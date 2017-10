Minister Hennis in politieke problemen, welke fouten zijn gemaakt?

In Den Haag wordt serieus rekening gehouden met de mogelijkheid dat Hennis, die al ruim een half jaar demissionair is, alsnog aftreedt of door een motie van wantrouwen wordt weggestuurd.

Donderdag publiceerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) een kritisch rapport over het fatale ongeluk, waarbij op 6 juli 2016 twee Nederlandse militairen omkwamen. De bevindingen tonen aan dat Defensie flink tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van militairen in Mali.

Hennis stelde zich verantwoordelijk te voelen voor de fouten, maar dacht direct na het verschijnen van het rapport niet dat aftreden de problemen oplost. "Niet aftreden, maar optreden", aldus de minister donderdag.

Een dag later toonde ze zich bescheidener en liet zij haar politieke lot in het midden. "Aanblijven is nooit een doel op zich", aldus Hennis. "Ik wil graag met de Kamer het debat voeren over de feiten. Dan zal ik daarna bepalen wat dat betekent voor mijn positie."

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het rapport. Het rapport en de eerste kritische reacties van Kamerleden voorspellen een moeilijke dag voor Hennis. In het rapport is minutieus beschreven hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en welke fouten Defensie daarbij heeft gemaakt.

De feiten

De Nederlandse militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) kwamen vorig jaar om bij een oefening met mortiergranaten. Een derde militair die de oefening filmde, raakte zwaargewond. Volgens de OVV had de granaat zwakke plekken in het ontwerp.

De mortiergranaat die ontplofte, was onderdeel van een lading die in 2006 van het Amerikaanse leger werd aangeschaft. De Nederlandse krijgsmacht had vanwege de missie in Afghanistan destijds dringend behoefte aan nieuwe 60-millimeter-mortiergranaten. De mortieren gingen ook mee naar Mali, waar Nederland sinds april 2014 een bijdragen levert aan een VN-missie.

Kwaliteit

Volgens de OVV werden bij de aankoop de gebruikelijke kwaliteitstoetsen niet nageleefd, omdat Defensie dacht dat de Amerikanen de munitie zelf in gebruik had en de veiligheid had gecontroleerd. In het koopcontract stond echter expliciet vermeld dat dit niet het geval was.

In de jaren na de aankoop werden meer kwaliteitseisen overgeslagen, terwijl het ontwerp van de granaten zwakke plekken vertoonde. In Mali werden de granaten opgeslagen in een niet-gekoelde container, waardoor de voorgeschreven maximumtemperatuur van de granaten werd overschreden.

De twee militairen handelden op de dag van het ongeluk op de juiste manier. Toch volgde een explosie toen ze de granaat in de mortierbuis lieten vallen. De afscheidingen die de twee kruitladingen in de granaat uit elkaar hoort te houden, was door nalatig onderhoud niet meer intact. Het zorgde ervoor dat de granaat in de mortierschacht ontplofte.

Geen toezicht

Na het ongeval werd de gewonde militair vervoerd naar een ziekenhuis in Togo, dat ten onrechte was goedgekeurd door Defensie. De lokale artsen traden daar volgens de Onderzoeksraad "weinig doortastend op" en werd er geen gestructureerd onderzoek uitgevoerd naar het letsel van de militair. Tevens ontbrak het toezicht van Defensie op het hospitaal.

Toen de OVV dit jaar voor het onderzoek naar Mali afreisde om de resterende granaten te onderzoeken, bleken deze wekenlang onvindbaar. Defensie verklaarde daarna dat de granaten al in het najaar van 2016 waren vernietigd.

OVV-voorzitter Tjibbe Joustra vatte samen dat er "heel veel fouten" zijn gemaakt en dat het ten koste is gegaan van de veiligheid van de militairen. De nabestaanden van de twee omgekomen militairen overwegen naar de rechter te stappen. Ze lieten na het rapport hun verbijstering over het optreden van Defensie blijken.

Politieke problemen

Extra problematisch voor Hennis is dat het niet de eerste keer is dat Defensie negatief in het nieuws komt doordat het nalatig is geweest.

In juni uitte de Onderzoeksraad zorgen over de veiligheidscultuur naar aanleiding van een dodelijk ongeval bij een schietoefening in Ossendrecht vorig jaar. Ook kwam het ministerie in opspraak toen bleek dat personeel van Defensie is blootgesteld aan de giftige stof Chroom-6. Daardoor werden honderden medewerkers ziek.

Gedonder

De kwestie zorgt ondertussen ook voor gedonder in het demissionaire kabinet. Volgens vice-premier Lodewijk Asscher (PvdA) is het rapport zwaar genoeg voor Hennis om aftreden te overwegen.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra reageerde kwaad: "Ik vind het apart dat Asscher in de rol van vice-premier deze uitspraak heeft gedaan. Het gaat hier om overleden militairen en niet over politieke spelletjes", aldus Zijlstra.

Van de PvdA hoeft Hennis dus weinig steun te verwachten, hetgeen de vraag oproept of de op handen zijnde coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie haar in het zadel zal houden. De sfeer in de ministerraad, waar VVD en PvdA nog altijd samen wachten op het eind van de formatie, is er in ieder geval niet beter op geworden.