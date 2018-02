Biografie Gordon komt uit: Deze gewaagde uitspraken deed hij eerder

'René Froger heeft kwade dronk'

Tot 2011 maakte Gordon deel uit van de Toppers, af en aan met collega's René Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom. Met Joling heeft Gordon inmiddels weer een goede band, maar over Froger en Van der Boom deed de presentator enkele pittige uitspraken.

In het programma Vijf jaar Later onthulde Gordon in 2015 dat zijn vertrek uit de zangformatie te maken had met de kwade dronk van Froger. "Zonder alcohol is het de allerliefste man op aarde, maar als hij drinkt is het een beest. Een monster. Arrogant, zelfingenomen'', aldus de presentator.

John van Katwijk, de ex-manager van Froger, onderschreef de uitspraken van Gordon. "Als hij te veel had gedronken, dan kon het twee kanten opgaan: ik houd van je, of: je bent ontslagen.'' Ook zou Froger volgens Gordon tijdens Topper-concerten zijn microfoon harder zetten dan die van de rest.

“Ik heb het prima in de hand.” Gordon over zijn cocaïne-gebruik

Froger ontkende de beweringen juist. "Het is lariekoek, een onzinverhaal. Maar ik houd me er niet mee bezig, ik heb het achter me gelaten.'' De zanger was destijds bezig met afvallen en dronk juist zo min mogelijk. "Alleen af en toe een biertje", vertelde hij tegen het AD.

'Jeroen van der Boom is fake en nep'

Ook ex-collega Van der Boom moest het ontgelden. In Volkskrant Magazine vergeleek Gordon de zanger en presentator met "het Paard van Troje".

Toen Joling in 2008 De Toppers verliet, werd Van der Boom bij het gelegenheidsgezelschap gevraagd. "Hij voelde zich gelijk de koning. Hij heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat híj overal lachend op de posters staat en dat ík eruit ben gewerkt", aldus Gordon.

Van der Boom zou tegen anderen hebben gezegd dat Gordon niet kan zingen, Van der Boom ontkende dit. "Die man is zo fake en nep, daar hoort zo'n reactie bij, zijn ontkenning is totaal voorspelbaar", aldus Gordon tegen de krant.

Van der Boom noemde de uitspraken van Gordon "kwetsend". Hij ontkende dat er een ruzie gaande was tussen de (voormalige) collega's. "We zijn gewoon bij de opening van zijn koffiezaak Blushing geweest en ik heb hem gewoon ge-sms't toen hij ziek was", aldus Van der Boom in een verklaring.

Gordon met René Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom als Toppers in 2010.

'André Rieu draagt een haarstuk'

In het programma Sophie in de kreukels, waarin Sophie Hilbrand in 2016 onderzoek deed naar plastische chirurgie, klapte Gordon uit de school over mogelijke schoonheidsbehandelingen die BN'ers zouden hebben ondergaan.

Zo zou violist André Rieu volgens de presentator een toupet dragen. "Het is zo'n ding dat je erin klikt." Rieu heeft niet zelf op deze bewering gereageerd, maar zijn zoon Pierre zei tegen Shownieuws dat "Gordon meer wist dan hij".

Ook over Froger deed Gordon weer een boekje open, die zou namelijk botox gebruiken. Over Joling wist de presentator tevens wat te vertellen: die zou zó regelmatig een spraytan nemen dat hij oranje afgeeft aan de bank waarop hij zit. Ook zou Joling vet uit zijn nek hebben laten wegzuigen en een facelift hebben ondergaan.

'Connie Breukhoven is een vals sekreet'

Ook met Connie Breukhoven lag Gordon ooit overhoop. Breukhoven en Patty Brard zouden optreden tijdens een benefiet, dat werd gehouden naar aanleiding van het programma Geer & Goor, Even geen cent te makken. Ze moesten het nummer Tomorrow uit de musical Annie ten gehore brengen, maar zegden op het laatste moment af. Ze vonden het nummer toch te moeilijk om te zingen.

In Boulevard reageerde Gordon verbolgen. Hij vermoedde dat de twee het nummer niet wilden zingen omdat het ooit een hit was van Patricia Paay, met wie de twee destijds al gebrouilleerd waren. Weekend kreeg een telefoongesprek tussen Gordon en Breukhoven in handen. "Wat ben je toch een vuil vies goor verwend secreet", aldus de presentator. De ruzie liep later nog hoger op toen Gordon tijdens een live-uitzending van Boulevard het telefoonnummer van Breukhoven deelde, waarbij hij de kijker opriep haar te bellen.

Gordon snuift thuis, alleen

In aanloop van de verschijning van zijn biografie mocht HP/De Tijd alvast twee passages uit het boek lezen en publiceren. Hierin staat onder meer dat Gordon regelmatig coke snuift. "Dat geeft me een beter gevoel. Ik ben soms thuis in mijn eentje aan het snuiven, puur om het kutgevoel uit mijn lijf te krijgen'', aldus de presentator.

Hij beweert niet verslaafd te zijn en dat drugs "nooit de overhand zullen krijgen". "Ik heb het prima in de hand.'' Eerder zei hij in gesprek met JFK drugs te gebruiken in extremen. Zijn suikerziekte zou "ervoor hebben gezorgd" dat hij niet is bezweken aan de drugs. "Ik denk weleens: het heeft zo moeten zijn. Als ik dat niet had gehad, hadden ze me waarschijnlijk ergens in een hotelkamer gevonden met een overdosis."

