Test je kennis in de NU.nl nieuwsquiz

NUweekend Pieter Derks verwerkt Prinsjesdag: 'Incidentele stip aan horizon gedoogd' Dus de wereld staat in brand en hier zijn we er nog niet in geslaagd een kabinet te formeren. Dat was eigenlijk de kern van deze troonrede. Maar we moeten rustig blijven, want "we mogen de angst niet laten regeren", aldus de koning.