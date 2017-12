NUweekend 3FM Serious Request: 'Hij was zo bang voor Boko Haram' "Ik droom elke nacht over mijn zoon. En in mijn dromen heb ik nog niet gezien dat hij is overleden", vertelt Hadiza tegen NU.nl in haar huis in het noordoosten van Nigeria. Hoewel Boko Haram terrein heeft verloren weet de terroristische groepering na acht jaar strijd nog altijd dood en verderf te zaaien.