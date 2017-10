Marcel Keizer: 'We gaan nog hele mooie stappen maken met Ajax'

Genietend van zijn laatste vakantiedagen bereidde Keizer zich begin juli voor op zijn tweede seizoen bij Jong Ajax. Opeens kreeg hij een telefoontje van de directie. Of hij het zag zitten om de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz op te volgen bij het eerste elftal.

Keizer hapte toe en leidde op 4 juli in het Oostenrijkse Zillertal zijn eerste oefensessie als eindverantwoordelijke van Ajax 1.

Wat volgde was een turbulente seizoensstart. Ajax slaagde er voor het eerst sinds 1966 niet in om zich te plaatsen voor Europees voetbal, de club liep de nodige averij op in de competitie en verloor tot overmaat van ramp ook nog eens Abdelhak Nouri, die tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar zakte en nog altijd met ernstige en blijvende hersenschade in het ziekenhuis ligt.

Is het nog wel leuk om trainer van Ajax te zijn?

"Ik heb het hartstikke naar mijn zin bij Ajax. Ik mag met de beste spelers van Nederland samenwerken. Ik heb weinig ervaring als het gaat om topvoetbal, maar ik heb wel genoeg ervaring in het leiden van een groep. Ik vind dat ik dat goed kan. Ik ben ook echt van mening dat we nog hele mooie stappen gaan maken, dus ik denk dat ik de juiste man op de juiste plek ben."

Ondertussen heeft half Nederland wel een mening over jou.

"Dat is toch prachtig? Daar kan ik verder niets aan doen. Ik heb er geen vat op. Ik heb grip op mijn spelersgroep en de rest van de staf."

"Iedereen mag wat van mij vinden, dat vind ik geen enkel probleem. Als ik een opstelling maak, dan vindt de helft van de supporters die prima en de andere helft vindt hem helemaal niks."

"Als je er niet tegen kan dat er in voetbalprogramma's negatief over Ajax wordt gesproken, dan moet je geen trainer van Ajax worden. Ik kan ook niet zeggen of ik het wel of niet eens ben met de kritiek, want ik kijk bewust niet heel veel."

Jij kan rustig blijven onder alle kritiek, maar voor je familie is dat misschien wel een heel ander verhaal.

"Daar heb je wel een punt. Mijn vrouw en kinderen vinden dat moeilijker om te horen, maar ze kunnen er wel goed mee omgaan. Dat is voor mij het belangrijkste. We moeten ook gewoon lekker normaal blijven doen met z'n allen. We wonen in Nederland, iedereen mag zijn mening geven en verder is het oké."

Wat je vooral op kritiek kwam te staan was de nederlaag bij Rosenborg BK toen je bij een voorsprong Kasper Dolberg naar de kant haalde ten faveure van Deyovaisio Zeefuik.

"Dat had ik ook wel verwacht, want de wissel pakte slecht uit. Dus dan is het een logisch gevolg dat je daarop kritiek krijgt."

Heb je achteraf spijt van die wissel?

"Nee. Op dat moment moest ik iets doen. De wissel daarvoor in de rust pakte wel goed uit. Na de wedstrijd ga je alles voor jezelf op een rijtje zetten en kijk je wat je goed en fout hebt gedaan. Je moet daarna ook weer snel verder kunnen."

In de media doken een paar weken geleden verhalen op dat de wedstrijd tegen sc Heerenveen jouw toekomst in Amsterdam zou bepalen. Voelde je dat zelf ook zo?

"Uiteraard kreeg ik wel wat dingen mee, maar ik heb me nooit zorgen gemaakt over mijn baan. Die indicatie kreeg ik ook niet van de directie. Ik ben die wedstrijd ingegaan zoals alle andere. We hebben hem met 0-4 gewonnen, dus daarna gaat alles ook weer over tot de orde van de dag."

“Als je als trainer een speler op zo'n manier naar de grond ziet gaan en hem dan vervolgens in het ziekenhuis ziet liggen, dan is dat enorm zwaar.” Keizer over het verlies van Abdelhak Nouri

Zondag staat jouw eerste Klassieker tegen Feyenoord als trainer op het programma. Als jullie verliezen in De Kuip dan kan het verschil met koploper PSV oplopen tot maar liefst acht punten...

"We zijn niet goed gestart aan de competitie, dus moeten we dingen goedmaken. Ik zie ons beter spelen, doelpunten maken en dat biedt vertrouwen."

"We kunnen beter dan dit, maar ik zie wel een stijgende lijn. In de laatste weken zie ik een bepaalde beleving, waarbij we weer kunnen 'dubbelen' en mensen kunnen insluiten bij het drukzetten. Dat heb ik een tijdje niet gezien."

De resultaten mogen de laatste weken dan wel positief zijn, op het spel is nog voldoende aan te merken. Zo is de vijfsecondenregel van Bosz, waarbij de bal binnen vijf seconden moet zijn terugveroverd, nog mondjesmaat terug te zien in jullie spel. Ben je het daarmee eens?

"Daar zijn we al vanaf dag één mee bezig. Dat is niet iets wat verwatert. Vorig jaar deed ik dat bij Jong Ajax en daar ben ik dit seizoen gewoon mee verder gegaan."

