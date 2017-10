Tien jaar de Kardashians: van sekstape tot realityserie

14 oktober viert de reality-serie Keeping up with the Kardashians het tienjarig jubileum: zo lang al geniet de halve wereld mee van de capriolen van de familie Kardashian/Jenner. Wat begon met een schandaal rond een sekstape, is uitgegroeid tot misschien wel het meest iconische realityprogramma op televisie.

De zusjes hebben in tien jaar niet alleen een merk opgebouwd, maar kregen ondertussen ook kinderen, zijn getrouwd en weer gescheiden, en lieten bovendien flink aan hun lichamen sleutelen. Als we de roddelbladen mogen geloven is een bezoek aan de plastisch chirurg bij de familie Kardashian vrijwel dagelijkse kost.

In het voorjaar van 2007 lekt een video met seksbeelden van Kim Kardashian met zanger Ray J, op dat moment na een relatie van drie jaar toen haar ex. In verschillende programma’s vertelt Kardashian hoe ze zich schaamt en hoe moeilijk het zal zijn hier overheen te komen. Bronnen beweren dat Kardashians moeder, Kris Jenner, de video zelf heeft gelekt voor de aandacht. Toeval of niet: een half jaar na het incident krijgt de familie een realityserie bij zender E!.

In Keeping up with the Kardashians worden de gezusters Kardashian gevolgd, maar ook hun ‘momager’ Kris Jenner, broer Rob Kardashian, stiefvader Caitlyn Jenner en halfzusjes Kendall en Kylie Jenner. Hoe begon de familie aan de realityserie en waar staan ze nu?

Kim Kardashian

Kim Kardashian is nog net 25 als de serie voor het eerst op televisie verschijnt: een week later viert ze haar 26e verjaardag. De middelste Kardashian-zus is vrijgezel na de relatie met Ray J en verschijnt in verschillende talkshows om te praten over de sekstape die ze met hem heeft gemaakt. Kim is in het eerste seizoen al een gescheiden vrouw: haar eerste huwelijk, met Damon Thomas, eindigt na vier jaar in 2004.

In eerste seizoenen leert Kim omgaan met de roem en bouwt ze langzaam maar zeker haar eigen merk op. Ze doet een fotoshoot voor Playboy, neemt deel aan verschillende competities op televisie en produceert haar eigen nummer Jam (Turn it up). Tijdens de opnames van de videoclip van dat nummer ontmoet ze Kanye West, met wie ze later trouwt.

Daar gaat eerst nog een huwelijk met basketballer Kris Humphries aan vooraf. In augustus 2011 geeft het stel elkaar het jawoord, om 72 dagen later aan te kondigen te gaan scheiden. Later blijkt dat Kim al langer twijfelde of ze wel met Humphries moest trouwen. Hoewel Kris en Kim al snel uit elkaar te gaan, duurt het nog tot juni 2013 tot de scheiding definitief is.

In die periode krijgt Kim een relatie met Kanye West, van wie ze 12 dagen na de officiële scheiding van Kris Humphries, dochter North krijgt. Op haar 33e verjaardag in 2013 vraagt de rapper haar ten huwelijk. Een half jaar later, in mei 2014 trouwen ze. Zoon Saint wordt in december 2015 geboren en met baby nummer drie, die in januari 2018 via een surrogaatmoeder geboren zal worden, is het gezin van de realityster en de rapper voorlopig compleet.

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian (38) is de oudste en lijkt zich daarom regelmatig verantwoordelijk te voelen voor het gedrag van haar zusjes. Kourtney wijst haar zussen in de afgelopen tien jaar regelmatig terecht: met haar afkeurende blik en terechtwijzingen lijkt de oudste zus ook meteen de verstandigste.

Anders dan haar zusjes is Kourtney nooit getrouwd: ze was de eerste die kinderen kreeg, maar tot een huwelijk met Scott Disick komt het nooit. Zoon Mason wordt in 2009 geboren, maar dat biedt geen duidelijkheid over de relatie van Kourtney en Scott: eigenlijk blijft er in negen jaar tijd steeds sprake van een knipperlichtrelatie.

