Wordt de Renault-motor opnieuw de achilleshiel van Max Verstappen?

De moedeloosheid valt af te lezen van het gezicht van Red Bull-teambaas Christian Horner. De Brit heeft gehoord dat het team van Mercedes een motor heeft gebouwd met 1000 paardenkrachten. Dat haalt Red Bulls klantenmotor van Renault bij lange na niet. Hoeveel de Franse fabrikant tekort komt wil Horner niet zeggen, maar hij maakt zich zichtbaar zorgen, zo blijkt tijdens een persmoment op het Circuit van Barcelona.

Het opperhoofd van het team van Max Verstappen weet ook al dat de verder ontwikkelde Renault-krachtbron niet op vol vermogen aan het nieuwe seizoen kan beginnen. "We willen eerst betrouwbaarheid", heeft teambaas Cyril Abiteboul van de Franse formatie al laten weten. "Dan gaan we naar de prestaties kijken."

Het moet een dubbel gevoel zijn voor Red Bull Racing. Enerzijds is het team veel beter uit de winter gekomen dan de afgelopen seizoenen. De auto lijkt goed mee te kunnen met Ferrari en Mercedes. Anderzijds weet Horner ook dat de motor weer een punt van zorg gaat zijn. De wintertests zijn geen competitie en er wordt niet op het scherpst van de snede gereden, maar zelfs vooraf kan wel worden ingeschat dat Renault het gat naar Ferrari en Mercedes niet opeens heeft gedicht.

Zwaar

Abiteboul heeft overigens een punt als hij zich eerst focust op betrouwbaarheid. In 2017 stonden de auto's van het fabrieksteam net als die van Red Bull en Toro Rosso vaker aan de kant met motorproblemen dan de Fransen lief is. De fabrikant zit uiteraard in de Formule 1 met een promotioneel doel. Dat wordt niet bereikt als om de haverklap een auto vol in beeld door de marshalls moet worden geblust, terwijl er een grote Renault-sticker op zit.

Renault wil vooral minder uitvalbeurten en dan pas aan de prestaties gaan werken. Met de regel dat er nog maar drie motoren per coureur mogen worden gebruikt in 2018 is dat al zwaar genoeg. Bovendien is de kalender met 21 races één GP langer geworden dan afgelopen seizoen.

Maar er is ook genoeg goed nieuws voor Verstappen. De nieuwe RB14 van Red Bull lijkt van meet af aan een flinke verbetering ten opzichte van de auto van 2017. Aan het einde van dat jaar had Red Bull het tempo dan wel aardig te pakken, maar de eerste races waren pijnlijk, met matige resultaten en natuurlijk een hele reeks uitvalbeurten.

Ook de wintertests vorig jaar verliepen niet goed. De aerodynamische data die was vergaard in de windtunnel bleek niet overeen te komen met de praktijk en ook de motor van Renault was niet krachtig en vooral niet betrouwbaar genoeg.

Nu ziet het er dus beter uit. "We hoeven ons geen zorgen te maken, want het ziet er allemaal wel goed uit", zei Verstappen in Barcelona. "We hebben alleen nog niet de rondjes kunnen rijden die we willen. De auto voelt gewoon een stuk beter aan dan vorig jaar, al weet ik nog niet of dat genoeg is. Dat gaan we wel zien."

Opgelucht

De enige problemen die het team kende tijdens de eerste testweek in Barcelona waren een brandstoflek en uiteraard de winterse weersomstandigheden. Daardoor werd er nog niet veel gereden. Maar Daniël Ricciardo reed op de openingsdag al honderd ronden, twee keer zo veel als op de eerste dag van 2017.

Bovendien heeft Red Bulls sterontwerper Adrian Newey zich in tegenstelling tot de RB13 weer volop bemoeid met de RB14 van dit jaar. Optisch is de auto op veel punten verbeterd en aangescherpt en Verstappen liet dan ook opgelucht weten dat de auto 'goed functioneerde'.

Het is absoluut niet uitgesloten dat Verstappen zich dit seizoen veel vaker kan mengen in de strijd om de zeges en misschien zelfs kan strijden om de wereldtitel, maar het staat wel min of meer vast dat hij het ook in zijn vierde seizoen als Formule 1-coureur niet van zijn sterke motor moet hebben.

“Het gaat allemaal om het benutten van het potentieel” Cyril Abiteboul

Gridstraffen

In de gridstraffen ligt misschien wel een oplossing voor Renault. Abiteboul hintte er voor de tests al op dat het fabrieksteam van Renault er mogelijk voor kiest om één of twee gridstraffen voor lief te nemen, en dan dus achteraan te starten, en het dan met vier of vijf motoren te doen. De motoren kunnen dan zwaarder belast worden, oftewel op meer vermogen draaien.

"Het gaat allemaal om het benutten van het potentieel", zei Abiteboul daarover. "Als het beter voor ons is om vier motoren te gebruiken, dan doen we dat. We houden die optie nog open en beslissen tussen de laatste testvierdaagse en Australië."

Nu is Abiteboul niet de teambaas van Red Bull en beslist dat team in dit opzicht vooral zelf hoe ze met de motoren omgaan. Maar het team is de laatste jaren gewend geraakt aan zo nu en dan zware gridstraffen. En achteraan starten in een race die toch al niet het beste bij het potentieel van de auto past kan draaglijk zijn als daar in andere races voordeel uit wordt gehaald.

Maar Red Bull is vooral op zoek naar een uitweg. Sinds de introductie van de turbomotoren in 2014 zit het team opgescheept met de Renault-krachtbron, die in de laatste drie jaar niet heeft kunnen wedijveren met Ferrari en met name Mercedes. En deze fabrikanten willen geen motor leveren aan het team van Verstappen.

Oplossing

Horner ziet wel een oplossing: De introductie van nieuwe motoren in 2021. "Er staat alleen nog steeds niet vast hoe de regels dan precies gaan zijn, terwijl fabrikanten die in willen stappen wel moeten weten. De tijd begint te dringen, want een motor ontwikkelen kost tijd", zei de Engelsman maandag.

"We hebben een duidelijke set regels nodig, die ervoor zorgen dat er meer gelijkheid komt. Als Mercedes dit jaar weer dominant is door hun motor komt dat de sport niet ten goede."

Maar ook voor 2019 hangt er al een uitweg in de lucht. Red Bulls-zusterteam Toro Rosso rijdt dit jaar met de Honda-krachtbron die de afgelopen seizoenen teleurstelde in de McLaren. De motor van de Japanners was drie jaar het lachertje van de Formule 1-grid, maar is wel steeds beter geworden en deed het in Barcelona ook prima. Het contract van Red Bull met Renault loopt na dit seizoen af, waarna het mogelijk is om met Honda in zee te gaan.

De Japanners hebben een heel seizoen de tijd om zich bij Toro Rosso te bewijzen. Red Bull zou in dat geval een soort fabrieksteam kunnen worden van Honda, met de daarbij behorende steun en voorrang die ze van Renault niet krijgen. Honda is de grootste fabrikant van brandstof-motoren ter wereld en wil er alles aan doen om de reputatie in de Formule 1 recht te zetten. Verstappen is zelfs al in de fabriek in Japan geweest en was daarvan onder de indruk.

Fans van Verstappen doen er dit seizoen daarom goed aan om ook met een schuin oog naar zijn oude team te kijken. Als coureurs Brendon Hartley en Pierre Gasly goed voor de dag komen, schijnt er licht aan het einde van de Renault-tunnel waar in Verstappen zich al sinds zijn debuut bevindt.

