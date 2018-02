'Voorlopig staat Holleeder met 1-0 achter'

NUweekend Het Amerikaanse Ruslandonderzoek: Donald Trump in de tegenaanval President Donald Trump en de Republikeinen proberen uit alle macht het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse politiek in diskrediet te brengen. Hoofdaanklager Robert Mueller werkt gestaag door, in relatieve stilte. Wat is de stand van zaken in het Ruslandonderzoek?