'Van Gerwen is nog steeds de beste darter, maar de concurrentie ruikt bloed'

Hoofdschuddend stond Van Gerwen zondagavond RTL7-verslaggever Arjan van der Giessen te woord. Termen als 'tjongejonge', 'treurig' en 'kut' vielen luttele minuten na de ontluisterende nederlaag tegen John Henderson in de eerste ronde van de World Grand Prix meerdere malen uit de mond van de 28-jarige Brabander. Hij vond zijn eigen optreden 'Van Gerwen-onwaardig' en wilde eens goed bij zichzelf te rade gaan. Dat is ook wel nodig want over iets meer dan twee maanden wacht alweer het belangrijkste toernooi van het seizoen: het WK in het Alexandra Palace in Londen.

Daar neemt Van Gerwens grootste rivaal Phil Taylor na dertig jaar en zestien wereldtitels afscheid van de sport. Dat de twee elkaar totaal niet liggen bleek vorige week nog maar weer eens toen Van Gerwen in het Ziggo Sport-programma Peptalk vertelde dat hij uitkijkt naar het einde van de loopbaan van de 57-jarige Engelsman. Aanleiding was een incident tijdens hun onderlinge ontmoeting in de Champions League of Darts, toen Taylor de manier van juichen van de mondiale nummer één imiteerde en aan zijn spulletjes op het tafeltje op het podium zat.

De uitspraken van Van Gerwen zeggen volgens Van der Giessen dat Taylor te veel in het hoofd van Van Gerwen zit. "Taylor loopt te zuigen en te irriteren. Daar kan Van Gerwen gewoon heel slecht tegen. Hij snapt niet waarom Taylor dat als zestienvoudig wereldkampioen doet. Maar als Taylor dat niet doet, dan verliest hij kansloos. Hij weet dat hij Van Gerwen op die manier uit zijn concentratie kan halen. Darts is ook een psychologisch spel en Taylor beheerst dat als geen ander. Hij heeft dat jarenlang met Van Barneveld gedaan en nu doet hij dat met Van Gerwen. Van Gerwen kennende had hij Taylor het liefst een poffert op de neus gegeven."

Analist Co Stompé beaamt de woorden van Van der Giessen. "Van Gerwen zegt wel dat hij schijt aan Taylor heeft, maar dat heeft hij niet, want hij is er mee bezig. Als het je niet interesseert, waarom zal je het dan überhaupt over die man hebben?"

“Van Gerwen zegt wel dat hij schijt aan Taylor heeft, maar dat heeft hij niet” Co Stompé

De kwestie-Taylor is niet het enige dat Van Gerwen de laatste tijd afleidde van het darten. Hij kende door de geboorte van zijn eerste kind (dochter Zoë) en de bouw van een luxueuze villa in Vlijmen een hectische zomer. Van Gerwen ging er na de World Matchplay eind juli zelfs een maand tussenuit om te kunnen genieten van zijn kersverse gezinnetje.

"Michael heeft ontzettend veel meegemaakt de laatste tijd", weet ook Van der Giessen. "Die kinderwens was heel erg sterk bij hem en zijn vrouw Daphne aanwezig. Hij is helemaal dol op zijn kleine meid. En dat huis is pas net af. Alles bij elkaar denk ik dat hij daar meer mee bezig is geweest dan het darten. Hij heeft ongetwijfeld gedacht dat het met net iets minder trainen ook wel goed zou komen, maar dat kwam het dus niet."

Om alles op een rijtje te kunnen zetten stapte Van Gerwen maandagochtend spoorslags met kind en vrouw in het vliegtuig naar Dubai voor een korte vakantie. Even geen kraambezoek meer. Even niet meer klussen. Even geen vragen beantwoorden van journalisten over zijn vormdip.

Collegadarter Jan Dekker, die nog met Van Gerwen samenspeelde op het jeugd-EK, denkt dat hij er goed aan doet om een paar dagen de zon op te zoeken. "Ik ben zelf vorig jaar ook vader geworden. Ik weet dat dat iets met je doet. Wellicht dat hij daar nog een nieuwe weg in moet vinden. De laatste tijd gaat hij bij een nederlaag nog dezelfde avond naar huis. Hij wil zo snel mogelijk thuis zijn. Je merkt aan hem dat hij het tof vindt om voor het eerst papa te zijn."

