaan met elkaar de competitie aan om hun auto's zo goed mogelijk te ontwikkelen. Hierin schuilt veel van het optimisme dat Verstappen een goed seizoen tegemoet gaat. Red Bull blinkt doorgaans uit in het verbeteren van de auto in de loop van het seizoen.

In 2017 kwalificeerde Verstappen zich tijdens het openingsweekend op 1,3 seconde van Hamilton, terwijl hij in de laatste races regelmatig veel dichter op de snelste tijd zat. In 2018 begint Red Bull al een stuk dichter op de grote concurrenten Mercedes en Ferrari. Zeker de 'racepace' zag er zondag goed uit; Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen, zette de snelste ronde van de Grand Prix neer.

Red Bull gaat het seizoen in met de wetenschap dat het vertrekpunt beter is, dat de auto in de race niet (veel) onderdoet voor de concurrentie én dat die concurrentie tijdens de ontwikkelingsstrijd gedurende het seizoen verslagen kan worden.

Party mode

De 'party mode' van Mercedes is echter een probleem waar Red Bull niet eenvoudig mee kan afrekenen. Het ging tijdens het weekend in Melbourne veelvuldig over de speciale motorstand van Mercedes. "We willen graag op het feestje komen van Lewis", zei teambaas Christian Horner zondag na de race.

Dat zou dan van motorenpartner Renault moeten komen. "Je zag zaterdag dat de door Renault aangedreven auto's allemaal dicht bij elkaar zitten qua topsnelheid, ook als we verschillende hoeveelheden neerwaartse druk hebben. Dus dat is het punt waarop we de meeste vooruitgang moeten boeken", bevestigde de Brit.

Van een speciale kwalificatiestand op de motor is bij Renault in ieder geval nog geen sprake. "Niet dat ik weet nee", liet Verstappen weten. "Ze zijn vooral bezig geweest met het betrouwbaar maken van de motor. Dat snap ik ook wel. En daarna wordt er hopelijk iets aan het vermogen gedaan."

"Volgens mij zitten er wel wat dingen aan te komen", zei Horner over mogelijke updates aan de motor. "Maar Renault vertelt niet altijd helemaal waar ze mee bezig zijn. We hebben wel de druk er op staan bij ze om met verbeteringen te komen."

Alternatief

Verstappen is er inmiddels aan gewend dat hij het in de belangrijke strijd om de startposities zonder een beetje extra snelheid moet stellen. "Dat heb ik nog nooit gehad. Daar leer je mee leven."

Horner ziet ook wel een alternatief om van de grote vermogensverschillen in de kwalificatie af te komen. "Misschien moeten we het gewoon zo regelen dat je tijdens de kwalificatie en de race continu de motor in dezelfde stand moet hebben."

De teambaas van Red Bull denkt dat fenomenen als 'party mode' daarmee verleden tijd zouden zijn omdat dat langdurig een te grote belasting van de motor zou betekenen.

Rol van betekenis

De vraag of Verstappen dit seizoen een gooi kan doen naar zijn eerste wereldtitel is na één race nog niet eenvoudig te beantwoorden. De Nederlander liet zelf al weten veel te verwachten van circuits waar niet te veel lange rechte stukken zijn. "Dan heb je het bijvoorbeeld over Monaco, Hongarije of Singapore", zei de Limburger. Ook op het circuit van Albert Park blonk de Red Bull steevast uit in de bochtige derde sector.

Tel dat op bij het feit dat het tempo van de RB14 ook in Melbourne - waar de motor belangrijk is - met name in de race prima was, de kunst van Red Bull om de auto te ontwikkelen en natuurlijk de kwaliteiten van Verstappen zelf, en er mag geconcludeerd worden dat de Nederlander in ieder geval een veel beter seizoen kan gaan beleven dan in 2017.

Mocht Renault het vervolgens voor elkaar krijgen om de motor enigszins te verbeteren, bijvoorbeeld met een 'party mode-light', dan kan Verstappen best eens een rol van betekenis gaan spelen.

Op de vraag of hij dit jaar met een beter gevoel weggaat uit Australië dan in 2017 was Verstappen zondag dan ook duidelijk: "Ja, natuurlijk. De auto is veel beter."

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend