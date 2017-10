Profiel Lieke Martens: Bescheiden wereldster naast Messi en Ronaldo

Cristiano Ronaldo keek boos naar Lieke Martens, al was het met een knipoog. De voetbalster naast hem op de persconferentie had zojuist niet hem, maar Ronaldinho genoemd als haar grote voorbeeld en dat was niet naar wens van de eerzuchtige Portugees."Sorry, Ronaldinho was dat vooral toen ik jong was", excuseerde Martens zich.

"Nu kijk ik ook graag naar Ronaldo en Messi." Een geruststellend schouderklopje van de sterspeler van Real Madrid volgde. "Maak je geen zorgen, ik ben niet echt boos. Het was een grapje."

Het onderonsje met Ronaldo gaf een mooi inkijkje in het nieuwe leven van Martens. Het is snel gegaan. Door de Europese titel met de Oranjevrouwen en haar transfer van het Zweedse Rosengard naar FC Barcelona ging ze op Instagram binnen een paar weken van 18.000 naar 325.000 volgers. En voor het Europese gala van de UEFA reisde ze samen met Messi naar Monaco. "Messi en Ronaldo waren echt superlief voor Lieke", vertrouwde moeder Thea Martens Shownieuws onlangs toe.

“Messi en Ronaldo waren echt superlief voor Lieke” Moeder Thea Martens

Vroeger wilde Martens dus vooral Ronaldinho zijn. Op het veld van RKVV Montagnards in het Limburgse Bergen oefende ze elke dag op de trucjes van de Braziliaan. Met haar ouders, twee broers en zusje woonde ze aan het veld van de club. Vader Bert liet het tuinhek steevast openstaan zodat zijn dochter het veld op kon dribbelen.

"Ik zie haar zo weer op dat veld staan. Altijd bezig met de bal", vertelt Jens Jennissen. De speler van het eerste elftal van vijfdeklasser Montagnards graaft in zijn geheugen. "Ik denk dat ik een jaar of twaalf, dertien was toen Lieke bij mij in het team kwam. In de C'tjes. Fysiek was het lastig tussen al die jongens, maar technisch stak ze er bovenuit."

Natuurlijk werd er door de tegenstander weleens lacherig gedaan over een meisje in het team. "Maar dan liep Lieke drie man voorbij en dan was dat ook weer klaar. Haar dribbel was toen al fantastisch. Ze was altijd bescheiden, maar het ging haar vrij gemakkelijk af."

Middelbare school

Tot haar twaalfde bleef Martens Montagnards trouw. Haar volgende club werd Olympia'18 in het nabijgelegen Boxmeer, dat een grote afdeling voor vrouwen had. Drie jaar later, op haar vijftiende, verliet ze al het ouderlijk huis voor het voetbal.

Ze kon niet anders. Waar jongens van haar leeftijd terecht konden in de jeugdopleiding van betaald voetbalclubs in de regio, was Martens in 2008 een van de eerste speelsters in het fulltime topsportprogramma van het CTO Talent Team in Amsterdam. Het was de enige academie waar ze bijna fulltime met voetbal bezig kon zijn én haar middelbare school kon afmaken.

"Ik wist toen al wie ze was", vertelt Daphne Koster, destijds captain van Oranje. "Ik combineerde het voetbal met talentontwikkeling bij de KNVB en zag haar spelen. Ze was, net als nu, erg rustig. Een bescheiden meisje uit een hecht gezin. Dat ze zo jong uit huis ging, zegt veel over haar droom om het waar te maken als voetballer."

In de jaren waarin Koster bij AZ en later in de Verenigde Staten, bij Telstar en bij Ajax speelde, ging Martens ondertussen stap voor stap omhoog. Bij sc Heerenveen maakte ze op haar zestiende haar debuut in de Eredivisie Vrouwen, waarna VVV-Venlo haar laatste club in Nederland was. Via het Belgische Standard Luik, het Duitse Duisburg en de Zweedse clubs Göteborg en Rosengard kwam ze afgelopen zomer bij de vrouwentak van Barcelona terecht. Naar verluidt verdient ze ongeveer twee ton per jaar bij de Spaanse club.

International

Inmiddels is Martens ook al zes jaar international. Koster zag haar in 2011 als 18-jarig meisje binnenkomen bij de Oranjevrouwen. "Ik weet dat ze het in het begin lastig heeft gehad bij Oranje. Ik was in het veld heel anders dan Lieke. Noem me de uitgesproken westerling uit Noord-Holland, die verbaal aardig tekeer kon gaan als het niet liep zoals ik wilde. En zo waren er meer ervaren speelsters in het team, die in 2009 al een EK hadden meegemaakt."

