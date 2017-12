Trouwen met prins Harry: 'Meghan Markle moet dit leven aankunnen'

Na weken van speculatie kwam Clarence House maandag eindelijk met de bevestiging: de Britse prins Harry gaat inderdaad trouwen met Amerikaanse vriendin, actrice Meghan Markle. Hij vroeg haar begin deze maand ten huwelijk, gewoon thuis, tijdens het roosteren van een kippetje.

De twee werden in de zomer van 2016 aan elkaar voorgesteld door een gezamenlijke vriendin, vertelde het koppel in een interview dat maandagavond werd uitgezonden. Prins Harry, die zich de afgelopen jaren ontdeed van zijn imago van wildebras en rokkenjager, zei dat hij bij die eerste ontmoeting al wist dat Markle de ware voor hem was. "Ik was meteen verliefd op haar en wist dat dat maar één ding kon betekenen", aldus de 33-jarige Harry.

In datzelfde interview maakte Markle ook duidelijk te stoppen met haar acteercarrière. Een logisch en onvermijdelijk besluit, aldus Justine Marcella. "Het zou raar zijn om intieme vrijscènes op te nemen terwijl je getrouwd bent met een prins. In Monaco zag je iets vergelijkbaars bij het huwelijk tussen actrice Grace Kelly en prins Reinier III: zij stopte ook met acteren."

Humanitair werk

Tijd voor nieuwe doelen dus. De 36-jarige Markle zal in haar toekomstige leven een aanzienlijk deel van haar tijd vullen met humanitair werk. "Ze heeft eens gezegd dat ze feministe is, dus ze zou zich kunnen inzetten voor vrouwenrechten", aldus Marcella.

Ook kan ze Harry ondersteunen bij zijn werk tegen hiv en aids. "Vrijdag heeft ze al haar eerste werkbezoek. Harry en Meghan zetten meteen de schouders eronder", zegt Anne Saenen. Het stel is vrijdag in Nottingham, waar ze praten met vertegenwoordigers van organisaties die zich bezighouden met hiv en aids.

Het bezoek doet Saenen denken aan de bijzondere ontmoeting die prinses Diana, de moeder van Harry, in 1987 had met een aidspatiënt. De prinses raakte de man aan, terwijl veel mensen destijds - ten onrechte - dachten dat de ziekte daarmee kon worden overgedragen. "Misschien is dit een knipoog van Harry, waarmee hij Diana wil laten weten dat hij haar goede werk voortzet."

"Meghan krijgt een grotere, belangrijkere stem in de wereld en die zal ze gebruiken", denkt Saenen. Ze noemt het gezamenlijke bezoek van prins Harry en Markle aan de Invictus Games, in september van dit jaar, een goed begin.

Invictus Games

Prins Harry is bedenker van de Invictus Games; een jaarlijks terugkerend evenement voor militairen die tijdens hun diensttijd gewond zijn geraakt. Hier dook Markle voor het eerst in het openbaar op aan de zijde van Harry.

"Het was bij dat bezoek wel bekend dat ze een relatie hadden, maar ze waren nog nooit samen gezien bij een officiële gelegenheid. Met Meghan aan zijn zijde bracht Harry het sportevenement waar hij zich voor inzet natuurlijk goed onder de aandacht."

Volgens Saenen hoeft Markle haar aanstaande echtgenoot niet in alles te volgen wat goede doelen betreft. "Alles gaat natuurlijk in overleg met Harry en de rest van de koninklijke familie, maar ze mag zeker haar eigen ideeën aandragen."

Het zou Marcella verder niet verbazen als de 36-jarige Markle het moederschap binnen niet al te lange tijd op haar cv kan zetten. "Harry heeft altijd gezegd dat hij heel graag kinderen wil." Dat Markle al vóór het huwelijk zwanger raakt, lijkt haar onwaarschijnlijk. "Dat is niet gebruikelijk, maar alles kan. Het Britse koningshuis gaat ook met z'n tijd mee."

Paparazzi

Dat met de tijd meegaan is volgens Saenen ook te zien aan de manier waarop tegenwoordig wordt omgegaan met beoogde huwelijkskandidaten van leden van het Koninklijk Huis. Prinses Diana werd door haar huwelijk met prins Charles constant lastiggevallen door paparazzi, iets waar ze maar moeilijk mee kon omgaan. De moeder van William en Harry overleed in 1997 in Parijs nadat de auto waarin ze met haar vriend zat tegen een brugpijler was gebotst. Het stel werd achtervolgd door paparazzi.

"Diana kreeg destijds weinig steun van het Koningshuis", zegt Saenen. "Ze had geen ervaring met de media en werd er echt door overvallen." Bij Kate speelde dat volgens de correspondent ook, zij het in mindere mate. "Zij werd op haar 25e verjaardag achtervolgd door fotografen die hoopten op een verloving. Ze maakte het vervolgens uit, mede omdat ze de druk niet meer aankon."

Later kwamen de twee opnieuw bij elkaar. "Toen werd ze beter begeleid", aldus Saenen. "Dat zie je nu bij Meghan Markle ook: alles wordt minutieus uitgedacht."

Marcella denkt dat de Amerikaanse op alle vlakken een geschikte vrouw zal zijn voor Harry. "Ze heeft de papieren om dit leven aan te kunnen: ze is gewend aan de schijnwerpers, heeft zich zeer discreet opgesteld vanaf het moment dat ze met Harry ging daten, is mediageniek en heeft een sociaal hart. Al die dingen zijn erg wenselijk."

Tweede huwelijk

Voor Markle wordt het overigens niet de eerste keer dat ze haar jawoord geeft: zij was tussen 2011 en 2013 getrouwd met filmproducent Trevor Engelson. Marcella denkt dat dat geen groot obstakel zal hebben gevormd voor koningin Elizabeth. "Harry heeft een hele goede band met haar. Ik denk dat ze vooral blij voor hem is dat ze gelukkig is", aldus Marcella. "Verder trouwde haar eigen zoon, prins Charles, met Camilla: ook een gescheiden vrouw."

Wellicht heeft de Britse koningin ook wel haar lesje geleerd door het huwelijk van Charles met Diana, denkt Saenen. Charles vroeg haar na zes maanden al ten huwelijk. "Hij was al wat ouder, dus er stond wat druk achter. De bruiloft werd ook zeker aangemoedigd door Elizabeth. In het begin leken ze het perfecte stel, maar het ging natuurlijk gigantisch mis", aldus Saenen. "Ik denk dat ze er nu op vertrouwt dat William en Harry zelf de juiste keuzes maken."

Over het huwelijk zelf zijn, behalve de locatie (Windsor Castle) en de trouwmaand (mei) nog weinig details bekend. "William en Kate probeerden al heel erg hun eigen stempel op hun bruiloft te drukken door met hun eigen auto aan te komen rijden met blikken erachter", zegt Saenen.

"Dat eigen stempel zal bij Harry en Meghan nog meer het geval zijn. Het feit dat ze het vieren in Windsor Castle - waar de koningin woont en waar William en Harry vaak op bezoek komen - geeft ook wel aan dat ze het zo kleinschalig mogelijk willen houden."

Marcella verwacht dat het huwelijk in grootte vergelijkbaar is met dat van Edward, het vierde kind van koningin Elizabeth, en Sophie. "Maar qua media-aandacht wordt het misschien wel even groot als de bruiloft van William en Kate." Dat denkt Saenen ook. "Zij zijn zeker zo geliefd. De Meghan mania, zoals ze het hier noemen, zal de komende jaren nog wel aanhouden."

