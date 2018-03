De onthullingen van Astrid Holleeder: 'Ze heeft namen genoemd'

NUweekend Onenigheid over Oostvaardersplassen: 'Natuur is anders dan boerderij' 108 x gedeeld Staatsbosbeheer voert grote grazers in de Oostvaardersplassen bij tot het einde van de winter, nadat de provincie Flevoland zich eerder deze week genoodzaakt zag om de dieren te voeden na maatschappelijke onrust. Is dat in de toekomst vaste prik, moet het wildbeheer op de schop of moeten Nederlanders er aan wennen dat de winter de grazerspopulatie verkleint?