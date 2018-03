Portret van de nieuwe Oranje-aanvoerder: 'Van Dijk al vroeg een geweldenaar'

Lang voordat er een prijskaartje van meer dan 80 miljoen euro om zijn nek hing, deed Van Dijk al denken aan een van de beste verdedigers die Nederland ooit gehad heeft.

"Ik vergeleek hem altijd met Jaap Stam", zegt Peter van Tilborg, die al veertig jaar voor Willem II werkt en Van Dijk tussen 2001 en 2010 meemaakte in de jeugdopleiding van de Tilburgse club. "De kenmerken die Stam had, typeerden Van Dijk ook."

"Hij gedroeg zich als jeugdspeler al als een heel correcte prof en was een voorbeeld in alles. Hij had ook oog voor komische dingetjes, maar liep nooit uit de pas. Er valt eigenlijk niets negatiefs over hem te zeggen."

Anno 2018 lijkt Van Dijk nog meer op voormalig Willem II-speler Stam dan Van Tilborg jaren geleden kon vermoeden. De verdediger verruilde Southampton afgelopen winter voor een bedrag van 84,5 miljoen euro voor Liverpool en is daarmee de duurste Nederlandse verdediger ooit. Hij loste Stam af, die in 2001 voor zo'n 25 miljoen euro van Manchester United naar Lazio vertrok.

Bondscoach Ronald Koeman liet deze week weten dat de nieuwe aanvoerder van Oranje "iemand moet zijn die overwicht op de groep heeft en die in alle opzichten een voorbeeld is voor zijn team". Volgens Van Tilborg voldoet Van Dijk, die hij in de wandelgangen nog wel eens tegenkomt, ruimschoots aan die criteria.

"Ik heb hem bij Willem II vooral buiten het veld meegemaakt, maar heb ook wel wat wedstrijden van hem gezien. Hij was in bijna alle teams aanvoerder en was echt een voorbeeld", vertelt de Brabander, die onder meer 25 jaar teammanager was bij het eerste elftal. "Hij gaf het hele team een impuls: hij was strijdbaar en zette de lijnen uit."

“Virgil is veel met andere spelers bezig, wat dat betreft is het snel met hem gegaan” Georginio Wijnaldum

Onbegrijpelijk

Ondanks zijn potentie kwam de carrière van Van Dijk wat langzaam op gang. Hij debuteerde drie maanden voor zijn twintigste verjaardag bij FC Groningen als prof, werd in zijn laatste jaar bij de noorderlingen (2013) veelvuldig gelinkt aan een stap naar de Nederlandse top, maar zowel Ajax (dat Mike van der Hoorn vastlegde) als PSV (Jeffrey Bruma) koos voor een andere verdediger. Van Dijk vertrok daarop naar Celtic, om zich vervolgens bij Southampton definitief in de kijker te spelen bij de Europese top.

"Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat de topclubs hem toen niet genomen hebben", zegt Kees Kwakman. De Volendammer, die onlangs bij FC Volendam een punt achter zijn loopbaan zette en tegenwoordig analyticus is bij FOX Sports, speelde tussen 2011 en 2013 bij FC Groningen regelmatig centraal achterin met Van Dijk.

"Hoewel hij pas 20 of 21 jaar was, vond ik hem toen al een geweldenaar. Iedereen merkte dat hij een grote meneer zou worden. Als het tijdens een wedstrijd niet liep, kon hij in de kleedkamer boos worden. Hij kon slecht tegen zijn verlies en dat is nog steeds zo. Verder liet hij vooral zijn voeten spreken met zijn uitstraling en bravoure. Hij was jong, maar al heel zeker van zichzelf."

Kwakman vindt het daarom typerend dat Van Dijk zijn loopbaan rustig opbouwt. "Hij heeft zijn carrière gewoon heel goed uitgestippeld. Eerst Schotland, dan een relatief kleinere club in Engeland en overal heeft hij het uitstekend gedaan. Virgil is iemand met persoonlijkheid en uitstraling en die capaciteiten heeft hij de laatste jaren nóg meer ontwikkeld. Hij zal altijd het voortouw nemen, want dat heeft hij van nature."

