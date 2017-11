Is de Red Bull van Max Verstappen in 2018 klaar voor de wereldtitel?

Verstappen pakte in de laatste vijf races van 2017 meer punten (90) dan in de vijftien GP's daarvoor. "Een gemiste kans", blikte de Nederlander alvast terug op het jaar. Viel hij niet uit door technische problemen (vier keer), dan werd hij wel geraakt door concurrenten (drie keer). Toch vond Red Bull in de loop van het seizoen de snelheid in de RB13 en kon Verstappen aan het einde van het jaar strijden om de overwinning.

De vorm die Verstappen met name vanaf Singapore laat zien, wekt vertrouwen voor volgend jaar. Het ontwikkelingsproces van een nieuwe Formule 1-auto is echter zeer complex. Red Bull en motorenleverancier Renault moeten in de winter nog flinke stappen zetten, wil de RB14 een titelkandidaat worden.

Hoewel het technisch reglement van 2018 slechts op een aantal punten verschilt van de huidige, zijn er voor zowel de bouwers van de auto als die van motoren twee belangrijke factoren. Het designteam van de auto moet aan de slag met de in 2018 verplichte extra cockpitbescherming, de 'Halo'. En de motorfabrikanten moeten de motoren nog betrouwbaarder maken, want in het nieuwe seizoen mogen in plaats van vijf nog maar drie motoren worden gebruikt.

De Halo op de auto van Verstappen (Foto: ANP)

Lastig

De implementatie van de Halo zorgt voor een stevige opgave voor de ontwerpers. "Het is best lastig", liet Paddy Lowe van Williams weten. "De Halo is niet eenvoudig te integreren, omdat die zware krachten moet kunnen doorstaan. De veiligheidsbeugel heeft dan ook meer impact op de bouw van de auto dan op het aerodynamische gedeelte."

Red Bull is net als alle andere teams al enige tijd bezig met de nieuwe auto. Daarbij is het vooral zaak niet tegen hetzelfde probleem als in de vorige winter aan te lopen. Toen bleek dat de data die was vergaard in de windtunnel niet overeenkwam met wat het team op het circuit zag, een correlatieprobleem.

De windtunnel van Red Bull in Engeland.

Het was één van de oorzaken van de slechte start van Red Bull in 2017. De auto was überhaupt relatief eenvoudig vormgegeven, zeker ten opzichte van de concurrenten Mercedes en Ferrari. Adrian Newey, de hoofdontwerper van Red Bull, ging zich bovendien pas nadat de auto was gebouwd volop bemoeien met de RB13, omdat hij betrokken was bij een project voor een straatauto van Aston Martin. Toeval of niet, vanaf het moment dat Newey zich weer volledig op de F1 focuste zijn zeker op aerodynamisch gebied grote stappen gezet door het team van Verstappen. Het probleem met de windtunnel is, zo bezweert Red Bull, ook opgelost.

Newey heeft momenteel minder zijprojecten en is inmiddels volop aan de slag om de stijgende lijn door te trekken in de nieuwe auto. Teambaas Christian Horner: "We willen de lessen die we geleerd hebben met de RB13 in de nieuwe auto verwerken. Volgens mij hebben we laten zien dat we een goed chassis hebben. Het is te hopen dat ook de motor qua prestaties en betrouwbaarheid sterk wordt verbeterd in de winter. Dat wordt een fundamenteel aspect."

Spioneren

In de afgelopen races testte Red Bull al enkele onderdelen voor 2018. Andere teams doen dat ook, wat Newey de kans geeft om te zien waar de concurrentie mee bezig is. De Brit heeft zelfs een speciale truc om te spioneren. In zijn boek How to build a car zegt Newey daarover: "Op het circuit zijn er momenten dat alle auto's buiten staan. Dat geeft mensen zoals ik de kans om ze te bekijken. Maar monteurs van andere teams proberen zaken aan hun auto te verbergen als ik aan kom lopen. Vooral Ferrari is net een bijennest als ik nader."

"Ik loop dan richting een deel van hun auto waarin ik niet geïnteresseerd ben, waardoor ik de monteurs met me mee trek. Een van onze fotografen krijgt dan de kans om het gedeelte vast te leggen wat ik echt wil zien. Ferrari is daar nog steeds niet achter."

Voorsprong

Newey is met het designteam van Red Bull voornamelijk op zoek naar optimalisatie van de werking van de vloer van de auto, met daarin de diffuser, een soort oplopende tunnel die er voor zorgt dat er onderdruk ontstaat onder de achterzijde van de auto. Red Bull gebruikt daarvoor veel rake, zoals dat in technische termen heet. Dat is de mate waarop de auto schuin voorover staat, en er dus voor zorgt dat er meer ruimte onder de achterzijde van de auto is. Hierdoor functioneert de diffuser beter, is er meer neerwaartse druk en dus meer grip in de bochten.

