De Jeugd van Tegenwoordig: 'Je hebt ook klootzakken in rolstoelen'

"Ik wilde echt weer goede domme dingen zeggen op dit album", zegt Willie Wartaal (Olivier Locadia, 35) over de desbetreffende strofe uit de tweede single Makkelijk. "Mensen in rolstoelen zijn niet per se altijd aardig. Je hebt ook klootzakken in rolstoelen."

"Kindjes?", vraagt collega Faberyayo (Pepijn Lanen, 35) zich af. Willie: "Ik houd echt van kinderen, maar er zitten klootzakken tussen."

Deze week is Luek verschenen. Het zesde album van De Jeugd van Tegenwoordig. Veertien jaar na Watskeburt?! slagen Faberyayo, Willie Wartaal, Vjeze Fur (Freddy Tratlehner, 34) en Bas Bron (43) er nog steeds in muziek te maken die zij goed genoeg vinden om uit brengen. Uitverkochte optredens op binnen- en buitenlandse podia bevestigen hun gelijk.

In het hotel waar het interview wordt afgenomen bevond zich een vestiging van de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg. Tijdens het gesprek worden Eggs Benedict besteld. Na ongeveer ieder derde antwoord schieten Faberyayo, Willie Wartaal en Freddy in de lach.

Willie: "In dit gebouw zat ooit een kinderpsycholoog waar ik naar toe ging. Nu is het een hippe plek geworden. Maar ik ga hier nu dus weer mijn hart luchten. Ik ging toen alleen omdat het moest van Jeugdzorg. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik er iets aan heb gehad. Supersaai. Geen slecht woord over de psycholoog die toen met mij sprak. Die was zeer competent."



Faberyayo: "Dit alleen al is goed voor drie artikelen op NU.nl."

Ik heb meer dan duizend woorden ter beschikking.

Willie: "Welke woorden ga je allemaal gebruiken?"

In het nummer Witte Wijnmuziek zegt Faberyayo: 'Ze spreekt Frans met mijn pik, net Lucebert.' Lucebert was een Nederlander.

Faberyayo: "Het is toch een Franse naam?"

In een net verschenen biografie over Lucebert blijkt dat hij als twintiger fout was tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Willie: "Ja, hij sloot brieven af met Sieg heil! En hij zei dat nazi’s echt zijn shit waren. Wat een relevant nummer, bedankt Pepijn. Wierd Duk zal blij met je zijn."

Volgens de biograaf in kwestie, Wim Hazeu, heeft Lucebert later met zijn kunst wraak genomen op de oorlog en op zichzelf. Vinden jullie dat een mooie gedachte, een artiest die wraak neemt op zichzelf?

Willie: "Dat vond ik hard. Wittgenstein (filosoof, red.) deed dat ook. Die schreef een boek en in het daaropvolgende boek ontkrachtte hij zo’n beetje alles wat hij daarvoor had gezegd. Maar daar zijn wij nog niet."

Freddy: "Modeontwerpers doen dat ook vaak. Karl Lagerfeld bijvoorbeeld."

Willie: "Wat zegt die dan?"

Freddy: "I can never wear polka dots. Terwijl hij dat dan drie seizoenen daarvoor in zijn collectie had."

Hebben jullie soms zin wraak te nemen op die begintijd van De Jeugd van Tegenwoordig of op hoe je toen was?

Faberyayo: "Nee, dat vind ik onzin. Als het om nazisympathieën gaat, snap ik wel dat je daar publiekelijk afstand van doet onder de noemer: 'wraak nemen op jezelf via de kunst'."

Willie: (lacht hard)

Freddy: "Dat waren toch ook leuke tijden?"

Faberyayo: "Ik denk dat mensen nooit een correct beeld van ons hebben gehad. In die zin maakt het niet uit als ze denken dat je nog steeds zo gek bent als toen."

Willie: "Het is wel leuk om daarmee te spelen."

Freddy: "Geeft een paar voorzetjes en de aard van die persoon komt naar boven."

Willie: "Je loopt bijvoorbeeld op dinsdagmiddag op straat en iemand zegt: 'Jullie zijn die gekke boys toch?" 'Ja klopt man, maar ik ben mijn speed thuis vergeten. Mag ik een nakkie van jou?’ Zijn antwoord laat zien wat er gaande is in z'n hoofd."

