Robin van Persie is weer Feyenoorder: Hoe goed is hij nog?

Wanneer Robin van Persie zijn rentree maakt in de Kuip, dan mag hij hem aankondigen. "Daar verheug ik me nu al op, ook vanwege de reactie van Het Legioen", glundert Peter Houtman. "Geloof mij, die gaan uit hun dak bij de naam Van Persie. "Prachtig toch? Meteen die druk erop."

De 60-jarige Houtman spreekt uit ervaring. Als stadionspeaker van Feyenoord zag hij de laatste jaren vaker een 'verloren zoon' terugkeren. "Giovanni van Bronckhorst, Pierre van Hooijdonk, Jon Dahl Tomasson en natuurlijk Dirk Kuijt", somt hij op. In de jaren zeventig en tachtig was Houtman (acht interlands, zeven goals) bovendien zelf verdeeld over drie periodes de spits van Feyenoord. Grijnzend: "Volgens mij heb ik het record terugkeren in De Kuip in handen."

Niet elke terugkeer werd een succes. Van Hooijdonk was in 2007 allang niet meer de UEFA Cup-held van vijf jaar eerder. Met tranen in zijn ogen liep hij in zijn laatste Eredivisiewedstrijd over het veld, terwijl Heerenveen over Feyenoord heen walste (5-1). Tomasson kon niet eens op het veld afscheid nemen. Door een pijnlijke pees in zijn bovenbeen deed de Deen geen minuut mee in zijn laatste seizoen als Feyenoorder.

Voor de Feyenoord-fan is het daarom verleidelijker om bij de aanstaande terugkeer van Van Persie een parallel te trekken met Dirk Kuijt, die met een hattrick in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo zijn droomscenario liet uitkomen. "Maar die vergelijking moet je niet maken", zegt Houtman. "Van Persie en Kuijt zijn twee totaal verschillende figuren, als voetballer én als mens."

Knuffelbeer

Cor Pot vindt de vergelijking tussen Van Persie en Kuijt ook onzin. "Het is een stilist versus een werkpaard", zegt de assistent-trainer van Sparta, die vorig seizoen met Van Persie samenwerkte bij Fenerbahçe. "Laat ze in De Kuip niet denken dat Van Persie twee keer 45 minuten achter de bal aan gaat rennen. Dat moeten ze ook niet willen."

Pot gooit er nog een typering uit. "Het is de technicus versus de teamplayer. Kuijt was de knuffelbeer van Het Legioen, maar een liefhebber van mooi voetbal kijkt liever naar Van Persie."

Bij Van Persie was het knuffelgehalte in zijn eerste Rotterdamse periode inderdaad minder hoog. Hij was het 18-jarige rasvoetballertje uit eigen jeugd in het Feyenoord dat zestien jaar geleden de UEFA Cup won. Een wonderkind, maar vaak ook een onbegrepen wonderkind. Ruzie met specialist Van Hooijdonk om de vrije trappen, een moeizame verhouding met trainer Bert van Marwijk, het verlies van zijn basisplaats en een vertrek in 2004 – twintig jaar pas - via de achterdeur.

Bij Arsenal en Manchester United groeide Van Persie daarna uit tot een wereldster. Dat was hij nog steeds toen hij in 2015 als tweevoudig Premier League-topscorer bij Fenerbahçe tekende, maar daar begon het verval. Zijn leeftijd leek vat op zijn lichaam te krijgen, bijna altijd stond er een vraagteken achter zijn fitheid en net als in zijn eerste periode in Rotterdam was Van Persie in Istanbul vaak voer voor discussie.

"De supporters van Fenerbahçe vinden het prima dat hij vertrekt. Sterker, ze zijn vooral blij dat het gedoe rond hem voorbij is", vertelt Ferhan Başaran, woordvoerder van de Nederlandse supportersvereniging van Fenerbahçe.

"Laat ik het zo zeggen: de laatste maanden was er weinig voor nodig om irritatie over Van Persie op te wekken bij de supporters. Voetballen deed hij niet meer, het ging in de media alleen over een uitje hier en een uitje daar."