"Dat is het mooie aan voetbal. Je kan pas hoog drukgeven als je de bal rond het vijandelijke strafschopgebied verliest. Daarvoor moet je dus goed voetballen. Als dat er een keertje aan schort en je zit niet goed in de wedstrijd, dan is dat al een probleem. We willen graag hoog op het veld staan. Daar zijn we druk mee bezig. Maar goed, er zijn nog zat dingen om te verbeteren."

Daarover gesproken. Hoe krijg je Dolberg weer aan de praat?

"Door met hem te blijven werken en hem individueel te laten trainen met iemand als Dennis Bergkamp. Continu aan hem aangeven wat hij wel en niet goed doet. Dan komt de vorm vanzelf weer terug. We weten allemaal dat Kasper fantastisch kan voetballen dus dat gaat ook wel weer komen."

Opmerkelijk was dat je Dolberg onlangs je eerste spits noemde en hem vervolgens op de bank posteerde. Is dan nu Klaas-Jan Huntelaar je onbetwiste aanvalsleider?

"Je gaat het nu echt vastpinnen op eerste of tweede spits. We weten hoe de rollen zijn. Die zijn nu niet omgedraaid. Kasper is nog steeds de jongen die eraan komt. Klaas-Jan heeft al een heel mooie loopbaan gehad en wil nu nog minimaal een jaar bij Ajax vlammen. Beide kan."

“Ajax is altijd zoekende om zich te versterken.” Marcel Keizer

Huntelaar is één van de nieuwelingen. Twee anderen, Maximilian Wöber en Luis Orejuela, werden voor in totaal zo'n twaalf miljoen euro binnengehaald. Is het dan niet raar dat zij er niet meteen stonden?

"Ik denk in de huidige transfermarkt niet. De bedragen worden steeds hoger, maar dat wil niet zeggen dat de spelers ook beter worden. De spelers moeten gewoon laten zien wat ze kunnen op het veld. Het aantal minuten dat ze krijgen wordt niet bepaald aan de hand van hun transfersom."

Ajax haalde de aankopen wel vrij laat binnen. Was je daar teleurgesteld over?

"Nee, dat niet. Wöber had wat tijd nodig en datzelfde geldt nog altijd voor Orejuela."

"De één heeft wat meer tijd nodig dan de ander. Wöber staat er nu in en is ondertussen Oostenrijks international geworden. Als Orejuela er doorheen komt, dan zou dat gunstig zijn voor ons en als dat niet gebeurt dan hebben we met Zeefuik een jonge jongen daarachter zitten."

Ik heb begrepen dat je in de winterstop twee directe versterkingen eist.

"Dat heb ik nooit gezegd. Ik heb gezegd dat er twee versterkingen nodig zijn. Ik eis niks. Ik heb altijd goed contact met Marc (Overmars, directeur spelerszaken, red.). Niemand weet wat er bij ons achter de schermen allemaal plaatsvindt. Ajax is altijd zoekende om zich te versterken. Dat kan ook het geval zijn als je een goede selectie hebt, maar je ziet toch nog een buitenkansje voor de verdediging of het middenveld. Dan zal die misschien ook wel komen."

Het warrige transferbeleid heeft je wel Europees voetbal gekost.

"Dat weet je nooit. Dat kan je niet zeggen. Als ik dat wel zou doen, dan kom ik weer in excuses terecht en dat vind ik niet goed om te doen. Ik vind dat we met deze groep ook gewoon van Rosenborg hadden moeten winnen. Het lijkt me logisch dat het met Davinson (Sanchez, red.) makkelijker zou zijn geweest. Als we Nouri niet hadden verloren als speler dan had de wereld er wellicht ook heel anders uitgezien."

Je hebt altijd gezegd dat het verlies van Nouri heel zwaar was voor de spelersgroep, maar hoe was dat voor jezelf?

"Je kan je niet voorstellen hoe een moeilijke situatie het is. Als je als trainer een speler op zo'n manier naar de grond ziet gaan en hem dan vervolgens in het ziekenhuis ziet liggen, dan is dat enorm zwaar."

"Het is zo'n emotioneel iets. Ik ken Appie als zo'n goed mens. Ik denk dat ik wel een bepaalde klik met hem had. Daarom doet het ook zo'n pijn."

Heb je het inmiddels een plekje kunnen geven?

"Daar ben ik nog steeds mee bezig. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk. Het is voor mij nog een open wond."

"Als ik naar mezelf kijk, dan ben ik daar nog niet helemaal overheen. Ik probeer voor de spelersgroep sterk te blijven. In die tijd hebben we allemaal wel onze emoties laten zien en dat is alleen maar goed."

Ga je nog weleens bij hem op bezoek?

"Ik ben een paar weken geleden nog bij hem geweest. Binnenkort ga ik er misschien weer een keertje heen. Ik doe dat ook om steun te geven aan zijn familie."

"Het blijft gewoon heel erg moeilijk. Je weet hoe blij hij was om te kunnen voetballen. Dat dat nu niet meer kan, maakt me erg verdrietig."

