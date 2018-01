NUweekend Art Rooijakkers: 'Nieuw seizoen Wie is de Mol? begint met 'big bang'' 37 x gedeeld Het achttiende seizoen van Wie is de Mol? staat voor de deur; een seizoen dat volgens de makers zelf "met nóg meer mysterie" is omgeven dan anders. NU.nl sprak in de week voor de eerste aflevering met presentator Art Rooijakkers. "In die paar weken dat we op pad zijn, moet ik me regelmatig verstoppen op plekken waar mensen hun behoefte doen."