"Van Gerwen is impulsief", vult Van der Giessen aan. "Ik keek er dan ook niet raar van op dat hij naar Dubai vertrok. Iedere speler gaat hier natuurlijk anders mee om. Er zitten er een aantal tussen die zich bij wijze van spreken een week opsluiten in een kamer en alleen maar gaan darten. Ik denk dat Van Gerwen rust aan zijn hoofd wil en tijd wil besteden aan zijn gezin. Hij zal daar geen pijl aanraken. Sterker, ik denk niet eens dat hij ze mee heeft. Als hij terugkomt, begint het seizoen echt. Dan moet hij beter gaan presteren dan nu want op dit moment is het niks en dat weet hij zelf ook wel."

Gretig

Alles wat Van Gerwen vorig jaar aanraakte veranderde in goud. Of het nou het WK of de Premier League was, overal won hij. Dit jaar is dat bepaald niet het geval en komt hij niet eens in de buurt van de prijzen. Van Gerwen verloor zijn titel op de World Matchplay (kwartfinales) en World Grand Prix (eerste ronde) en strandde drie weken geleden in de Champions League of Darts al in de groepsfase.

Volgens Stompé kon een mindere periode ook niet uitblijven. "Als je telkens maar weer wint is het zo moeilijk om gretig te blijven. Daar vergissen mensen zich in. Dat heb je in het verleden ook bij Taylor gezien. Die had op een gegeven moment ook een mindere periode. Dat zijn dingen die je overkomen. Dat is ook vrij logisch allemaal. Je ziet het ook in andere sporten. De enige die altijd top is is schaatser Sven Kramer. De rest blijft niet iedereen en alles aan de zegekar binden."

Stompé is van mening dat Van Gerwen "terug moet gaan naar de basis". "Hij heeft nu een goede wake-up-call gekregen. Ik maak me dan ook pas zorgen als hij in aanloop naar het WK niet een toernooi heeft gewonnen of de finale heeft gehaald, maar ik ben ervan overtuigd dat hij nog deze maand of anders volgende maand met een beker omhoog staat."

“Zijn management vindt Van Gerwen ook niet langer ongenaakbaar” Arjan van der Giessen

Dekker ziet de laatste drie nederlagen van Van Gerwen vooral als een incident. "Het gaat bij hem de voorbije jaren met een enorme stijgende lijn opwaarts. Nu zit daar een klein kinkje in, maar ik heb niet echt de indruk dat hij zich zorgen maakt. De verwachtingen van de buitenwacht zijn ook gigantisch hoog. Dat is ook een beetje hoe het er in dit land aan toe gaat. Als je eenmaal hebt gewonnen, wil iedereen dat je dat elke keer maar weer herhaalt. Zo werkt het natuurlijk niet."

Van der Giessen merkt dat de concurrentie wel wat kwetsbaarheden bespeurt bij Van Gerwen. "Zijn management kwam maandag nog naar me toe en die zeiden ook dat Van Gerwen niet langer ongenaakbaar is. Dat zien de andere darters ook. Die ruiken bloed. Het gekke bij Van Gerwen is wel dat als het er weer is, hij gelijk weer twee klasses beter is dan de rest. Hij blijft gewoon de beste darter ter wereld."

Om over dat laatste geen misverstand te laten bestaan, zou Van Gerwen niets liever willen dan Taylor klop te geven op het WK. Het moet voor Van Gerwen de ultieme revanche worden op alle pesterijtjes tussen hem en Taylor. "In het kamp van Gerwen noemen ze het zelfs hun droomscenario", aldus Van der Giessen. "Maar andersom geldt natuurlijk precies hetzelfde. Ik denk dat Taylor er wel twaalf of dertien wereldtitels voor over heeft om Van Gerwen op zijn laatste WK te verslaan."

