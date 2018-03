Terrasetiquette: 'Roddel niet te luid als je mensen gaat kijken'

Om te beginnen: ga op een overvol terras niet de wedstrijd aan om de tafel van een bijna vertrekkend gezelschap te bemachtigen. "Vraag aan de bediening of er gasten zijn die bezig zijn met afrekenen en of je aan die tafel mag zitten. Wacht vervolgens iets verderop, en ga niet vlak naast de betreffende tafel staan", zegt etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo. "Dat is ongepast."

Zeker op een warme dag is het op een terras erg druk en hoef je dus niet enorm te letten op het geluidsniveau van het gesprek. Maar schreeuwen wordt volgens gastvrijheid- en etiquette-expert Robert de Gunst nergens getolereerd. "Als je het gesprek van je buren kunt volgen, wordt er te hard gepraat."

Hij raadt echter niet aan om iets van dat harde gespreksniveau te zeggen. "Je weet maar nooit of je een agressieve reactie terugkrijgt. Het is beter om een tafeltje verderop uit te zoeken, dan geef je gelijk een stille hint dat je hun terrasmanieren niet op prijs stelt."

“Er is niks leukers dan mensen kijken en die vervolgens analyseren” Etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo

Een van de leukste dingen op het terras om te doen, is mensen kijken. Maar, adviseert Van Leggelo: "roddel" niet te luid. "Er is niks leukers dan mensen kijken en die vervolgens analyseren. Maar let op je woorden en doe dit zeker niet op harde toon. Voor hetzelfde geld zit er een vriend of familielid van diegene naast je."

Een andere "no go" volgens de etiquettedeskundige is een blote bast op het terras. "Zeker in toeristenoorden zie je veel mensen zonder shirt. Maar let op de dresscode van een terras en wees er bewust van dat mensen het niet smakelijk vinden om tijdens hun eten naar een kledingloos bovenlijf te kijken." Etaleer ook geen blote voeten, benadrukt Van Leggelo, en leg ze al helemaal niet op een stoel.

Rookvrije terrassen

Wat volgens De Gunst ook niet door de beugel kan, is het roken van "zware" dingen zoals sigaren. "'Normaal' roken moet kunnen, maar je merkt wel dat sommige terrassen al een geheel rookverbod instellen. Vroeger kon je op een terras niet meer krijgen dan een broodje kroket of een uitsmijter, maar tegenwoordig worden er vaak hele mooie gerechten geserveerd. Dan is het zonde als een sigaarlucht je eetlust verpest."

Horeca-trendwatcher Wouter Verkerk ziet als grote trend voor 2018 dat steeds meer terrassen rookvrij worden. In februari bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat speciale rookruimtes in horecagelegenheden niet langer vallen buiten het algehele rookverbod en dus worden verboden.

“Het is ook een gek idee dat er gerookt kan worden terwijl je aan het eten bent” Horeca-trendwatcher Wouter Verkerk

"De antirooklobby wordt steeds fanatieker", merkt Verkerk op. "Het is ook eigenlijk een gek idee dat er gerookt kan worden terwijl je aan het eten bent." De trendwatcher zegt dat horeca-eigenaren vaker gaan kijken wie hun doelgroep precies is en passen daar hun rookbeleid op aan, of bepalen zelfs dat er helemaal niet meer gerookt mag worden.

Van Leggelo heeft advies voor rokers die op het terras een sigaret willen opsteken. "Vraag aan je gezelschap of het oké is dat je even rookt. Kies een stoel aan de zijkant van de tafel, zodat je rook niet in het gezicht van de niet-rokers waait." Heb je als niet-roker last van sigarettenrook? "Zeg er dan wat van, maar doe dit op een vriendelijke manier, aangezien mensen nou eenmaal snel gepikeerd raken. Je wilt natuurlijk geen ruzie op het terras."

Verbouwen

De etiquette-deskundige heeft nog een paar andere dingen die naar haar mening niet op een terras mogen worden gedaan. "Als je een rolstoel of buggy bij je hebt, zet die dan op de plek van een stoel in plaats van dat je die bij een tafel zet, in verband met de weinige plek die er vaak is."

Volgens Van Leggelo wordt het ook niet gewaardeerd als gasten de boel op het terras gaan verbouwen. "Als je bijvoorbeeld met zijn zessen een plekje zoekt en er zijn alleen wat tafels voor twee, vraag dan aan de bediening of ze willen helpen in plaats van dat je zelf met de meubels gaat schuiven." Ook uit den boze: het "reserveren" van een plek door daar een tas of iets anders op te leggen. "Dat kan natuurlijk wel als je op korte termijn iemand verwacht, maar het wordt niet gewaardeerd als je een uur lang zo'n plek bezet houdt."

Op het menu

Wat vinden we de komende maanden op de terrasmenu's? Verkerk vertelt dat de trend van fotogenieke gerechten nog steeds doorzet. "Alles ziet er mooi uit en is Instagrammable. De gasten maken er leuke foto's van, delen die en worden zo als het ware ingezet als marketingmachine."

Een andere trend die blijft, is het delen van gerechten. Maar niet omdat we zuinig zijn, zegt Verkerk. "De bestedingsbereidheid neemt toe. Mensen willen het terrasmoment vieren en daarom wordt er goed uitgepakt met veel lekkere dingen op tafel."

“Vette gerechten komen terug” Horeca-trendwatcher Wouter Verkerk

Op die borden en planken vinden we niet alleen groenten en andere gezonde ingrediënten, want volgens Verkerk komen de vettere gerechten weer terug. "Tosti's, taco's en friet. Niet in een puntzak, maar bijvoorbeeld op een mooie plank. De friet is zelfgemaakt, er zitten bijzondere sauzen bij en iets extra's, zoals pulled pork."

De kans bestaat dat je dan een goeie hoeveelheid krijgt, want Verkerk vertelt dat de porties groter worden. "Dat komt doordat veel horecagelegenheden met personeeltekort kampen. Als de borden en glazen groter worden, wordt er minder besteld." Ook de menukaarten worden volgens Verkerk "kleiner en slimmer". "Je ziet dat er in verschillende gerechten met dezelfde ingrediënten wordt gewerkt, zodat je optimaal met verse producten kunt werken."

Aandacht trekken

Iets waar vaak over geklaagd wordt, is dat er op het terras lang gewacht moet worden voordat de bestelling wordt opgenomen. "Wenk de bediening, wenk nog een keer en als dit ook niet wordt opgemerkt, ga dan naar binnen om te melden dat je al een tijdje wacht."

Van Leggelo voegt toe dat je, zeker in de hoogzomer, geduld moet hebben. "Maar na tien, maximaal vijftien minuten mag je actie ondernemen." De etiquettedeskundige vindt ook dat je niet mag roepen en knippen, maar naar het personeel moet lopen als je het te lang vindt duren voordat er iemand aan je tafel verschijnt.

“Het is typisch Nederlands om "ja" te antwoorden op de vraag of het gesmaakt heeft” Gastvrijheidexpert Robert de Gunst

Mocht je niet tevreden zijn over wat je op tafel krijgt, dan moet je dat naar mening van De Gunst gelijk zeggen. "Het is typisch Nederlands om "ja" te antwoorden op de vraag of het gesmaakt heeft, maar achteraf wel flink te klagen. Geef dus op tijd aan wat er niet goed is."

Een terrasbezoek eindigt met de rekening. Fooien liggen volgens de deskundigen hetzelfde als in het restaurant, maar gemiddeld iets lager omdat je vaak alleen wat drinkt. "Als je met een grote groep bent, spreek dan van tevoren af hoe je die gaat betalen. Vraag in elk geval niet om meerdere losse bonnetjes, dat vinden ze in de drukke horeca niet fijn."

