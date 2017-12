3FM Serious Request: 'Hij was zo bang voor Boko Haram'

Sinds de nacht van de ontvoering heeft de 45-jarige Hadiza de hele regio lopend afgezocht naar haar zoon.

Haar destijds negenjarige zoon werd drie jaar geleden 's nachts ontvoerd door de islamitische groepering. Haar zoon Shu’abu is een van de duizenden kinderen in Nigeria die als vermist zijn opgegeven. Hadiza houdt hoop en denkt haar zoon ooit weer te zien.

NU.nl reisde eind oktober in het kader van 3FM Serious Request met het Rode Kruis naar noordoost Nigeria en sprak daar mensen in vluchtelingenkampen die op zoek zijn naar familieleden. Ze zijn uit het oog verloren tijdens het vluchten, of zijn ontvoerd door Boko Haram.

"We hebben ze verslagen", zei een opperbevelhebber van het Nigeriaanse leger onlangs over Boko Haram. Het is alleen niet de eerste keer dat het einde van de strijd tegen de terroristische groepering is aangekondigd.

Het zijn vooral de jonge meisjes die door Boko Haram geschikt worden geacht om het bloederige werk namens de terroristen uit te voeren. Onder hun wijde kleding zijn gemakkelijk explosieven te verstoppen.

Op een marktplein of een andere drukke plek in de stad worden de kinderen gedropt om vervolgens hun bomgordel te ontsteken.

De vele zelfmoordaanslagen brengen veel mensen aan het twijfelen over het vermeende einde van de strijd. Ondertussen puilen de kampen in het noordoosten uit met getraumatiseerde vluchtelingen, die vaak kinderen en andere familieleden kwijt zijn.

Kind kwijt

Hadiza verbleef de nacht dat Boko Haram hun dorp binnenviel in een ziekenhuis met haar neef, die in een auto-ongeluk was beland. Haar dochter Hoeseina, destijds tien jaar oud, was alleen met haar broertje.

"We hoorden schoten en ik wist dat ze eraan kwamen, ik wist dat ze op zoek waren naar jongens en dat hij moest vluchten. Ik belde mijn moeder, maar de verbinding viel telkens weg. Ik heb toen een rugzak voor hem met eten en geld gevuld. Hij was heel bang en hij smeekte of hij kon blijven, maar ik dwong hem om te vluchten. Ik wilde alleen maar dat hij veilig was."

Het zou de laatste keer zijn dat Hoeseina haar broer zag: De volgende ochtend liep een groep gevluchte jongens vanaf de bossen terug naar het dorp. Haar broer Shu’abu zat daar niet bij.

Gevaren

Het thema van 3FM Serious Request 2017, verscheurde families bij elkaar brengen, focust vooral op kinderen. Kinderen lopen in een oorlogsgebied als Nigeria meer gevaar dan volwassenen: zonder toezicht kunnen ze in handen vallen van de terroristische beweging, ze kunnen daar gedwongen worden te strijden of gebruikt worden voor zelfmoordaanslagen. (Jonge) meisjes zijn bovendien vooral belangrijk voor het huishouden en worden gedwongen te trouwen met strijders en kinderen te krijgen.

Het aantal kinderen dat door Boko Haram voor zelfmoordaanslagen wordt gebruikt neemt sterk toe, blijkt uit onderzoek van Unicef. Volgens recente cijfers hebben sinds begin van dit jaar 110 Nigeriaanse kinderen zichzelf opgeblazen.

Een groot deel van hen zijn meisjes. Hen wordt gezegd dat de gordels van ze afspringen als het ontstoken wordt, of dat ze naar de hemel gaan. Enkelen kiezen ervoor om de gordels te ontsteken op een afgelegen plek, waar zij zelf het enige slachtoffer zijn van de bom.

Search Request

Mensen die familieleden kwijt zijn kunnen bij het Rode Kruis een Search Request indienen: De organisatie schrijft alle informatie over de vermiste persoon op, maakt een foto en verspreidt deze op de locatie waar diegene voor het laatst is gezien. In een boek, het 'Facebook', staan tientallen foto's van Nigerianen die zo’n Search Request hebben ingediend. Kinderen, ouders bladeren door het boek heen, in de hoop een bekend gezicht te zien.