De Mercedes heeft in tegenstelling tot Red Bull, en ook Ferrari, weinig rake, maar overweegt hier in 2018 wel naar over te stappen. Op dit gebied heeft Red Bull dus al een voorsprong, die Newey zonder twijfel verder uit wil bouwen.

Het verschil in wagenhoogte achter (rake) tussen de Mercedes en de Red Bull in beeld. (Foto: ANP)

Red Bull experimenteerde ook al met de lay-out van de ophanging van de auto. Die speelt niet alleen een grote rol in de tractie van de auto en hoe deze door de bochten gaat, maar is ook zeer belangrijk voor de werking van de aerodynamica. De afstand van de voorvleugel tot het wegdek is essentieel voor de verdere werking van de aerodynamische onderdelen achter de voorvleugel, zoals de vloer en de diffuser. Deze hoogte moet optimaal blijven, en dat is weer een taak van de vering en dempers.

Het is kortom een complexe zoektocht om alle onderdelen van de auto goed met elkaar te laten werken. Door de beperkte regelwijzigingen kan het ontwerpteam hiermee flink aan de slag voor de nieuwe auto, die op 26 februari klaar moet zijn voor de eerste tests in Barcelona.

Als de Red Bull ook volgend jaar goed voor de dag komt in de bochtige sectoren van circuits, zoals bijvoorbeeld te zien was in Singapore en Maleisië, is in ieder geval duidelijk dat Newey aan zijn taken heeft voldaan.

Te rigoureus

Op het belangrijkste onderdeel van de auto, de motor, heeft Red Bull zelf geen invloed. Motorleverancier Renault heeft veel werk te verrichten in de winter, wil zijn krachtbron in de buurt komen van de ijzersterke motoren van met name Mercedes, maar ook Ferrari.

Het schort bij de Renault R.E. 17, zoals de motor voluit heet, namelijk aan twee essentiële zaken: vermogen en betrouwbaarheid. De Franse fabrikant heeft bij monde van teambaas Cyril Abiteboul ook een verklaring voor de matige motor. In de vorige winter zijn ze te rigoureus aan het werk gegaan met een volledig nieuw ontwerp voor de motor: "We hebben te veel willen veranderen. Het is frustrerend, maar we zijn nog steeds niet goed genoeg in het neerzetten van een sterk eerste ontwerp."

Renault moest daardoor onder meer overstappen naar de MGU-K van 2016. Dat is de elektromotor die meehelpt om de brandstofmotor dankzij opgeslagen kinetische energie van het remmen meer vermogen te geven.

Het is één voorbeeld waaruit blijkt dat het seizoen 2017 eigenlijk nog te vroeg kwam voor de nieuwe motor van Renault, iets dat de Franse fabrikant het hele seizoen al achtervolgt.



De Renault V6 Turbo.

Stappen

Door de problemen met de betrouwbaarheid is het ook lastig om echt stappen te maken met het vermogen. Waar Ferrari en Mercedes dit seizoen met een aantal stevige updates kwamen, bleef Renault enigszins achter. Verstappen heeft zijn portie uitvalbeurten dan ook wel gekregen. En dan te bedenken dat er volgend jaar nog maar drie motoren per seizoen gebruikt mogen worden. Dat zijn er twee minder dan dit jaar.

Mercedes en Ferrari experimenteren bovendien met het verbranden van olie bij de benzine, waardoor in de motor een betere ontbranding ontstaat en die dus meer vermogen heeft. Ook op dit terrein loopt Renault achter, al wordt het olie verbranden in 2018 aan banden gelegd tot maximaal 0,6 liter olie op honderd kilometer.

Verstappen valt uit in Spa-Francorchamps. Zijn laatste pechgeval in 2017. (Foto: ANP)

Renault heeft wel aangekondigd om in 2018 met een kwalificatiemodus op de motor te komen, waardoor er kortstondig meer vermogen geleverd wordt. Zeker Mercedes, maar ook Ferrari kunnen met name in het laatste deel van de kwalificatie, 'Q3', de motor echt opschroeven, wat uiteraard terug te zien is rondetijden. Renault, kortom, snakt naar de winterstop.

Want zoals Red Bull-teambaas Horner al zei: de motor speelt een fundamentele rol. Zeker als het gaat om de vraag of Verstappen en zijn teammaat Daniel Ricciardo in 2018 mee kunnen strijden om de titel. Er zijn genoeg bemoedigende signalen; de Red Bull RB13 kan in het slot van het seizoen al de strijd aan met Mercedes en de Ferrari, ondanks de zwaktes van hun krachtbron. Aan het chassis ligt het zeker niet, de aerodynamica is op orde en zowel het team als Verstappen en Ricciardo hebben laten zien races te kunnen winnen. Grote successen zijn dus vooral afhankelijk van de stappen die Renault kan maken.

Verstappen mag alleen maar hopen dat het licht in de Renault-fabriek in Viry-Châtillon voorlopig 24 uur per dag blijft branden.

