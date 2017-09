Pieter Derks verwerkt Prinsjesdag: 'Incidentele stip aan horizon gedoogd'

Door Pieter Derks.



Ik ben inmiddels op het punt dat ik denk: nou, als de angst wél in een paar weken een regeerakkoord in elkaar kan draaien mag hij het wat mij betreft proberen. We wachten nou al een halfjaar op het kabinet Rutte III, het zit eraan te komen, maar heel overtuigend wordt het allemaal niet. Ik heb namelijk de hand weten te leggen op de regeringsverklaring, ik kwam hem tegen in een Indonesisch restaurant, en de tegenzin die we al tijdens deze hele formatie voelen druipt er aan alle kanten vanaf. Oordeelt u zelf:

Dames en heren, pardon, we bedoelen: hallo allemaal!

Het spijt ons te moeten melden dat het helaas niet is gelukt om er niet uit te komen. Op een aantal cruciale onderwerpen bleek het onmogelijk om geen compromissen te bereiken. De onwil ontbrak.

We zijn er dus uit. Helaas. We hebben nog ons best gedaan het zo lang mogelijk te rekken, eigenlijk waren we eind juli al klaar, maar we konden het niet laten om toch even te wachten tot de baard van Thierry Baudet langer was dan die van Selcuk Oztürk.

“Als de angst wél in een paar weken een regeerakkoord in elkaar kan draaien mag hij het wat mij betreft proberen”

Het kabinet Rutte III is dus een feit, Rechts met de Bijbel, zoals we al vaak genoemd zijn, al dekt dat wat ons betreft niet helemaal de lading, wij hebben het zelf liever over Gert-Jan met z’n motorblok. Bekt net wat lekkerder. Overigens snapten we heel lang niet waarom iedereen ons het motorblok noemde, maar we hebben nu een paar races van Max Verstappen zitten kijken en we beginnen de metafoor te begrijpen.

En ook dit motorblok wil de race niet uitrijden. Het is uiteraard onze bedoeling zo kort mogelijk te regeren. Dat kost toch alleen maar stemmen. Ook willen benadrukken dat dit kabinet absoluut niks te maken wil hebben met welke visie dan ook. Zoals Mark Rutte altijd zegt: als je last hebt van visie dan moet je naar de oogarts. De eerste maatregelen van het kabinet Rutte III zullen dan ook bestaan uit een verbod op televisie, de eredivisie, provisie en visite. Een incidentele stip aan de horizon zal worden gedoogd.

Een belangrijk knelpunt lag natuurlijk bij de medisch-ethische kwesties, maar daar zijn Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers prima uit gekomen. Gert-Jan bleef bij zijn standpunt dat alleen God beslist over leven en dood, en dus heeft Alexander Pechtold beloofd met God te gaan praten. In de gesprekken die ze tot nu toe hebben gevoerd is God een bijzonder inschikkelijke vent gebleken, aldus Alexander, die verwacht dat ze er wel uit gaan komen. Gezien het goede contact dat ze hebben opgebouwd heeft Alexander aangeboden ook met God verder te praten over embryoselectie, orgaandonatie, het legaliseren van softdrugs en prostitutie, koopzondag in Staphorst en de bouw van een megamoskee. Gert-Jan Segers is blij te zien dat Alexander en God elkaar eindelijk gevonden hebben.

“Het ministerie van Ronald Plasterk wordt opgeheven omdat eigenlijk niemand meer wist waar die nou ook alweer minister van was”

Op het gebied van vluchtelingen, een ander heikel punt, hebben we een compromis bereikt: we gaan deals sluiten met de regering in Libië. Afgesproken is later in te vullen welke regering in Libië. We zullen kijken welke van de drie Libische regeringen ons de beste deal kan bieden, en daarmee zullen we dan in zee gaan. Figuurlijk, uiteraard. We zullen wat de vluchtelingen zelf betreft aansturen op opvang in de regio, waarbij is afgesproken later in te vullen welke regio. Alexander en Gert-Jan pleiten nog voor de regio Utrecht, Sybrand en Mark voor de regio Damascus. Maar ook andere regio’s die belangstelling hebben kunnen zich nog melden.

Dan natuurlijk nog de poppetjes. Er zijn dertien ministers, precies evenveel als in Rutte II, want weliswaar komt er een ministerie voor Klimaat bij, maar het ministerie van Ronald Plasterk wordt opgeheven omdat eigenlijk niemand meer wist waar die nou ook alweer minister van was. Het CDA en D66 leveren elk drie ministers, de ChristenUnie twee, en de VVD vijftien. Dat wil zeggen, ze leveren er vijf, maar gezien het tempo waarin de gemiddelde VVD-minister moet aftreden is het een fijne gedachte dat er voor elke minister alvast twee vervangers klaarstaan.

Dames en heren, dit kabinet heeft een heel duidelijk en breed gedragen doelstelling: zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen. U zult de komende maanden getuige zijn van een gezamenlijke inspanning om zonder zetelverlies onder deze coalitie uit te komen, en wat ons betreft is dit het startschot voor een hele mooie lange verkiezingscampagne.

De bordesscène staat voor morgen gepland, maar ook die proberen we nog zo lang mogelijk uit te stellen, dus als het allemaal meezit gaan we volgende maand pas aan de slag als kabinet Rutte III, onder ons gezamenlijke motto: nou, vooruit.

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend