Waarom vallen de vrouwonvriendelijke woorden van Boef juist zo verkeerd?

Alle commotie ontstond door de Instagrampost van Boef, waarin te zien was dat drie vrouwen hem een lift aanboden, na pech onderweg. In de video maakt hij de vrouwen uit voor "kech", iets dat zoveel als hoer zou betekenen.

Boef was van mening dat vrouwen die 's nachts alleen op stap gaan en alcohol drinken niet deugen en inderdaad een "kech" zijn. Hoewel hij stelde dat zijn opmerkingen niet beledigend bedoeld waren, kwamen zijn woorden hem toch op een storm van kritiek te staan. En het bleef niet bij kritiek alleen.

Paaspop liet donderdag weten dat het optreden van de rapper dat voor 1 april gepland stond, is geannuleerd. Die beslissing volgde op een eerder besluit van muziekfestival Muze Misse in Oss, dat als eerste besloot om Boef in de programmering te vervangen.

Ook in de radiowereld waren de reacties niet mals. Qmusic-dj Mattie Valk doet de muziek van de rapper in de ban en ook NPO 3FM-dj Eva Koreman zal de nummers van Boef voorlopig niet meer te draaien.

"Ik ben heel erg geschrokken van zijn uitlatingen", vertelt Koreman. "Ik boycot echt niet iedere controversiële artiest en ben zelf ook niet feilloos, maar was nu wel even 'uitgeboefd'."

"Dat had ook een persoonlijke reden", vervolgt Koreman. "Ik had namelijk als enige vrouw meegedaan aan zijn 'Habiba-challenge' (een actie waarbij mensen onder de hashtag #habibachallenge in hun onderbroek over straat renden, red.). Ik wil niet weten wat die man allemaal over mij gezegd en gedacht heeft, terwijl ik lachend meedeed."

Reputatie

Dat Boef verscheidene festivaloptredens misloopt vanwege zijn uitlatingen is niet zo gek, stelt reputatiedeskundige Paul Stamsnijder. "Boef heeft het zichzelf onmogelijk gemaakt met zijn uitspraken over vrouwen. Hij heeft zijn eigen reputatie te grabbel gegooid."

Volgens Stamsnijder is de actie van Boef "niet alleen controversieel, maar ook oliedom". "Vrouwen hoeren noemen, is regelrechte discriminatie."

Sofiane Boussaadia, zoals Boef eigenlijk echt heet, liet zelf ook weten de ophef over de vrouwonvriendelijke uitlatingen terecht te vinden. "Het valt niet goed te praten, maar ik krijg ook duizenden racistische reacties van mensen die mij sowieso nooit iets gunden", schreef hij woensdag op Instagram.

"Je mag mij afrekenen en uitschelden om wat ik heb gezegd, maar om dit als excuus te gebruiken om nu vrij discriminerende taal naar mijn hoofd te slingeren, maakt jou niet beter dan mij."

“Ik was wel even 'uitgeboefd'” NPO 3FM-dj Eva Koreman

Boycot

Vincent Patty, bekend als rapper Jiggy Djé en eigenaar van platenlabel Noah's Ark (o.a Kraantje Pappie, Bizzey en Diggy Dex), is van mening dat de boycots van Boef "een hol statement" zijn.

"Natuurlijk slaat die uitspraak van Boef in dat filmpje nergens op. Alleen doen die boycotters nu alsof ze principieel zijn, terwijl de enige reden dat ze dit doen, is dat ze als commerciële onderneming moeten inspelen op de publieke consensus. Was er niet vorig jaar een discussie dat er te weinig vrouwen op de Nederlandse radio waren? Toen zeiden diezelfde radiocoryfeeën: 'Het is nu eenmaal een mannenwereld.' Het is niet zo dat die radiodj's het lichtende voorbeeld zijn van vrouwvriendelijk gedrag."

Koreman zegt op haar beurt dat ze niet uit is op een boycot. "Ik vind dat niet nodig, maar persoonlijk ben ik er even klaar mee." Dat Nederland "zich weer eens van haar beste kant laat zien door er als de kippen bij te zijn om seksisme te bestrijden met racisme", keurt Koreman dan ook net zo hard af.