Van Persie als jonge Feyenoorder in 2002 (Foto: ANP)

Pieken

De laatste wedstrijd van Van Persie dateert van 31 augustus en dat was niet eens in het shirt van Fenerbahçe. Tijdens de afstraffing tegen Frankrijk (4-0) deed Oranje's topscorer aller tijden 26 minuten mee en raakte geblesseerd aan zijn knie.

"In die wedstrijd hebben we live kunnen zien dat Van Persie een blessure opliep", vervolgt Başaran. "Maar er waren ook andere, kleine blessures en daar werd aan getwijfeld. Ik heb geen inzicht in het medisch dossier, maar er werd weleens gesuggereerd dat Van Persie zich niet meer kon opladen voor kleinere wedstrijden."

Toch vindt Başaran het te ver gaan om Van Persie als miskoop te bestempelen. "In grote wedstrijden liet hij het vaak wel zien. Tegen Galatasaray, Trabzonspor, Besiktas en Manchester United scoorde Van Persie en speelde hij bijna altijd top. Maar buiten die toppers was het te weinig om de boeken in te gaan als een van de grote buitenlandse sterren van 'Fener'. De fans hadden op meer gehoopt."

“De supporters van Fenerbahçe zijn vooral blij dat het gedoe rond hem voorbij is” Ferhan Başaran

Pot noemt het "pieken op het juiste moment" wat Van Persie deed bij Fenerbahçe. "Dat kan hij als geen ander en dat moet ook wel op deze leeftijd. Daarom was hij ook goed in topwedstrijden bij Fenerbahçe en dat kan hij straks bij Feyenoord weer zijn. Alleen zal hij opnieuw rekening moeten houden met de belasting van zijn lichaam. Dat weet Van Persie ook. Hij zal zeker niet zeuren als hij een keer op de bank begint. Dat is ook goed, af en toe rust om daarna weer topfit aan de aftrap te staan."

Want als Van Persie fit is, dan is hij nog steeds van de buitencategorie, benadrukt Pot. "Op een training kon ik er stilletjes van genieten. Zijn balbehandeling, techniek, inzicht, dat is allemaal nog steeds weergaloos. Maar verwacht het niet meer vijftig keer per jaar, negentig minuten lang. En misschien ook niet als spits. Een rol op tien, achter Nicolai Jörgensen, dat zou hij fantastisch kunnen invullen. Al zal hij wel tijd nodig hebben om wedstrijdfit te worden."

Van Persie tijdens Frankrijk-Nederland (Foto: ANP)

Eiland

Houtman hoopt dat dat realisme er ook in De Kuip zal zijn, al lijkt die hoop ijdel. "Hij schijnt alweer even in training te zijn, maar Het Legioen moet niet rekenen op een jonge hond die er twintig inschiet. Maar ja, de verwachtingen zijn hier altijd torenhoog. Dat hoort bij Het Legioen. Er zijn er ook genoeg ten onder gegaan aan die druk. Kuipvrees. Maar Van Persie zal daar op zijn 34e geen last van hebben. Die kent De Kuip. En het is een aparte. Individueel is hij zo sterk dat hij altijd een wedstijd voor je kan beslissen. Op welke positie dan ook."

Spits? Buitenspeler? Aanvallende middenvelder? Waar Van Persie ook gaat spelen, Başaran verwacht dat het hem in Rotterdam beter afgaat dan bij Fenerbahçe "Ik vind dat het Van Persie niet makkelijk werd gemaakt in Turkije. Hij stond als spits op een eiland en moest het fysieke gevecht aangaan met de verdedigers. Zo moet je Van Persie niet gebruiken."

"Het systeem van Feyenoord en de Eredivisie liggen hem beter op deze leeftijd. De ruimtes zijn kleiner, hij kan de combinatie aangaan. En met al die jonge jongens om hem heen kan hij ook nog een soort mentorrol hebben in de kleedkamer. Naar hem luisteren ze zeker."

Pot: "Ach, we moeten dat kleedkamergedoe niet overdrijven. Natuurlijk zal hij af en toe een schouderklopje geven en wat tips geven aan een jonge speler. Maar geloof mij, uiteindelijk zijn voetballers vooral met zichzelf bezig. Dat zal met Van Persie niet anders zijn. Hij wil het op het veld in De Kuip waarmaken, niet in de kleedkamer. En dat zie ik hem doen ook."