Wittgenstein zei ook: 'Waarover je niet kan spreken, daarover moet je zwijgen.' Over welke onderwerpen rappen jullie niet? Op de blog van Faberyayo worden bijvoorbeeld persoonlijke situaties beschreven die misschien niet zo snel op een album terechtkomen.

Faberyayo: "Als we met De Jeugd een liedje schrijven doen we dat met zijn drieën of vieren. Iedereen heeft dan zijn eigen stukje. Wat je kunt en gaat zeggen is een stuk beperkter, want je hebt gemiddeld acht tot zestien regels. Het moet ook bij elkaar passen. Maar in principe is alles bespreekbaar."

Willie: "Ik kan niet over mijn kind gaan rappen als Pepijn dat ook al in hetzelfde nummer doet. Ik haat mijn kind ook."

Faberyayo: "Om maar iets te noemen." Kijkend naar het bord op de schoot van Willie: "Hollandaise saus. Houd je daar van?"

Willie: "Dat krijg je soms toch ook bij biefstuk?"

Faberyayo: "Dat is bearnaisesaus."

Willie: "Wat ik me wel na ieder album afvraag is: hoe kan het dat het weer gelukt is? Met deze manier van werken? En of het goed is, weet ik naderhand ook niet meteen. Ik hoop het wel."

Faberyayo: "Is jouw briochebrood ook zo dik gesneden, Freddy?"

Freddy: "Als wij alle vier een nummer goed vinden, denk ik wel dat je het als goed kunt definiëren. Niet dat het dan universeel goed voor iedereen is, maar zeker wel voor ons. We hebben drie weken in de studio gezeten en dat was echt heel leuk. Daarna hebben we dingen aangevuld."

Faberyayo: "Wat is goed genoeg om af te maken en wat laat je nog even liggen?"

Freddy: "We hebben toen veel geschreeuwd: 'Dit is goed!' 'Nee, dit is niet goed!'"

Kunnen jullie na al die jaren conflicten van te voren zien ontstaan en vermijden?

Willie: "Freddy en Pepijn doen niet aan conflicten vermijden, deze nikkers moeten echt een keer seks hebben."

Freddy: "Omdat zij heel goed zijn, word ik zelf ook weer beter. Het voelt alsof je met je neefjes hangt. Iemand heeft de hardste verse, maar jij probeert er toch weer overheen te gaan."

Als je als dertiger aan je zesde hiphopalbum begint, welke doelgroep heb je dan voor ogen?

Willie: "Zo moet je helemaal niet denken man. Ik heb geen idee, ik ken die mensen niet."

Faberyayo: "Wij maken een plaat en dit is de doelgroep." (wijst naar Freddy, Willie en zichzelf) Als wij het niet goed vinden, gebeurt er niets mee. Als wij het ook maar een beetje goed vinden, dan is het fantastisch."

Willie: (lacht) "Het is moeilijk daarmee bezig te zijn."

Freddy: "Dan moet je in formules gaan werken. Kijken wat er allemaal hot is op sociale media."

Faberyayo: "Dat is iets anders dan van meet af aan dingen gaan maken voor een specifieke groep mensen."

Op het nieuwe album staat het nummer Dit was nooit mijn leven.

Willie: "Dat is echt een goede zin hè? Van wie is die?"

Freddy: "Van mij."

Willie: "Het voelt zo groots. Je hoofd gaat er meteen van werken."

Freddy: "Pepijn en ik hadden een figuur bedacht die er helemaal doorheen zat. 'Mijn vrouw is weg, mijn kinderen weg. Dit leven is nooit van mij geweest.'"

Ik had gehoopt dat het autobiografisch zou zijn.

Freddy: "Nee."

Faberyayo: "Nou."

Willie: "Je voelt je wel zo."

Faberyayo: "De situatie die in het nummer geschetst wordt is fictief. Maar de emotie is wel heel echt. Dit was een van de eerste nummers die we hebben afgerond. Ik had toen ook echt wel dat gevoel erbij."

Freddy: "Ja?"

Faberyayo: "Ja. Het is door de fictie heen echt geworden."

Freddy: "Je vrouw en kinderen zijn niet weg toch? All is best wel good op dit moment."

