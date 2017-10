Test je kennis in de NU.nl nieuwsquiz

NUweekend 'Van Gerwen is nog steeds de beste darter, maar de concurrentie ruikt bloed' De vroegtijdige uitschakelingen van Michael van Gerwen op de World Matchplay, Champions League of Darts en de World Grand Prix gingen als een schok door de dartswereld. De man die ongenaakbaar werd geacht vertoonde in de afgelopen maanden opeens wat zwakheden. De grote vraag is: wat is er aan de hand? Drie ingewijden laten er tegenover NU.nl hun licht over schijnen.