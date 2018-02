NUweekend In beeld Zo is carnaval door de jaren heen veranderd Carnaval loopt dit jaar officieel van zondag 11 tot dinsdag 13 februari, maar begint in veel plaatsen al eerder of eindigt soms zelfs later. Vooral in Brabant en Limburg is carnaval mateloos populair. Maar wat heeft carnaval gekenmerkt in al die jaren?