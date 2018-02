'Fifty Shades maakt vrouwen nieuwsgierig naar andere manier van seks'

Het is alweer de derde editie van Fifty Shades. "Ik verwachtte dat mensen een beetje Fifty Shades-moe waren", vertelt Wendy van Mourik, eigenaar van de erotische website en -shop De Paarse Keizerin. Maar toch loopt de lijn die Fifty Shades-auteur E.L. James uitbracht met seksspeeltjesfabrikant Lovehoney, volgens Van Mourik goed.

En zo is het ook dit keer een feit dat haar verkopen opleven als er weer een nieuw Fifty Shades-deel uitkomt in de bioscoop. "Ik zie dan dat er meer bondagespullen worden verkocht. Geen extreme dingen, maar wel items zoals handboeien, blinddoeken en zweepjes. Normaal lopen deze spullen niet zo hard, maar nu de nieuwe film eraan komt weer wel."

En van Mourik is niet de enige die het merkt als er weer een nieuwe versie van Fifty Shades uitkomt. In Fifty Shades Darker, het tweede deel uit de reeks, gebruiken de hoofdpersonages in een scène de zogeheten Ben Wa Balls, balletjes die vaginaal moeten worden ingebracht. Na de publicatie van het boek zag de fabrikant van deze balletjes de omzet stijgen en werden er binnen zes maanden een miljoen exemplaren verkocht.

Fifty Shades lijkt dus in ieder geval goed voor de verkopen. Maar hebben de films en boeken ook echt effect in de slaapkamer?

“Door de film of het boek merken vrouwen dat als ze wel seksueel adequaat geprikkeld worden, ze toch opgewonden worden” Seksuoloog Astrid Kremers

Nieuwsgierig

De Rutgers Stichting, die diverse onderzoeken heeft gedaan naar het seksleven van de Nederlander, stelt dat ze niet direct zien dat het in de slaapkamer "spannender" is geworden. "In onze onderzoeken zien wij geen toename van bijvoorbeeld BDSM-verlangens", aldus een woordvoerder van de stichting. "Door Fifty Shades of Grey hadden we meer verwacht", geven ze toe.

Maar seksuoloog Astrid Kremers van Sexuoloog.nl, merkt wel dat Fifty Shades een taboe heeft doorbroken. "Ik hoor in mijn seksuologiepraktijk dat sommige vrouwen, die weinig of geen zin dachten te hebben in seks, toch geprikkeld worden door elementen uit Fifty Shades."

Veel van die vrouwen hebben volgens Kremers geen zin in seks omdat ze weinig plezierige seksuele ervaringen hebben. Zo ervaren ze pijn bij het vrijen of krijgen ze geen orgasme.

"Doordat seks niet als belonend wordt ervaren, denken ze dat zij geen libido hebben. Maar door de film of het boek merken vrouwen dat als ze wel seksueel adequaat geprikkeld worden, ze toch opgewonden worden. Die ervaring kan ervoor zorgen dat ze nieuwsgierig worden naar een manier van vrijen die ze wel fijn vinden."

Aandacht

Dankzij Fifty Shades merken ze dat "er meer is" dan de seks die zij tot nu toe hebben ervaren; vaak gereduceerd tot geslachtsgemeenschap, stelt Kremers. "In de boeken en films schenkt het personage Christian veel aandacht aan Anastasia en laat hij haar op allerlei manieren merken dat zij specialer is dan andere vrouwen."

Een belangrijk component in Fifty Shades is bovendien de combinatie tussen liefde en lust binnen een relatie. "In de film is er veel aandacht voor de lust, die zich manifesteert door de afstand en macht die Christian heeft ten opzichte van Anastasia. Voor veel mensen is een gevarieerde cocktail van optimale aandacht voor jezelf, elkaar, de context en seksuele prikkels heel aantrekkelijk, ook in een langdurige relatie."

Dat die personages zo veel aandacht voor elkaar hebben, doet volgens Kremers vrouwen beseffen dat een relatie ook zo in elkaar kan zitten.

“Vaak wordt er op een manier gevreeën die voor een man stimulerend en orgastisch is, maar voor een vrouw niet” Seksuoloog Astrid Kremers

Goed verzorgd

"Daarnaast besteden de hoofdpersonen ook veel aandacht aan zichzelf. Ze zien er goed verzorgd uit, dragen mooie kleding, doen veel aan sport."

"De vrouwen die problemen hebben met seks, zeggen weleens dat ze zich niet meer aangetrokken voelen tot hun man, omdat hij weinig doet aan zijn uiterlijk of dikker is geworden. Of ze zijn ontreveden over hun eigen lichaam", aldus Kremers.

En de film speelt zich af in een sprookjesachtige context en zijn er sterke - en voor velen nieuwe - seksuele prikkels", zegt Kremers.

Seksuele educatie

Kremers stelt echter dat Fifty Shades niet als de heilige graal gezien moet worden. "En je moet het niet zien als een educatieve film, juist omdat het niet realistisch is.

"Als Fifty Shades daar een positieve bijdrage aan kan leveren en inspirerend werkt, dan zie ik dat als iets positiefs. Maar ik vind het belangrijk dat seksualiteit als plezierig wordt ervaren", zo benadrukt ze.

Fifty Shades heeft daar zeker aan bijgedragen, stelt ook Van Mourik. "Van alle leeftijden zoeken mensen iets leuks. Ook bij mensen van zeventig of tachtig jaar. Mensen willen meer uit het leven en hun relatie halen en nemen niet meer genoegen met minder. Ze hebben ook wat betreft hun seksualiteit meer wensen."

Een erotische film die zo mainstream is geworden en die ervoor heeft gezorgd dat er makkelijker over seks wordt gepraat; Van Mourik vindt dat dit hard nodig was.

"We waren een beetje met zijn allen aan het verpreutsen. Fifty Shades heeft geholpen dat mensen meer uit hun seksleven halen."