"De gretigheid waarmee men hem nu aanpakt, maakt dat ik er al bijna spijt van heb dat ik in het begin van de storm iets heb gezegd. Overigens draai ik een Chris Brown (die in 2009 is veroordeeld voor mishandeling van zijn toenmalige vriendin Rihanna, red.) bijvoorbeeld ook nooit meer, alleen heb ik dat nooit per se openlijk geuit."

Volgens Patty is er een dubbele standaard te zien. "Een RTL Boulevard, dat Boef nu dwingt tot het aanbieden van een excuus, is dat niet hetzelfde soort programma dat zich ontzettend op uiterlijkheden richt? Welk beeld wordt er in de geldende, mainstream popcultuur geschetst van vrouwen en is dat zo anders dan de uitspraken van deze jongeman? Hoe reageerde iedereen toen Patricia Paay met haar seksfilmpje naar buiten kwam? Jongeren worden opgevoed door ouderen, en als er iets mis is met de opvattingen van jongeren, dan moeten we daarnaar kijken", aldus Patty.

“Het is niet zo dat die dj's het lichtende voorbeeld zijn van vrouwvriendelijk gedrag” Rapper Diggy Djé

Voorbeeld

Stamsnijder denkt dat zijn woorden Boef zwaar aangerekend worden, omdat er van hem verwacht wordt dat hij een voorbeeld is. Ter vergelijking haalt hij het voorbeeld aan van Gordon, die in het verleden als jurylid in Holland's Got Talent een grap maakte over Chinezen, die door velen als racistisch werd gezien. Gordon besloot zijn excuses toen niet aan te bieden en is daarmee weggekomen "omdat veel mensen hem zien als een Amsterdamse marktkoopman met een glimlach en een scherpe tong. Dat is zijn reputatie", zegt Stamsnijder.

Rapper Boef heeft een andere reputatie en dat werkt volgens de reputatiedeskundige niet in zijn voordeel. "Als je daarnaast kijkt naar het tijdperk waarin we leven en waarin de #metoo-discussie centraal staat, denk ik dat je kunt stellen dat dit de verkeerde opmerking, op het verkeerde moment, door de verkeerde persoon was."

Integratie

Hoewel rapper Patty de #metoo-discussie ook benoemt als een aspect in dit verhaal, gaat het daar volgens hem niet hoofdzakelijk om. "Ik denk dat de ophef hierover minder te maken heeft met vrouwen en meer met de discussie over integratie. De ondertoon van de meeste commentaren gaat daarover."

"Het is natuurlijk een mooie stok om mee te slaan, maar de mensen die de gelijkwaardigheid van vrouwen nu ineens op hun agenda hebben staan, zijn de partijen die daar normaal zelf ook kritiek op krijgen. Aan de ene kant willen we in Nederland dat de grootste pijler van onze beschaving vrijheid is, maar wanneer iemand diezelfde vrijheid neemt om te zeggen wat hij denkt, wordt diegene uitgekotst."

Imagoschade

Kan rapper Boef nog iets doen om zijn reputatie te redden? Stamsnijder: "Hij moet laten zien dat hij zijn leven wil beteren. Als ik zijn manager was, zou ik hem aanraden een liefdeslied uit te brengen waarin hij de schoonheid van alle vrouwen bezingt. Een rap waarin hij zelfspot toont en op een menselijke manier berouw laat zien, dat is heel effectief. Dat hij laat zien: ik heb jullie gehoord en ik heb er iets van opgestoken. Op dit moment heeft hij de schijn volledig tegen."

Als het aan Vincent Patty ligt, hoeft Boef die moeite niet te nemen. "Hij heeft zijn excuses aangeboden en heeft uiteindelijk niets strafbaars gedaan. Iedereen heeft lekker zijn plasje over hem kunnen doen, ik hoop dat mensen hem nu met rust gaan laten. Ik verwacht dat dat in de loop der tijd ook wel gebeurt."

Koreman kan alleen maar zeggen dat ze hoopt dat Boefs excuusfilmpje gemeend en oprecht is, en dat hij dat actief gaat uitdragen naar zijn fans. "Ik hoop dat we binnenkort gewoon weer vrolijk naast elkaar in de studio zitten."