Er volgen nog twee kinderen, Penelope (geboren in 2012) en Reign (geboren in 2014), maar de relatie met Scott houdt niet geen stand. Heel lang is Kourtney niet alleen: een jaar na de breuk met Scott (in juli 2015) duiken de eerste geruchten van een relatie met de veertien jaar jongere Younes Bendjima op.

Khloé Kardashian

Khloé is inmiddels gelukkig met basketballer Tristan Thompson, maar in de afgelopen jaren heeft de jongste Kardashian-zus aardig wat te stellen gehad met haar ex Lamar Odom, met wie ze zeven jaar getrouwd was.

Volgens de laatste geruchten is Khloé (33) in verwachting van haar eerste kind, een wens die ze al jaren heeft. Tijdens haar huwelijk met Lamar Odom maakte ze meerdere malen duidelijk graag een kind te willen. In verschillende seizoenen van de realityserie spreekt Khloé de angst uit nooit moeder te worden.

Die wens is zelfs zo vurig, dat ze volgens ingewijden lange tijd bereid was Lamar, die haar meerdere malen zou hebben bedrogen, te vergeven om een kind te krijgen. Uiteindelijk loopt het huwelijk toch uit op een scheiding, die nog vertraagd wordt doordat Lamar terechtkomt in het ziekenhuis na een heftig uit de hand gelopen feest met hoeren en veel drugs.

In december 2016 is de scheiding dan toch definitief en is Khloé officieel weer een Kardashian: ze laat Odom uit haar achternaam vallen.

Kendall Jenner

Hoewel de serie Keeping up with the Kardashians heet, zijn de twee jongste zusjes van Kim, Kourtney en Khloé ondanks hun afwijkende achternaam net zo goed onderdeel van de realityserie.

Kendall Jenner is de oudste dochter van Kris en Caitlyn Jenner en is slechts 11 jaar oud als de realityserie start. Kendall is bescheiden en nerveus en is in de eerste seizoenen vooral bezig met haar jongere zusje Kylie. Met ‘momager’ Kris, is het echter slechts een kwestie van tijd voor ook Kendall en Kylie volop in de belangstelling staan.

Kendall werkt hard aan haar carrière als model en loopt voor bekende modehuizen als Chanel, Fendi en Victoria’s Secret. Hoewel ze heel succesvol is, komt één reclamecampagne haar duur te staan: de fanbase van het nu 21-jarige model wordt een stuk kleiner als ze voor Pepsi aan de slag gaat.

In een reclamespot voor het frisdrankmerk werd volgens critici misbruik gemaakt van de Black Lives Matter-beweging, die in opstand komt tegen politiegeweld. In de video wordt gesuggereerd dat het opgelost zou kunnen worden met een blikje frisdrank.

Kylie Jenner

De 20-jarige Kylie viel de meeste kijkers van de realityserie tijdens de eerste seizoenen niet eens op, maar sinds een paar jaar is zij degene waar, na Kim Kardashian, het meest over gepraat wordt. Niet alleen omdat ze immens populair is op sociale media, maar vooral omdat de Kylie van nu in vrijwel niets meer lijkt op de 10-jarige Kylie die in het eerste seizoen verscheen.

Pruiken, opgespoten lippen en vermoedelijke borstimplantaten maken van Kylie een onherkenbare vrouw. Hoewel de verandering van haar uiterlijk de twintiger veel kritiek oplevert, heeft het haar financieel niet in de weg gezeten: haar make-upmerk zou inmiddels al zo’n 1 miljard dollar waard zijn.

Met Kylie komt er ook meteen ruimte voor een nieuwe generatie Kardashian/Jenners: niet alleen Kim en Khloé zouden een kind krijgen, ook Kylie zou volgens ingewijden in verwachting zijn. Wordt Kris daar dan de 'grandmomager' van?

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend