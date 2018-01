Waarom hebben we 'maar' drie keer per maand seks?

Kenniscentrum Rutgers deed via een vernieuwde wervingsmethode onderzoek onder liefst 17.000 volwassen Nederlanders naar hun seksuele gezondheid.

In tegenstelling tot wat door velen wordt aangenomen, blijken Nederlanders gemiddeld niet meer dan drie keer per maand seks te hebben.

Toch is die conclusie voor Eveline Stallaart geen verrassing. De seksuoloog uit Amsterdam adviseert haar patiënten zelfs ongeveer drie keer per maand seks.

"Dat is geen keiharde regel die ik opstel, hoor. Men moet doen waar ze zich goed bij voelen. Daarnaast moet je ook niet te veel waarde hechten aan al die mensen die zeggen dat ze twee keer per week seks hebben. Meestal maken ze het mooier dan het is."

Ondanks dat blijkt dat we minder seks hebben dan steeds gedacht, zijn Nederlanders volgens het onderzoek best tevreden over de kwaliteit van de seks die ze hebben.

Kwantiteit is dan ook van ondergeschikt belang, meent Rik van Lunsen, arts/seksuoloog van het AMC in Amsterdam. "Vrouwen hebben alleen nog maar seks als ze ook echt zin hebben en willen. Daarnaast lijken wij het allemaal zo ontzettend druk te hebben in ons leven en zijn er veel afleidingen. Dan schiet seks er nog weleens bij in."

Invloed van sociale media

Eén van die afleidingen betreft sociale media, constateert Stallaart. "We zijn meer bezig met ons leven op sociale media dan met elkaar. Vaak duikt men voor het slapen gaan nog even de telefoon in en als ze moe worden, gaan ze direct slapen. Intiem contact zoals knuffelen en kussen komt dus minder voor." Met soms verstrekkende gevolgen. "Seks is lijm van je relatie dus als dat er niet is, valt een relatie sneller uit elkaar."

Marcia Chong, auteur van Dokter Date, meent dat sociale media, websites en datingapps het gemiddelde aantal van drie keer seks per maand juist omhoog halen. "Mensen die alleen zijn en graag contact willen, kunnen op bijvoorbeeld Tinder een avond lang honderden personen bekijken en afwachten of ze een match hebben. Als je maar lang genoeg blijft vissen, heb je vanzelf beet."

10 procent van de mannen en 7 procent van de vrouwen zegt in het onderzoek van Rutgers in de afgelopen zes maanden gebruik te hebben gemaakt van een datingsite of -app. 4 procent van zowel de mannen als vrouwen gebruikte de apps voor contact dat tot seks leidde.

Van Lunsen denkt dat sociale media minder van invloed zijn als iemand al een relatie heeft. Daarnaast benadrukt hij dat de apps minder worden gebruikt voor seks dan gedacht - wat in lijn is met de uitkomsten van het onderzoek. "De invloed van sociale media op seksueel gedrag wordt overschat. Meer dan 90 procent heeft nog altijd seks met zijn of haar partner, terwijl ze ook op sociale media zitten. Het wordt vooral gebruikt als contactmedium om potentiële partners te vinden, bijvoorbeeld om wat te gaan drinken, en minder voor seksafspraken."

Negatieve ervaringen

Een andere reden dat Nederlands minder seks hebben dan werd aangenomen, kan de invloed van negatieve ervaringen met seks zijn. 92 procent van de mannen zegt erg te genieten van seks, maar bij de vrouwen is dat niet meer dan 75 procent. Auteur Chong denkt dat vooral jongeren vaker last hebben van negatieve ervaringen rondom de seks dan de gemiddelde volwassene, omdat jongeren volgens haar de stap naar seks eerder zetten.

"Ze weten niet of ze een relatie met elkaar hebben, maar dan hebben ze al wel het bed met elkaar gedeeld. In veel gevallen zijn de vrouwen daarna verbaasd dat ze niet meer gebeld worden. Daarom zeg ik altijd; ga niet te snel van bil en hou het spannend. Dan komt het daarna vanzelf goed met de seks en eventueel een relatie."

Die jongere vrouwen hebben volgens seksuoloog Van Lunsen een negatieve ervaring met seks doordat ze er te vroeg aan beginnen. "Ze denken dat ze aan bepaalde verwachtingen moeten voldoen en zodoende zijn ze niet ontspannen tijdens de gemeenschap. Dan zorgt de penetratie voor pijn, waardoor ze het een volgende keer minder snel weer zullen doen."

Het onderzoek onderbouwt dat ook. Zo'n 60 procent van de vrouwen zegt wel eens tot regelmatig onzeker te zijn geweest over haar eigen uiterlijk. Bij mannen is dat 31 procent. Ook de angst iets niet goed te doen in de slaapkamer is regelmatig aanwezig. 52 procent van de mannen denkt het wel eens fout te hebben gedaan in bed, tegenover 50 procent van de vrouwen.

Volgens Stallaart is er een belangrijke regel om seks leuk te houden. "Doe vooral wat je fijn vindt, maar hou het bij je eigen geluk."

