Het mysterie rond de toestand van Michael Schumacher Hij kan weer lopen, toch niet lopen, wel praten, niet praten, hij is bij bewustzijn of sinds zijn ski-ongeluk in december 2013 buiten bewustzijn. Het mysterie rond de toestand van Michael Schumacher is voer voor ontelbare geruchten. NU.nl scheidt de onzin van de feiten in de week dat de legendarische Formule 1-coureur 49 wordt én sprak met een medisch specialist.