Wie is de Mol: Hoe kan het dat we nog niet weten wie de Mol is?

Op de site van het AVROTROS-programma kunnen kijkers aangeven wie volgens hen de Mol is. Momenteel denkt 34 procent dat dit Versteegh is, 32 procent heeft gestemd op Gulsen en 34 procent ziet Hein als de meest waarschijnlijke Mol.

"Elk seizoen zit er bij de laatste drie zeker één kandidaat die het in elk geval niet is", zegt Nelleke Poorthuis, een van de presentatoren van de Wie is de Mol-podcast Trust nobody. "Soms is het heel duidelijk wie de Mol is."

Dat vindt ook Tom Beekhuis van de website WieisdeMolHints. "Iedereen maakt fouten dit keer, eigenlijk kun je van alledrie zeggen: dat is de Mol. Niemand springt er echt uit als verdachte."

Tunnelvisie

Poorthuis vertelt dat Stine Jensen en Simone Weimans bij veel mensen de eerdere grote Mol-verdachten waren. "Omdat je dan een tunnelvisie krijgt, let je alleen op hen en blijven zij de hoofdverdachte. Als zij er dan uitliggen (Jensen en Weimans waren de kandidaten die er voor de finale uitgingen, red.) moet je eigenlijk weer opnieuw beginnen."

Volgens Poorthuis doen de drie finalisten "alle drie verdachte dingen." "Maar alledrie zorgen ze ook voor geld in de pot."

“Het is één grote mindfuck” Wie is de Mol-fan Nelleke Poorthuis

Hierdoor is dit seizoen - het achttiende alweer - extra spannend. "Het is één grote mindfuck", vindt Poorthuis. "Het is leuk als je niet weet wie het is. Vorig jaar (met acteur Thomas Cammaert als de Mol, red.) was het saaier en kreeg je in elke aflevering bevestigd wat je al denkt." Dat onderschrijft Beekhuis. "Voor het eerst sinds ik Wie is de Mol kijk, weet ik echt nog niet wie de Mol is. Dat maakt het zo veel spannender en leuker."

Ook Jasper Christiaanse, hoofdredacteur van de fansite Tunnelvisie, vindt dit een van de meest vermakelijke seizoenen. "Het is leuk om zo vaak verrast te worden. Bijvoorbeeld door de twist aan het begin van het programma, waarbij de kandidaten in vijf verschillende landen het spel begonnen. En ook het moment in de tweede aflevering dat Ron (Boszhard, red.) in het spel terug zou mogen komen, maar dat de kandidaten ervoor kozen hem niet terug te laten keren."

Verdenkingen

Volgens Christiaanse kunnen zowel Hein als Versteegh de Mol zijn. "Ik ben heel verdeeld. Voor allebei is veel te zeggen. Jan is fanatiek, maar verdient ook weinig geld. En tegelijkertijd is er ook een knagend stemmetje dat zegt dat Ruben de Mol kan zijn, omdat hij een grote verdachte is van de groep."

Poorthuis verdenkt Versteegh het meest. "Daar zou ik mijn geld op zetten, hoewel: niet al mijn geld. Eigenlijk hoop ik dat Olcay het is. Geen van de kandidaten verdenkt haar, dus dan is ze echt een goeie Mol geweest." Beekhuis vindt dat Versteegh het goed heeft gespeeld, als hij de Mol blijkt te zijn. "Hij is enorm fanatiek, zijn lichaamstaal laat zien dat hij wil winnen."

Gelijke stand

Uit de aflevering voor de finale bleek dat Versteegh en Gulsen denken dat Hein de Mol is. Hein ziet Versteegh als Mol. Wat gebeurt er dan als Gulsen de saboteur blijkt te zijn? "Er wordt gekeken naar het aantal vragen dat de kandidaten goed hebben", legt een woordvoerder van het AVROTROS-programma uit. "Als allebei de kandidaten eenzelfde hoeveelheid vragen goed hebben beantwoord, dan wint de kandidaat met de snelste invultijd."

Beekhuis legt uit dat er in vorige seizoenen ook vaak hints werden gegeven, waardoor je al bijna zeker kon weten wie de Mol was. Zoals in het zestiende seizoen, toen Klaas van Kruistum de Mol was. In de tweede aflevering moesten oud-Mollen destijds cryptische aanwijzingen over de Mol geven. De laatste letters van de laatste woorden die zij uitspraken, vormden samen de woorden "Mol CF. Klaas" en de titel van de betreffende aflevering was "het laatste woord, letterlijk". De regisseur bood later zijn excuses aan voor het gebruiken van deze hint. Maar volgens Beekhuis zitten er in dit seizoen geen duidelijke hints die al een hoop prijsgeven.

“De kracht van het programma is dat je thuis op de bank kunt meedoen” Wie is de Mol-fan Nelleke Poorthuis

Wie is de Mol? geldt al jaren als een kijkcijferhit. Naar dit seizoen keken er vaak meer dan twee miljoen mensen per uitzending. "De kracht van het programma is dat je thuis op de bank kunt meedoen en -puzzelen met het programma", vindt Poorthuis. "Wie doet het fout, en wie doet het goed, wie heeft het geld gepakt?"

Het programma heeft hierdoor een lange houdbaarheid, is haar mening. Wel zou er een nieuwe presentator mogen komen. "Art (Rooijakkers, red.) doet het goed, maar wel al lang (sinds 2012, red.). Het soort presentator kan enorm de sfeer van het programma beïnvloeden."

Vlaamse versie

Ook wat geleende elementen uit de Vlaamse versie, die vanaf 25 maart wordt uitgezonden, zouden het programma volgens Poorthuis een nieuwe impuls kunnen geven. "De Vlaamse versie is filmischer, spannender en harder."

Christiaanse sluit zich bij deze mening aan en zou het leuk vinden als de Nederlandse Wie is de Mol wat inspiratie zou opdoen uit de "inventieve en gekkere" opdrachten die de Vlaamse versie kent. Ook zou er volgens hem weer een editie mogen komen met onbekende Nederlanders, wat in ons land alleen gedurende de eerste vier seizoenen het geval was.

Hoogtepunt

Volgens Beekhuis zit "Wie is de Mol inmiddels op het hoogtepunt". "Maar het trekt natuurlijk een groot publiek en dat vindt de NPO interessant." Als fan zou Beekhuis het jammer vinden als het ooit gaat stoppen. "Ze moeten de nieuwe impuls, die vanaf dit seizoen te zien was, doortrekken." Hiermee doelt hij ook op de onthulling van de Mol, die deze keer niet is opgenomen, maar pas aanstaande zaterdag in een live-uitzending bekend wordt gemaakt.

Als het programma zulke "stunts" blijft uithalen, heeft het nog een lange houdbaarheidsdatum, denkt hij. "De makers weten elk jaar wel weer een nieuwe draai aan het programma te geven." Daar sluit Poorthuis zich bij aan. "Als Wie is de Mol zich blijft vernieuwen, kan het programma nog tien jaar mee."

