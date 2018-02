Gooi vieze zakdoekjes weg (en negen andere tips tegen griep)

"Zonder dat je het zelf doorhebt, kun je de griep hebben", stelt huisarts en griepexpert Ted van Essent. "De helft van de mensen die het griepvirus hebben, voelen er zelf helemaal niks van, maar verspreiden wel het virus. De andere helft krijgt wel de klachten en wordt echt ziek."

De griepepidemie is sinds half december actief in Nederland. Griepepidemieën zijn een jaarlijks terugkerend verschijnsel.

Gemiddeld duurt zo'n epidemie ongeveer negen weken, maar vorig jaar hield de griepgolf vijftien weken aan. Nederland zit momenteel op een griepgolf van zeven weken. Er is officieel sprake van een epidemie als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen met griepverschijnselen naar de huisarts gaan.

“Het huidige virus dat heerst, influenza type B, is niet heel heftig” Ted van Essen, huisarts en griepexepert

Temperatuur meten

"Het huidige virus dat heerst, influenza type B, is niet heel heftig", vertelt Van Essen. "Toch moet je zelf aanvoelen of je kunt gaan werken of niet. Forse koorts is een goede graadmeter, maar je kunt beter kijken naar het ziektegevoel dan de objectieve gegevens. Ben je in staat om te werken of niet? Bij kinderen kun je juist beter kijken naar hun temperatuur, omdat hun ziektegevoel voor een ouder lastiger te bepalen is."

Doordat je het virus kan dragen zonder dat je het door hebt, kun je het virus ook onbewust verspreiden. De tijd tussen besmet raken en ziek worden kan één tot vijf dagen zijn. Meestal gebeurt dat twee tot drie dagen nadat je besmet bent geraakt, schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Al één dag voor je grieperig wordt, ben je besmettelijk voor anderen.

Het griepvirus wordt verspreid door praten, hoesten, niezen of via handen en voorwerpen zoals een deurklink. Het verspreiden via snot, slijm en speeksel gebeurt voornamelijk in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt, zoals in een trein, bus, school of kinderdagverblijf, schrijft het RIVM.

“Je moet zelf aanvoelen wanneer je het beste thuis kunt blijven van school of werk” Aura Timen, arts infectieziekten en hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

Aura Timen, arts infectieziekten en hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), zegt dat je het besmettelijkst bent als je koorts hebt en/of een snotneus hebt. "Je moet zelf aanvoelen wanneer je het beste thuis kunt blijven van school of werk, maar met deze symptomen is er wel het meeste kans dat je anderen ook ziek maakt."

"Niemand besmetten is onmogelijk, dus dan maar thuis gaan zitten heeft geen zin", vertelt Timen. "Besmetting komt er toch wel. Epidemieën horen bij de mensheid en het griepvirus is er altijd. Als het op het noordelijk halfrond winter is, hebben wij last van het griepvirus. Is het op het noordelijk halfrond zomer, dan heerst het griepvirus op het zuidelijk halfrond. We zijn in ieder geval ieder jaar aan de beurt."

Besmetting

Volgens Erik van de Haar, adviseur veilig en gezond werken bij de FNV, kan je beter thuisblijven als je je niet goed genoeg voelt om te werken. "Als je vanwege je fysieke of mentale gezondheid niet kan werken, dan heb je het recht om je ziek te melden. Het is ook onlogisch om te gaan werken als je ziek bent, je gezondheid en de kwaliteit van je werk kunnen er onder lijden. Bovendien kun je je collega’s ook nog aansteken."

"Mocht je grieperig naar kantoor gaan, dan is het belangrijk om goed op je hygiëne te letten", zegt huisarts Van Essen. "De beste remedie tegen griep is de griepprik, maar die krijgt natuurlijk niet iedereen. Om besmetting te voorkomen, kun je beter in elleboog hoesten dan in je handen en moet je je handen regelmatig wassen met zeep. Gebruik papieren zakdoekjes, koester die niet, maar gooi ze na één keer snuiten weg."

Thuisrust

Volgens Timen is het belangrijk om goed uit te zieken. "Hoe lang die periode duurt, verschilt per persoon. Sommige mensen hebben langer nodig dan anderen." Het RIVM schrijft dat een volledig herstel van de griep één tot drie weken duurt.

Even lekker onder de wol kruipen is volgens Van Essen een achterhaald idee. "Dat advies kreeg je vroeger waarschijnlijk van je moeder, maar je kunt beter 'huisrust' nemen. Doe wat rustig aan, leef gezond, maar ga niet de hele dag in bed liggen." Tenzij je de griep natuurlijk goed te pakken hebt en écht niet anders kan dan liggen. "Dan zit er helaas niets anders op."