"De bescheidenheid van Lieke is een mooie eigenschap", vervolgt Koster. "Maar daardoor had ze wel moeite met de verbale hardheid van ons in het veld, zeker tijdens het EK van 2013 in Zweden. Daar heb ik ook wel met Lieke over gesproken."

Het afgelopen EK zag Koster, die tijdens het toernooi in eigen land als analist voor de NOS werkte, dat Martens veranderd is. "Haar aanname en haar dribbel waren op jonge leeftijd al top. Verschil is dat ze nu met meer vertrouwen speelt. Nu blijft ze gaan, ook als haar vorige actie mislukt is."

“Lieke had moeite met onze verbale hardheid in het veld” Daphne Koster

Erelid

Met drie doelpunten en een assist groeide Martens op het EK uit tot de smaakmaker van het gouden Oranje. Ze werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en beleefde zo haar internationale doorbraak. Een van haar Oranje-shirts hangt inmiddels in de kantine van haar oude clubje Montagnards. "Ze is na het EK ook erelid geworden van onze club", vertelt Jenniskens.

"Het was prachtig om haar op het EK de trucjes te zien doen die ze hier ook al deed. Ze is een ster geworden, al blijft ze gewoon dezelfde Lieke. Vroeger was ze hooguit nóg bescheidener."

Voor Martens is er veel veranderd door het EK, benadrukt sportmarketeer Bob van Oosterhout. "Vrouwenvoetbal is jarenlang een sport geweest zonder gezicht. Als je aan de mensen op straat vroeg een speelster van Oranje te noemen, kreeg je geen antwoord. Dat is nu anders."

"Vivianne Miedema, Jackie Groenen, maar vooral Martens is nu voor heel Nederland het gezicht van het vrouwenvoetbal. Zo'n gezicht is extreem belangrijk om te kunnen groeien en om een sport te kunnen verkopen. Kijk naar darts, dat dankzij Raymond van Barneveld in de jaren negentig explodeerde qua aandacht. Je ziet het nu ook met Max Verstappen en de Formule 1. Een sport heeft helden nodig."

Van Oosterhout noemt Martens zelfs het ideale uithangbord voor het vrouwenvoetbal. "Ze is aanvalster, sympathiek, atletisch, kan alles met een bal en ze is nog lekker ook. En dan klink ik een beetje als een ouwe viespeuk, maar dat ze er goed uitziet is niet onbelangrijk. Ze voldoet aan alle eisen. Aan de andere kant mogen we niet verwachten dat Martens zich qua grootte kan meten met Arjen Robben of Wesley Sneijder in de voorbije jaren. Ze heeft de sympathie, maar vrouwenvoetbal is qua invloed nog niet te vergelijken met mannenvoetbal."

Impact

Als type voetballer is Martens wel te vergelijken met Robben, vindt Koster. "Lieke kan buitenom passeren, maar gaat vaak binnendoor en dan schiet ze. Net als Robben. Ook bij haar weet de tegenstander al dat ze dat gaat doen en toch kunnen ze haar niet stoppen. Dat maakt haar tot een fantastische speelster."

Koster betwijfelt echter of dat Martens maandag ook de prijs oplevert voor de beste speelster van de wereld, "Carli Lloyd zit ook bij de laatste drie genomineerden. Met haar heb ik ook samen gespeeld, bij het Amerikaanse Sky Blue FC. Als speelster is zij verder dan Lieke. Zij is echt bepalend in het veld, zet de lijnen uit."

“Martens geeft het vrouwenvoetbal het laatste zetje dat de sport nodig heeft” Bob van Oosterhout

"Lieke is ook bepalend, maar dan met haar voeten. Ze neemt een team nog niet bij de hand, al is ze natuurlijk een jaar of tien jonger dan Lloyd. Maar ik gun Lieke de prijs van harte. Het zou fantastisch zijn voor ons land."

Van Oosterhout: "Ik hoop echt dat ze het wordt. Prachtig als ze weer naast Ronaldo op het podium staat. Ook al kan Martens zich niet meten met de mannelijke top, de impact die zij op het vrouwenvoetbal in Nederland heeft, is wel vele malen groter dan Robben of Sneijder hebben op ons mannenvoetbal. Martens geeft het vrouwenvoetbal het laatste zetje dat de sport nodig heeft."

