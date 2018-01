NUweekend Restauranttrends in 2018: Alcohol op z'n retour, meer groente en fermenteren 104 x gedeeld Uit eten gaan is aan het veranderen, zowel qua ambience als op het gebied van het eten zelf. Zo komt er steeds meer aandacht voor het individu en krijgen we vaker groente te eten. Ook staan er vaker veganistische gerechten op het menu, maar wordt er juist minder alcohol geschonken. NU.nl sprak met een aantal experts over de trends voor 2018.