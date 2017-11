Machtsstrijd binnen de Republikeinen: Waarom krijgen ze niets voor elkaar?

Met een dramatische duim omlaag maakte senator John McCain deze zomer een einde aan de poging van de Republikeinen om het zorgstelsel Obamacare af te schaffen. De breuklijnen in de partij werden ineens pijnlijk zichtbaar.

Deze week haalde de partij in het Huis een meerderheid om het belastingstelsel te hervormen, maar in de Senaat is de toekomst van die wetgeving ook onzeker. Daar hebben de Republikeinen besloten om een sterke belastingverlaging te koppelen aan het afschaffen van Obamacare, waardoor het opnieuw onzeker is of de gematigde factie voor zal stemmen.

Bruggen bouwen

In de afgelopen halve eeuw groeide de GOP, zoals de Republikeinse Partij ook wordt genoemd, uit tot een conservatieve monoliet. Maar in de afgelopen jaren heeft de conservatieve meerderheid binnen de partij concurrentie gekregen van verschillende facties, te beginnen met de Tea Party die vanaf 2010 verkiezingen begon te winnen. De leden van die groep willen nóg meer snijden in de federale overheid en willen immigratie zo veel mogelijk beperken.

Onder druk van deze Tea Party schoven veel conservatieve parlementariërs al verder op naar rechts. De 'traditionele' conservatieven die overbleven, zoals de senatoren John McCain, Jeff Flake en Bob Corker, komen nu ineens gematigd over. Zij zijn ook het meest kritisch op Trump, al lijkt dat hun carrière weinig goed te doen: Flake en Corker hebben al aangekondigd dat ze in 2019 met pensioen gaan. (McCain mag tot 2023 in de Senaat blijven, maar lijdt aan hersenkanker.)

Nadat de Tea Party aan kracht leek te verliezen, ontstond tijdens de afgelopen verkiezingsperiode een populistische vleugel onder leiding van Donald Trump. Deze groep is economisch minder rechts: Trump stelde als presidentskandidaat bijvoorbeeld voor om duizend miljard dollar te investeren in infrastructuur als wegen, vliegvelden en havens. Zo was de partij weer een nieuwe stroming rijker.

De Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell probeert bruggen te bouwen tussen de verschillende facties en de boel in het gareel te houden. Dat doet hij met gemengde resultaten: de mislukte poging om Obamacare te vervangen leverde hem een reeks boze tweets van de president op.

Progressief

Ondanks deze onderlinge verschillen is de GOP nu een stuk eensgezinder dan voorheen. De partij strijdt al sinds zijn oprichting voor een kleinere overheid, maar was op andere vlakken vroeger veel diverser.

"De GOP van de mid-twintigste eeuw was geen ideologische partij. Het was een coalitie van conservatieve, gematigde en zelfs progressieve facties", schreef Geoffrey Kabaservice onlangs op Politico. In het boek Rule and Ruin omschrijft hij de opkomst en teloorgang van de progressieve Republikeinen.

Generaal Dwight Eisenhower was zo gematigd dat zowel de Democraten als Republikeinen hem in 1952 als presidentskandidaat wilden inzetten. Uiteindelijk koos hij voor de Republikeinen en won hij de verkiezingen met een grote meerderheid.

EPA

De milieuwaakhond EPA werd opgericht door de Republikein Richard Nixon, die overigens ook voorstander van een basisinkomen was. Zijn partij probeert nu overigens onder leiding van president Trump de stoelpoten onder de EPA vandaan te zagen, en een basisinkomen staat al helemaal niet op de planning.

In de jaren '60 vreesden de Republikeinen nog dat ze het electoraat zouden verliezen als ze te rechts werden, schrijft Kabaservice. Om kiezers tevreden te stellen moest het midden worden opgezocht en waar mogelijk met de Democraten worden samengewerkt. Dat is nu ondenkbaar.

Onder leiding van de 'Great Communicator' Ronald Reagan maakte de GOP een definitieve bocht naar rechts, en keek de partij niet meer terug. Nu zijn de Republikeinen het niet alleen eens over een kleinere federale overheid, maar zitten ze ook grotendeels op één lijn als het gaat om sociale kwesties als abortus, strenge straffen bij misdaden en het schoolgebed. En in de afgelopen decennia zijn de Republikeinen daar door de kiezers niet voor bestraft, maar beloond.

“De recessie van 2008 heeft meer invloed gehad dan we eigenlijk denken” Frans Verhagen

Populisten

Toch verkozen de Republikeinen in 2016 met Trump ineens een man die tot het begin van de eeuw nog een Democraat was, en die nog altijd wat linkse trekjes vertoonde. Hij is onderdeel van de nieuwe populistische vleugel van de partij, die wordt aangemoedigd door voormalig Trump-adviseur Steve Bannon en zijn eigen nieuwssite Breitbart.

Het komt niet helemaal als een verrassing dat de Republikeinse Partij nu deze weg in slaat, zegt Amerika-kenner Frans Verhagen. Volgens hem is het land in de afgelopen jaren economisch linkser geworden. Republikeinen winnen volgens hem stemmen door het te hebben over abortus of de doodstraf, niet door regelgeving voor multinationals weg te nemen of milieuvervuilers ruim baan te geven.

"Republikeinen proberen altijd hun economische beleid te verhullen met culturele tegenstellingen", zegt Verhagen, auteur van het onlangs verschenen boek Geschiedenis van de Verenigde Staten. "Tot nu toe kwamen ze daar redelijk ver mee, maar de recessie van 2008 heeft meer invloed gehad dan we eigenlijk denken."

De verschillen tussen Trump en de conservatieven in zijn partij zijn volgens Verhagen een reden dat de Republikeinen nog geen grote wetsvoorstellen hebben aangenomen. "Ze hebben een half jaar nodig gehad om te ontdekken wat er nog mogelijk is met een president die andere meningen leek te hebben dan zij."

Oorlog

Een pakket belastingverlagingen lijkt de beste kans van slagen te hebben. Maar als het gaat om het infrastructuurprogramma van Trump, of protectionistische maatregelen in de internationale handel, zijn er vermoedelijk meer obstakels. De conservatieven willen minder overheidsuitgaven en zo veel mogelijk vrije handel.

Verhagen denkt niet dat de populisten van Trump en Bannon de Republikeinse partij kunnen overvleugelen. "Daar is het establishment toch te sterk voor."

Bannon ziet dat anders: hij beloofde een "oorlog tegen het Republikeinse establishment" en wil in de voorverkiezingen uitdagers vinden voor alle kandidaten die het leiderschap van de conservatieve Mitch McConnell niet afzweren. In aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van 2018 gaat de strijd dus pas écht losbarsten.

