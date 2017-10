Start olympisch schaatsseizoen: Is Nederland net zo dominant als in Sochi?

1) Kunnen de Nederlandse schaatsers in Pyeongchang net zo succesvol zijn als in 2014 in Sochi, waar de Oranje-ploeg acht van de twaalf titels en 23 van de 36 medailles won?

Mark Tuitert, drievoudig olympiër (2006, 2010 en 2014), goud op 1500 meter in 2010: "De kans is klein, maar als je kijkt naar het niveau van de Nederlanders in de breedte is het zeker mogelijk. Het lijkt in ieder geval een gegeven dat we succesvol gaan zijn op de Spelen, ik heb nog geen echte bedreiging gezien uit het buitenland gezien voor de hegemonie van de Nederlandse schaatsers."

Stefan Groothuis, drievoudig olympiër (2006, 2010, 2014), goud op 1000 meter in 2014: "Als ik de tijden uit de trainingswedstrijden voorafgaand aan het seizoen bekijk, dan lijkt de dominantie van Nederland bijna nog extremer dan vier jaar geleden. In deze discussie moeten we wel twee dingen blijven scheiden: hoe knap de prestaties van de Nederlanders zijn en dat er in andere landen wat meer moet gebeuren in het schaatsen. Nu is er bijna een sfeer dat 'die klotenederlanders allemaal zo hard rijden', en dat slaat nergens op."

Martin Hersman, tweevoudig olympiër (1994 en 1998), zesde op 1500 meter in 1998: Het zal ongetwijfeld weer Nederland tegen de rest van de wereld zijn, maar ik verwacht niet dat het zo extreem zal zijn als in Sochi. We hadden het toen gewoon veel beter geregeld dan de rest, maar de buitenlanders zijn nu wel op de gevaren gewezen. In februari was Nederland nog steeds oppermachtig bij de WK afstanden, maar we leunen op veel afstanden wel op 30-plussers."

De medaillewinnaars van Sochi

2) Kan Sven Kramer na de grote teleurstellingen in 2010, met de mislukte wissel, en 2014 (zilver achter Jorrit Bergsma) eindelijk olympisch goud winnen op de 10 kilometer?

Tuitert: "Kramer is momenteel misschien wel beter dan ooit, dus hij heeft heel goede papieren voor goud op de 10 kilometer. Maar ja, dat was bij de vorige twee Spelen ook zo. Kramer zegt misschien dat hij de 10 kilometer als 'gewone' afstand ziet, maar natuurlijk heeft de 10 een speciale lading voor hem. In zijn achterhoofd zal zeker meespelen dat een gouden medaille op deze afstand zoeter zal smaken dan de andere medailles."

Hersman: "Kramer is er extreem duidelijk over dat hij de 10 kilometer wil winnen. De druk die hij zichzelf oplegt is belachelijk, maar hij doet er al vier jaar elke dag alles aan om er te staan in Pyeongchang. Alleen, je moet daar eerst nog maar komen en dat is al lastig genoeg in Nederland, er zijn maar twee startplekken op de 10 kilometer. Ik kijk nu al uit naar het OKT (olympisch kwalificatietoernooi, red.) eind december, het niveau daar wordt niet normaal."

Groothuis: "Ik hoop dat Sven hoe dan ook blij is met zijn carrière. Die vent heeft al zo belachelijk veel gewonnen… Ook als hij in Pyeongchang geen goud wint op de 10 kilometer is hij nog steeds de beste schaatser die er ooit geweest is. Maar ik weet ook hij zijn loopbaan wil bekronen met olympisch goud op de 10 kilometer."

3) Welke Nederlandse schaatsster wordt succesvoller in Pyeongchang, Ireen Wüst of Jorien ter Mors?

Tuitert: "Bij Ter Mors is het vaak alles of niks, maar als zij in vorm is, is ze de meest gevaarlijke klant op de 1000 en 1500 meter. Van Wüst weten we wat ze kan, je kunt er altijd op rekenen dat ze er staat op zo'n groot toernooi. Misschien vinden we het gewoon wat Wüst doet omdat ze al vanaf haar negentiende wint, maar het is bewonderenswaardig dat ze altijd blijft knokken en winnen. Ik weet niet of wij dat altijd op waarde schatten."

Hersman: "Wüst heeft zich in de positie gemanoeuvreerd om écht iets legendarisch te doen. Als ze ook in Pyeongchang goud wint, komt ze in een onwaarschijnlijk rijtje van sporters die bij vier Spelen op rij goud hebben gewonnen. Wüst kan iets doen van buitencategorie en daar is ze zich erg bewust van."

Groothuis: "Als ik moet kiezen, kies ik voor Wüst, omdat zij een heel stabiele carrière heeft gehad. Ha, ik vond het al lastig om één keer olympisch kampioen te worden. Om dat op vier Spelen voor elkaar te krijgen, moet je wel heel erg goed en stabiel zijn."

4) Zou de Russische schaatsploeg na alle dopingverhalen sinds de Spelen van Sochi uitgesloten moeten worden van deelname in Pyeongchang?

Tuitert: "Als ze de Russen hadden willen uitsluiten, dan hadden ze dat vorig jaar al voor de Spelen van Rio de Janeiro moeten doen toen het McLaren-rapport over een door de staat gestuurd dopingprogramma in Rusland uitkwam. Wat zijn de parameters waarop de Russische ploeg nu nog geschorst kan worden? Wat is er veranderd sinds Rio? Ik wil niet goedpraten wat er gebeurd in Rusland, want dat is verschrikkelijk. Maar ik vind dat je als IOC eenduidig moet zijn, heldere beslissingen moet nemen en niet moet schipperen. We zijn er nu te laat mee, dus laat de Russen meedoen en probeer hen te verslaan."

Hersman: "Ik heb de documentaire Icarus gezien over doping in Rusland en het was nog erger dan ik dacht. Ik ben er altijd voorstander van geweest om iemand die gepakt wordt op dopinggebruik voor het leven te schorsen. Maar om een hele ploeg uit te sluiten… Dat vind ik lastig."

Groothuis: "Ik zou willen dat ik daar een simpel 'ja' of 'nee' op zou kunnen antwoorden. Het probleem is: we moeten een keer een grens stellen aan wat Rusland flikt op het gebied van doping. Want voor dat je weet verzanden we in een ratrace waarin ook schaatsers elkaar gaan beconcurreren door rotzooi te gebruiken. Alleen, je hebt ook te maken met individuen die mogelijk niet aan de dopingpraktijken hebben meegedaan. Daar kunnen we lichtzinnig over doen, maar als jij nou net die schone atleet bent in Rusland…"

5) Is het een verstandige keuze van Koen Verweij om dit seizoen met de Russische ploeg mee te trainen?



Tuitert: "Ik vind zijn keuze prima te begrijpen, omdat hij geen andere opties had. Dat hij nu allerlei meningen over zich heen krijgt… Daar is hij de afgelopen drie jaar wel gewend aan geraakt. Dit is voor hem zijn beste kans om een medaille te winnen in Korea. Ik snap het eerlijk gezegd minder van de Russen. Ze halen iemand in huis die op de 1500 meter een medaille kan wegkapen voor de neus van Denis Yuskov."

Hersman: "Ik dacht eerst: wat ga je nou doen? Maar dit is voor hem de beste manier. Hij woont ook niet in Rusland, sluit alleen aan bij de Europese trainingskampen van de Russen. Ja, het is een opmerkelijk keuze, maar dat hoort ook bij Verweij. Hij heeft de afgelopen drie jaar wel vaker rare stappen gezet, maar hij is misschien wel het allergrootste talent dat in Nederland rondrijdt. Hij reed twee weken geleden bij een trainingswedstrijd in Inzell 1.44,70 op de 1500 meter. Dat niveau is niet normaal als je pas één jaar weer serieus traint. De stap naar de Russen kan Verweij zomaar aan de olympische titel helpen."

Groothuis: "Ik had het niet gedaan. Ik had daar niet mee geassocieerd willen worden, ook niet als het mijn enige kans was om op topniveau te trainen. Het staat Verweij natuurlijk vrij om deze keuze te maken en met die 1.44,7 in Inzell heeft hij sportief eigenlijk al gelijk gekregen. Je moet er alleen wel over nadenken tegen welke prijs dat komt."

6) Wordt de massastart, die in Zuid-Korea voor het eerst op het olympische programma staat, een succes?



Tuitert: "De massastart is een ander spelletje dan het 'gewone' langebaanschaatsen met ploegentactieken, intriges en individuele spelletjes, maar ik vind het echt iets toevoegen. Bij de massastart wint inderdaad soms de slimste en niet de sterkste, maar voor veel schaatsers uit het buitenland is dit dé kans op een medaille."

Hersman: "Ik denk dat de massastart internationaal de meest gewaardeerde medaille gaat worden op de Spelen. Het is zo'n overzichtelijk onderdeel, voor de televisie is het een ideale sport. Voor de conservatieve schaatsliefhebbers, waar ik zelf ook toebehoor, zal het even wennen zijn. Er is een aantal Nederlandse schaatstrainers die het onzin vindt, maar reken maar dat de massastart heel belangrijk gaat worden in landen als Zuid-Korea, Amerika en Canada."



Groothuis: "Het is een onvoorspelbaarder onderdeel, dus de kans is minder groot dat Nederland goud gaat winnen. Andere landen krijgen zo een kans, maar ik denk niet dat de massastart een definitieve oplossing is voor het probleem binnen het schaatsen. Het is leuk om naar te kijken, maar om heel eerlijk te zijn heb ik zelf meer met de traditionele afstanden."

7) Wie wordt de verrassing van het olympische seizoen?

Tuitert: "Ik denk dat Dai Dai Ntab weleens gek kan gaan doen. Olympisch goud op de 500 meter? Ja, ik denk dat hij verrassend kan gaan uithalen. Bij de vrouwen verwacht ik veel van Irene Schouten. Niet alleen op de massastart, waarop ze natuurlijk al wereldkampioene is geweest, maar ze kan ook op bijvoorbeeld de 3 kilometer hard rijden."

Hersman: "Ik heb drie internationale dark horses die ik in de gaten ga houden dit seizoen: de Canadees Vincent De Haître, de Amerikaan Brian Hansen en de Noor Havard Lorentzen. Dat zijn drie mannen die gevaarlijk zijn op afstanden - de 1000 en 1500 meter - waar Nederland weleens problemen kan krijgen."



Groothuis: "Ik zou het leuk vinden als de 'oude' Duitser Nico Ihle (31, red.) het goed doet op de Spelen. De wens is misschien de vader van de gedachte, maar het zou zeker een verrassing zijn als het Duitse mannenschaatsen weer een olympische medaille pakt."

