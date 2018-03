NUweekend Hoe het wapendebat in de VS is veranderd sinds de schietpartij in Parkland Na de grote schietpartij in Parkland lijkt er eindelijk beweging te zitten in het wapendebat in de Verenigde Staten. Aangemoedigd door activistische studenten uit Parkland gaan Amerikanen zaterdag in honderden steden de straat op voor strengere wapenwetten. Maar kunnen zij in de lokale en nationale politiek ook veranderingen teweeg brengen?