NUweekend Video: De opkomst en langzame ondergang van het kalifaat van IS Afgelopen week werd duidelijk dat Syrische milities de stad Raqqa hebben heroverd op terreurgroep IS. Raqqa is de zelfbenoemde hoofstad van het kalifaat. Hoewel dit niet betekent dat IS is verdwenen, is wel het laatste bolwerk van de groep gevallen. In juli werd de stad Mosul ook al heroverd door Iraakse strijders. Bekijk een tijdlijn van hoe de Islamitische Staat zich ontwikkelde.