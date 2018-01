Hoe Boef een gigantische mediarel naar zijn hand zette

In het voorjaar van 2017 verschijnt een interview met Sofiane Boussaadia, beter bekend als vlogger/rapper Boef, in het Belgische tijdschrift Knack: "In mijn vlogs en clips wil ik voortaan laten zien dat ik niet de verschrikkelijke jongen ben die iedereen in me ziet."

Zijn tot dan toe grootste hit, Habiba, is enkele maanden eerder uitgekomen. Boef nadert de top van zijn succes.

Om die lijn door te trekken, moet zijn gedrag veranderen, beseft de geboren Fransman met Algerijnse ouders. Wie in de publieke belangstelling wil blijven, kan niet langer in vechtpartijen verzeild raken, politieagenten beledigen of op een andere manier negatief in het nieuws komen.

Het jaar 2018 begint voor Boef echter precies zoals hij het niet van plan was: hij wordt wederom het onderwerp van een gigantische (media-)rel. Op nieuwjaarsdag geeft hij in een video te kennen dat hij neerkijkt op vrouwen die zich in de ochtenduren in het gezelschap van jongens in clubs bevinden.

Drie vrouwen die hem diezelfde dag een lift hadden gegeven, nadat hij met pech aan de kant van de weg kwam te staan, noemt hij in dezelfde boodschap kechs, oftewel hoeren.

Ouders, ex-fans, politici, radio-dj’s (ook van stations die nog nooit muziek van Boef hebben gedraaid), presentatoren en andere vertegenwoordigers van de media roepen op tot een boycot van Boef. Zijn - al dan niet door manager Ali B aanbevolen - spijtbetuiging lijkt de vastberadenheid van zijn critici alleen maar te versterken.

Eurosonic Noorderslag

Terwijl Boefs uitspraken in alle segmenten van het publieke debat worden besproken, besluiten de eerste festivalorganisaties geboekte optredens van de 24-jarige artiest af te zeggen. Alle festivals? Nee, niet alle festivals.

Het Groningse Eurosonic Noorderslag (ESNS) verkondigt Boef niet af te wijzen, maar wel een discussiepanel te organiseren. Onderwerp: Waar begint of eindigt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een artiest en festivalorganisatie? Ook Boefs Noorderslag-optreden, dat vorig jaar oktober al werd aangekondigd, zal doorgaan.

Maar hoe zal Boef in de kleine zaal van de Oosterpoort worden ontvangen? Het festival staat bekend om zijn - goedbedoelde - bierdouches bij de uitreiking van de Popprijs. In het publiek zullen Boefs fans het kwantitatief afleggen tegen werknemers uit de muziekindustrie, journalisten en ramptoeristen. Zal hij het optreden aangrijpen om nogmaals een positieve doorstart te beloven en krijgt hij dan ruim baan om die beterschap te realiseren?

“"Kijk, wij rappers zeggen bitches en zo, maar wij vinden vrouwen echt niet minder of zo"” Boef

Alle ogen op Boef

Eurosonic en Noorderslag kunnen worden gezien als de vaste nieuwjaarsborrel van de Nederlandse muziekindustrie. "Wie wordt volgens jou de winnaar van de Popprijs?" domineert doorgaans het geroutineerde gekeuvel dat er dat weekend in Groningen wordt gebezigd door professionals uit het werkveld.

Maar waar normaal de mogelijke winnaar van de jaarlijkse Popprijs hét gesprek van de dag is op Noorderslag, zijn dit jaar alle ogen gericht op Sofiane Boussaadia.

Wie het blokkenschema van het festival doorneemt, ziet dat hiphoppers procentueel gezien in de minderheid zijn. Van de ruim zestig acts is een ruime handvol in de hiphopcategorie te scharen. Nog altijd zijn het vooral bandjes van uiteenlopend kaliber die tijdens Noorderslag de Oosterpoort bezaaien, met daartussen zangeressen als Roxeanne Hazes, Naaz en Maan.

Het komt totaal niet overeen met wat we terugzien in de streaminglijsten, waarin Nederlandstalige rap domineert. Anderzijds, de gemiddelde bezoeker van Noorderslag is zeker niet de gemiddelde muziekconsument. Boef heeft dus te maken met een bovengemiddeld kritisch publiek.

Los van Hazes, zangeres Maan (die onlangs nog in een controverse rondom een streaker in een uitzending van Frank Dane van Radio 538 verwikkeld was) en Popprijs-winnaar Kensington, is rapper Boef de enige grote naam op het programma - ondanks het feit dat hij de Kleine Zaal van de Oosterpoort kreeg toegewezen voor zijn optreden.

Naar aanleiding van het omstreden optreden van Boef werd er een dag eerder, elders in hetzelfde pand, nog een discussie georganiseerd, met als hamvraag of je een artiest verantwoordelijk kunt stellen voor zijn uitspraken.

De schuld van de media

Tijdens het debat vrijdagmiddag zei Boefs muzikaal adviseur, Glen Faria, verbonden aan managementbureau SPEC, niet geschrokken te zijn van de opmerkingen van de rapper, met als statement: "Hij heet Boef. Zeg maar."

Faria, voormalig lid van het succesvolle rapcollectief Flinke Namen, schrok wel van de commotie die op Boefs opmerkingen volgde. Hij verwijt zowel de landelijke media als socialemediagebruikers die toch al geen fan van Boef waren dat ze het vuurtje hebben opgestookt.

Diverse popfestivals die Boef zouden hebben geboekt, hebben gezegd dat de rapper na zijn controversiële uitspraken niet meer welkom was.

Hans-Paul Nieskens, festivaldirecteur van ParkCity Live in Heerlen, laat aan NU.nl weten dat hij inderdaad interesse heeft getoond in een optreden van Boef, maar dat de ophef rondom de artiest begin januari voor hem reden waren om hem niet op het affiche te zetten. "Hij was dus nog niet definitief geboekt", vertelt Nieskens als reactie op enkele kranten die schreven dat ParkCity Live het optreden van Boef geannuleerd had.

"Respect naar elkaar toe vinden wij als festival belangrijk", licht Nieskens zijn keuze toe om de onderhandelingen met SPEC uiteindelijk af te blazen. "Boef is erg populair onder de jeugd en past goed in de line-up van ParkCity Live. Echter, niet als je geen respect toont. Bij iedere andere artiest had ik hetzelfde gedaan." Ondanks het ontbreken van Boef aan de line-up zijn alle toegangskaarten zaterdagochtend in een recordtempo (veertig minuten) uitverkocht.

Terwijl Glen Faria gedurende het matig bezochte debat op Eurosonic Noorderslag de aanwezigen nog opriep om boe-roepers bij het optreden van Boef aan te stoten, denkt Nieskens - naast festivaldirecteur voormalig artiestenmanager van onder meer Rowwen Hèze en Volumia! - dat de rapper niet warm onthaald zal worden en mogelijk wordt uitgefloten.

"Als het 'netjes’ blijft, zal hij de show afmaken. Dat zou ik hem adviseren als oud-manager. Als hij zijn show stopzet, krijgt hij het moeilijk het komende jaar."

Geen drankjes

Al ruim voor aanvang van Boefs concert, dat om 21.40 uur gepland staat, staan de geïnteresseerden rijendik voor de ingang. Er is een groot aantal beveiligers, die ervoor zorgen dat er geen drankjes mee naar binnen worden genomen. Het is een voorzorgsmaatregel om een bierdouche, die tot vorig jaar gebruikelijk was bij de winnaar van de Popprijs, te voorkomen.

In een tot de nok toe gevulde zaal wordt in spanning gewacht op de komst van Boef.

"Ik kom eigenlijk alleen maar om te kijken of hij wordt uitgefloten”, laat een medewerkster van een platenfirma zich ontvallen. Ze is beslist niet de enige die hoopt dat de rapper publiekelijk wordt afgestraft voor zijn uitspraken, al lijken de ramptoeristen in de minderheid. Het overgrote deel van de, veelal jeugdige, bezoekers blijft namelijk het gehele optreden staan of zitten.

Boef laat zich van zijn beste kant zien. Keurig op tijd komt hij op, nadat eerst een montage te zien is van al het commentaar dat hij de afgelopen weken in de media te verduren kreeg, zoals afkeurende woorden van Q-music-presentator Mattie Valk. Met zijn armen gespreid loopt Boef vervolgens de bühne op.

Hier en daar klinkt inderdaad wat gefluit en gejoel, maar dat wordt overstemd door het luide applaus van de overige bezoekers. De wedstrijd lijkt op dat moment eigenlijk al gewonnen.

'Rappers zeggen: bitches'

Speciaal voor de gelegenheid heeft Boef een nieuwe tekst geschreven, waarin hij de gebeurtenissen van de afgelopen weken beschouwt. Zowel dj Mattie Valk als de popfestivals die zijn optredens afzegden worden keihard afgestraft in een disstrack, geheel in de hiphoptraditie waar Boef zo schatplichtig aan is.

"Kijk, wij rappers zeggen bitches en zo, maar wij vinden vrouwen echt niet minder of zo", rapt hij. "Wat ik zei, dat is fout en dat vinden wij ook, iedereen maakt fouten en ook ik en mijn bro."

Na wederom een luid applaus neemt Boef publiekelijk afstand van zijn kechs-uitspraken. “Wat ik heb gezegd is fout, ik distantieer me er ver van”, zegt hij, om er vervolgens aan toe te voegen: “Maar ik zal nooit jullie ideale schoonzoon worden."

De rapper zet vervolgens zijn optreden onverschrokken voort, met natuurlijk de hit Habiba en een gastoptreden van collega Ronnie Flex, die eerder op de avond ook al de show stal bij Maan. Zand erover, een streep eronder en doorgaan alsof er nooit wat gebeurd is.

Gewoon leuk

Is daar de kous mee af? Niet helemaal. De Telegraaf geeft Boef een trap na. "Slappe excuses Boef op Noorderslag", kopt de krant op zijn website, met daarboven in een dikke rode balk de tekst: "Aandacht naar vrouwenhatende rapper".

Dat terwijl de andere dagbladen positief schrijven over het optreden. "Hier en daar klinkt heel dun boegeroep, maar er wordt vooral hard geklapt", tekent Het Parool op. Het AD stelt dat Boef 'ovationeel onthaald' werd voor zijn muzikale 'revanche'.

Een groep tieners die de show bezocht lijkt niet onder de indruk van alle ophef. Op hun telefoons kijken de jongens de beelden van de show terug in de foyer van de Oosterpoort. "Het was gewoon leuk!"