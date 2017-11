NUweekend Waarom is er zoveel weerstand tegen het veranderen van Zwarte Piet? Met de mededeling dat Zwarte Piet in Amsterdam een ander uiterlijk krijgt, is de jaarlijkse discussie over het hulpje van de Sint weer in alle hevigheid losgebarsten. Waarom is er zoveel weerstand tegen een aanpassing van de traditie? En is Zwarte Piet in de kern nou racistisch of niet?