Een serieuze jongen dus, maar volgens Kwakman kun je ook lachen met Van Dijk. "Soms pikte ik bij FC Groningen wat spullen van hem, want we hadden allebei een grote maat. Hij kreeg destijds veel van zijn sponsor Nike en af en toen pakte ik bijvoorbeeld stiekem een ondershirt van hem af. Was hij die weer kwijt. Dat soort dingen kon hij wel waarderen. Dat shirtje heb ik nog steeds trouwens."

Praten

Van Dijk werd deze winter begeerd door vrijwel de gehele Engelse top en koos eind december dus voor Liverpool. Zijn clubgenoot Georginio Wijnaldum zag hoe de geboren Bredanaar zich naadloos aanpaste en indruk maakte tijdens zijn eerste maanden op Anfield. Wijnaldum twijfelt geen seconde of Koeman een logische keuze heeft gemaakt door Van Dijk tot aanvoerder te benoemen.

"In mijn ogen is hij zeker een goede aanvoerder. Als je ziet hoe hij zich opstelt in de kleedkamer, zowel bij Liverpool als bij Oranje... Hij is veel met andere spelers bezig. Wat dat betreft is het snel met hem gegaan, al vind ik niet dat de doorslag moet geven dat hij nu bij Liverpool speelt. In zijn tijd bij Southampton hoorde ik er niemand over dat Van Dijk aanvoerder van Oranje moest worden, maar toen was hij echt niet anders dan nu", aldus Wijnaldum, voor wie de teller op 45 interlands staat.

"Hij was in potentie toen ook al een goede aanvoerder. Die persoonlijkheid heeft hij al lang. Virgil laat zich horen in het veld. Hij praat veel met medespelers en als hij het ergens niet mee eens is, hoor je dat van hem. Ook in het veld is hij constant bezig met teamgenoten, de mensen naast en voor hem. Andersom wil hij dat ook. Het is lekker voetballen met Virgil achter me, omdat hij constant coacht. Hij blijft maar praten."

“Toen hij nog maar 20 of 21 jaar was, merkte iedereen al dat hij een grote meneer zou worden” Kees Kwakman

De Vrij

Een goede prater - zowel op als buiten het veld - kan het Nederlands elftal wel gebruiken. Onder Koeman moet er afgerekend worden met twee mislukte kwalificatiecampagnes op rij, voor het EK van 2016 en het WK van 2018.

De nieuwe bondscoach hield zich over veel zaken - de tactiek, de opstelling - erg op de vlakte in zijn eerste echte werkweek bij Oranje, maar met de benoeming van zestienvoudig international Van Dijk maakte Koeman in ieder geval een ding duidelijk: de speler die hij in 2015 naar Southampton haalde zal hij hij ook bij Oranje als een van de eersten op het wedstrijdformulier zetten.

"De aanvoerder van Oranje moet in ieder geval een vaste waarde zijn", zegt 67-voudig international Ronald de Boer, die net als Kwakman analyticus is bij FOX Sports. "Dat het zeker is dat diegene erbij zit als de trainer drie namen op het bord schrijft. Hij moet het respect hebben van de spelers, sociaal en niet egoïstisch zijn en aan het team denken. Hij moet zich bovendien naar buiten toe goed kunnen verwoorden."

Hoewel De Boer in Lazio-verdediger Stefan de Vrij meer een Oranje-captain ziet, is ook hij lovend over Van Dijk. "Hij plant zijn loopbaan verstandig en gaat ieder jaar beter spelen. Zijn vermogen neemt steeds weer wat toe. Als je het zo opbouwt, geeft dat meestal aan dat je een lange carrière tegemoet gaat en stabiel bent. Hij moet het nu gaan laten zien in het Nederlands elftal. Hij kan Oranje naar een hoger niveau tillen."