Faberyayo: "Ja! Maar ik bedoel meer een gevoel van gemiste kansen en dat het dan heel duidelijk is dat het jouw schuld is."

(Freddy en Willie lachen)

Freddy: "In de familie van mijn moeder was er vroeger altijd wel iemand die op een begrafenis kwam en niet met een ander familielid wilde praten. Broers of zussen. ‘Tegen jou praat ik niet meer!'"

Faberyayo: "Vaak willen broers niet meer met elkaar praten."

Freddy: "Bassie en Adriaan. Dat is wel echt heel typisch Dit was nooit mijn leven. Wel het succes geproefd, maar nooit echte liefde hebben gevoeld."

Op Luek beschrijven jullie veel tegenstellingen. In Makkelijk zegt Faberyayo dat alles super gaat. Vervolgens komt Freddy met de regel 'het huis is koud, de ijskast leeg'.

Freddy: "Dat nummer gaat over lekker gaan. Dus ik dacht; laat mij gewoon de tegenstelling op jullie gooien. Vooral omdat die rappers van toen nu mega slecht gaan."

Willie: (lacht hard) "Ze hebben een baan!"

Freddy: "Ik vind het gewoon fijn om situaties te schetsen die je echt kunt voelen. Zo’n goon uit Noord die vroeger rapte. Hij draagt een afgetrapte joggingbroek, zijn ketting begint te schilferen."

In een ander nummer zeg je: 'Ik wil niks meer voelen, de wereld maakt me moe'.

Faberyayo: 'Dat ben ik. Het is gewoon zo. Word jij niet moe van alles? Kijk naar iets in deze ruimte en we maken het kapot met wat negatieve feiten. China, verkrachting, corruptie, gentrification."

In Luek zegt Willie 'Uit elkaar, maar toch terug.'

Willie: "Dat denken mensen toch de hele tijd? Ik krijg vaak de vraag: 'Ben je nog met De Jeugd, doen jullie nog iets?' Terwijl we de avond ervoor op het grootste festival van België stonden."

Freddy: "Of we zijn op weg naar Lowlands om voor vijftigduizend mensen te spelen. Waar heb je het over?"

Faberyayo: "Soms zit er twee jaar tussen twee platen, maar dat is helemaal niet lang. We zijn de hele tijd met elkaar in de weer. In de studio, meetings, andere projecten. De suggestie dat wij niet meer bij elkaar zouden zijn is grappig."

Freddy: "Het komt denk ik ook omdat wij al heel lang samen zijn. Van de groepen die destijds overeind stonden is bijna niets meer over. Opgezwolle is er nog, dat is het zo’n beetje."

Ik denk dat jullie nog niet hoeven na te denken over een afscheidstour, maar..

Willie: "Wil je dat?"

Freddy: "Ik vind het juist wel vet dat we nu wat ouder zijn en op een terrein komen dat nog niet echt beschreven is. Waar die young boys nu over rappen verschilt qua thematiek niet echt van waar wij tien jaar geleden mee bezig waren. Maar er is niet veel rap, zeker niet in Nederland, van gasten die al wat langer bezig zijn."

Had je graag meer concurrenten van je eigen leeftijd om je heen gewild?

Freddy: "Dat zou ik wel leuk vinden."

Faberyayo: "Ja? Voor mijn gevoel zijn we altijd een buitencategorie geweest."

Willie: "Klopt, maar ik vind het wel jammer dat The Opposites er niet meer zijn om op te haten. En dat Opgezwolle niet lekker genoeg gaat om op te haten."

Freddy: "Als ik op die young boys ga haten dan is dat nep. Dat slaat nergens op."

Willie: "Ik vind het ook jammer dat Lange Frans niet echt lekker gaat. Veel mensen zijn je haat gewoon niet meer waard."

Waarom is het jullie wel gelukt om succesvol te blijven?

Freddy: "Ik denk dat we heel stabiel zijn. En we hebben Bas Bron."

Faberyayo: "Je kunt wel wat strubbelingen hebben, maar het blijft altijd in balans. Als je houding heel erg belerend is, dan moet het wel houdbaar blijven. Als je niet meer met plezier een plaat gaat maken, wat voor zin heeft het dan nog?"

Willie: "Volgens mij was het voor veel van die mensen van toen op een gegeven moment niet leuk meer. Bij ons is het nog steeds leuk."





Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend