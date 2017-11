Hoe Kevin Spacey in nog geen week tijd van zijn voetstuk viel

Het succesverhaal

Spacey had een nare jeugd; zijn vader was een racist die zijn kinderen mishandelde. Om zich van hem te distantiëren nam Spacey al vroeg de achternaam van zijn grootmoeder aan. Na op school de hoofdrol in The Sound of Music gespeeld te hebben, besloot de tiener acteur te willen worden.

Hij begon zijn carrière als toneelacteur en stand-up-comedian; Spacey viel vooral op door zijn imitaties. Begin jaren negentig ontdekte Hollywood de acteur, wat resulteerde in iconische rollen in films als Se7en, LA Confidential, The Usual Suspects en American Beauty. Voor die laatste twee films ontving hij een Oscar. Inmiddels geldt de nu 58-jarige Spacey als een van de grootste en ook meest geliefde acteurs van zijn generatie.

Zijn glansrol als de manipulatieve politicus Frank Underwood in hitserie House of Cards bracht hem definitieve wereldfaam en maakte hem rijk. De laatste paar seizoenen ontving Spacey als hoofdrolspeler én producent een half miljoen dollar per aflevering.

De eerste aantijging

De website Buzzfeed publiceert maandagochtend vroeg een interview met acteur Anthony Rapp. De ster uit onder meer Star Trek: Discovery vertelt dat Kevin Spacey hem in 1986, toen hij veertien jaar oud was, na een feestje probeerde te verleiden en in bed op hem ging liggen.

Rapp durft zijn verhaal naar eigen zeggen te vertellen na de reeks van soortgelijke onthullingen van slachtoffers van filmproducent Harvey Weinstein.

De reactie

Spacey komt enkele uren later met een reactie op Twitter. Hij biedt zijn excuses aan voor eventueel "ongepast gedrag", maar zegt zich het incident niet te kunnen herinneren. Als het is gebeurd, wijt de tweevoudig Oscarwinnaar dit aan de drank.

Ook reageert Spacey op geruchten die al tientallen jaren de ronde doen over zijn geaardheid. "Ik kies er nu voor om als een homoseksuele man door het leven te gaan", sluit hij af. Het feit dat Spacey de excuses voor de aantijgingen en zijn officiële 'coming-out' aan elkaar verbindt, krijgt van homoactivisten en op sociale media veel kritiek.

House of Cards is de dupe

Netflix reageert binnen twintig uur op de zaak. Hitserie House of Cards, waarin Spacey de hoofdrol speelt én die hij mede produceert, is een van de boegbeelden van de populaire streamingdienst. Netflix en de producent van de serie zijn "geschokt en verontrust" over de onthulling.

Daarnaast maken de twee partijen bekend dat het zesde seizoen van House of Cards, dat momenteel wordt opgenomen, het einde van de serie zal betekenen. Een link tussen de zaak Spacey en dit besluit wordt niet direct gelegd. Een etmaal later maakt Netflix zelfs bekend de opnames van de serie stil te leggen om de hele affaire "te evalueren".

Meer mogelijke slachtoffers

De Mexicaanse acteur Robert Cavazos stelt dat Spacey zich als artistiek leider van het theater The Old Vic in Londen regelmatig schuldig gemaakt zou hebben aan het seksueel intimideren van jonge mannelijke acteurs. Spacey had de leiding tussen 2004 en 2015. "Het zal mij niets verbazen als hij net zoveel slachtoffers heeft gemaakt als Weinstein", stelt Canazos.

Ook de BBC brengt een interview met een anoniem slachtoffer die claimt dat Spacey naast hem kwam liggen om hem aan te raken. Regisseur Tony Mantana stelt slachtoffer te zijn geworden van de ster toen deze hem in het kruis greep en volgde naar het herentoilet.



En The Wrap brengt donderdag nog een verhaal van een nu 48-jarige oud-acteur die stelt dat in 1981, toen hij 15 was, Spacey hem probeerde te verkrachten.

Geen Emmy

De organisatie die de Emmy Awards uitreikt, maakt bekend dat de uitreiking van de oeuvreprijs die Spacey in november zou krijgen niet doorgaat. Dit zou vanwege alle onthullingen niet meer gepast zijn.

De acteur zelf laat via zijn woordvoerder in een korte verklaring weten "hulp te gaan zoeken" naar aanleiding van de onthullingen. Om wat voor hulp het precies gaat, is niet duidelijk. Zowel zijn woordvoerder als zijn agent laten kort daarna weten de samenwerking met Spacey te verbreken.

Geen derde Oscar

Filmstudio's Sony en TriStar hebben de Oscarcampagne voor de nieuwe film van Kevin Spacey, All the Money in the World, geschrapt.

Volgens Variety waren de studio's van plan veel aandacht te vragen voor het acteerwerk van Spacey in de thriller van regisseur Ridley Scott. De acteur speelt oliebaron Jean Paul Getty van wie in 1973 de kleinzoon werd gekidnapt.

Slachtoffers op Netflix-set

Vrijdag meldt CNN dat acht medewerkers en oud-medewerkers van de Netflix-serie House of Cards hebben laten weten op de set van de hitserie seksueel te zijn geïntimideerd door Kevin Spacey.

De medewerkers hebben het over "ongewenste aanrakingen" en "ongepaste opmerkingen". Spacey zou het vooral voorzien hebben op jonge, mannelijke medewerkers.

Tot slot laat ING weten dat Spacey niet meer welkom is op een groot evenement voor succesvolle ondernemers dat op 29 november in Ahoy Rotterdam zou plaatsvinden. Spacey was de belangrijkste gast op BusinessBoost.

Politie doet onderzoek

Sky News meldt vrijdag op basis van bronnen dat de Britse politie officieel een onderzoek is gestart naar de aantijgingen van seksueel wangedrag door Kevin Spacey.

Netflix heeft samen met productiemaatschappij Media Rights Capital een anonieme tiplijn voor medewerkers van House of Cards opengesteld. Ook zijn er therapeuten en juridische adviseurs om de cast en crew bij te staan.

Netflix beëindigt samenwerking

Na de aanhoudende beschuldigingen zet Netflix een punt achter de samenwerking met Spacey. De streamingdienst laat in een verklaring weten dat alle banden zijn verbroken en alle lopende projecten zijn stopgezet. De hitserie House of Cards wordt niet meer door Netflix vervolgd als Spacey eraan verbonden blijft.

