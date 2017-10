NUweekend In de auto met Giel: Over beschonken rijden en gedoe bij 3FM Giel Beelen heeft na twintig jaar 3FM verlaten en maakt sinds deze week de ochtendshow van Radio Veronica. We spraken hem over zijn gevoel over 3FM, het verwerken van de dood van zijn vader en zus en we luisterden naar de muziek die Giel voor dit ritje uitzocht.