Ook de zoon van Hadiza wordt gezocht door het Rode Kruis. Hadiza schrijft met een medewerker van de organisatie een brief aan haar broer, die nog in het gebied is waar haar zoon voor het laatst is gezien. Ze hoopt dat haar broer meer informatie heeft over de situatie van Sha’uba. Hadiza kan, zoals velen in Nigeria, niet lezen of schrijven. De brief wordt door de organisatie geschreven en bij haar broer bezorgd.

De zoektocht naar haar zoon is ze niet van plan op te geven. Ze hoort verhalen van mensen die hebben gehoord dat hij nog leeft, en dat hij zich bij de groepering bevindt. "Waarschijnlijk dwingen ze hem om te vechten. Maar ik denk niet dat ze veel aan hem hebben. Hij was zo bang voor Boko Haram, dat hij dagenlang alleen thee kon drinken en huilen. Ik ben bang voor wat ze met hem doen, als ze erachter komen dat mijn zoon geen vechter is."

Grondgebied

Boko Haram is al enige tijd hun grondgebied kwijt, zegt Nigeria-expert Wouter van Beek. "De militairen zijn wel verslagen, maar dat wil niet zeggen dat de groepering geen aanslag kan plegen."

Volgens Van Beek duidt het gebruik van kinderen in deze fase van de strijd erop dat de terroristen hun "droom van het kalifaat" kwijt zijn. "Er is geen goed woord voor te zeggen, maar het is wel te begrijpen. Hun droom is voorbij, wat overblijft is dood en destructie."

Vooral jonge vrouwen behoren tot waardevolle zaken, legt Van Beek uit. "Om voort te planten en voor het huishouden. Het gebruiken van vrouwen voor bomaanslagen duidt erop dat ze aan het einde van hun latijn zijn. Het zijn wanhoopsdaden, maar ze maken veel slachtoffers."

"De organisatie staat bekend om het gebruik van kinderen, dat hebben ze altijd gedaan", zegt Van Beek. De ontvoering van de Chibokmeisjes in 2014 is daar een voorbeeld van.

Onderwijs

De ideologie waarmee de organisatie acht jaar geleden begon raakt kinderen daarbij op nog een ander vlak: Onderwijs. Boko Haram betekent letterlijk: Onderwijs is Haram (slecht).

Sinds het begin van de strijd zijn tweeduizend leraren vermoord en 1.400 scholen verwoest. Klaslokalen worden soms met de kinderen er nog in in brand gestoken. In Borno krijgen nog steeds 3 miljoen kinderen geen onderwijs, simpelweg omdat leraren het werk te gevaarlijk vinden.

Volgens Van Beek is de organisatie ook deze eerste ideologie kwijt. "Ik denk niet dat de groepering nog speerpunten heeft, anders dan zoveel mogelijk schade aanrichten en destructief zijn."

Maar zonder dat er een ideologie achter zit, heeft hun aanpak wel hetzelfde effect. Deze groep ongeschoolde kinderen heeft straks nauwelijks kansen in de samenleving. We krijgen een generatie "paupers", die niet kan lezen en schrijven. Dat zorgt voor een nog instabiele samenleving, ook na het einde van de strijd."

Hoewel de aanslagen duiden op een einde aan de lange strijd, voelt het voor de inwoners van de regio nog niet zo. "Dit gaat lang dooremmeren", aldus Van Beek. De mensen die NU.nl tijdens de reis sprak hadden allen de hoop dat hun land weer kan opbloeien. Maar afscheid nemen van familie en verdergaan met je leven is moeilijk als je niet weet wat met hen is gebeurd.

De brief van Hadiza:

Hadiza spreekt de hoop uit haar zoon ooit nog te zien. "Het doet heel veel pijn, elke keer dat ik aan hem denk huil ik. Ik bid dat er een dag komt dat ik hem weer kan zien. Ik denk niet aan alle bezittingen, het huis, de spullen, die ik tijdens deze oorlog ben verloren. Mijn man is vermoord door Boko Haram, maar dat deed niet zoveel pijn als mijn zoon missen."

De brief van het Rode Kruis wordt de week erop bij haar broer die nog in het gebied is geleverd. Hoeseina zou haar broer heel graag zelf een brief willen schrijven, vertelt ze. "Ik mis hem, ik mis spelen met hem, we speelden altijd verstoppertje samen. Toen hij wegging, maakte hij de belofte mij weer te zien. Als ik hem mocht schrijven zou ik hem vertellen dat hij zich aan zijn belofte moet houden."

