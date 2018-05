Roddeloverzicht: Douwe 'vindt liefde' en Orlando toont zijn geslachtsdeel

Het lijkt een trend geworden: bekende mensen kunnen niet meer met iemand anders verschijnen zonder dat iedereen er vanuit gaat dat het de nieuwe geliefde is. Vriendschappen in Hollywood en Hilversum lijken niet te bestaan: alles draait om de liefde, als we de media mogen geloven.

Deze week werd Douwe Bob daar het slachtoffer van. Douwe is immers alweer zeker anderhalve maand vrijgezel en dat kan natuurlijk eigenlijk niet als je een beroemdheid bent.

De zanger viert een welverdiende vakantie op Kreta en werd daar gefotografeerd met een jongedame. De Telegraaf schreef dat het zou gaan om zijn nieuwe geliefde Max en andere media, waaronder ook NU.nl, liepen daar vrolijk achteraan: hij stond immers tamelijk intiem met haar op het strand op die ene foto die we konden bekijken. Dan zou het toch wel moeten gaan om een relatie?

De verhalen van ooggetuigen hielpen er ook niet erg bij: die vertelden aan De Telegraaf dat Douwe en zijn Max niets anders deden dan zoenen en vrijen. Oké, zo af en toe werd er wat gesnorkeld of geluierd op het strand, maar de vonken vlogen er vanaf. Even voor de gemaakte foto zou Max Douwe uitdagend hebben gevraagd of ze naakt het water in zou springen, of in haar jurkje. Te zien aan de beelden werd het uiteindelijk het laatste.

Iedereen was overtuigd van het nieuwe liefdesgeluk van Douwe, maar de zanger maakte er dinsdagavond zelf een einde aan. Nee, hij was niet op vakantie met Max. Max is namelijk 16.

"Wat denken jullie wel! En trouwens: geef ik niet genoeg?", schreef Douwe op Twitter. Wat hij precies bedoelt met dat laatste is niet helemaal duidelijk, net als of er nu definitief geen nieuwe geliefde is, maar helder is in elk geval dat Douwe liever niet heeft dat mensen nog zulke dingen over hem schrijven.

Verliefd

Ook Sylvie Meis werd deze week op de foto gezet met een mogelijk nieuwe geliefde: volgens verschillende Duitse media is de presentatrice samen met de steenrijke zakenman Charbel Aouad. Op het strand van Mallorca werden de twee knuffelend gefotografeerd en spatte de liefde er volgens In Touch helemaal van af.

Anders dan bij Douwe zijn er meerdere foto's van Sylvie en haar Charbel waar uit op gemaakt zou kunnen worden dat de twee een relatie hebben. Sylvie en Charbel knuffelend op het strand, op de boot met zijn hand op haar been en met Sylvie's zoon Damián en wat andere mensen aan de lunch. De liefde spat er vanaf, zo vonden de Duitse media.

Ook in dit geval weten we niets zeker, want in tegenstelling tot Douwe besluit Sylvie niet te reageren op de foto's. In een interview met Gala vertelde ze wel wat ze zoekt in een man: "eerlijkheid, loyaliteit en humor. En ik hou er van als een man liefdevol is."

Sylvie zou haar nieuwe vriend al een hele tijd kennen: toen ze nog met Maurice 'Momo' Mobetie een relatie had ontmoette ze Charbel in Dubai, waar de zakenman woont. Enkele maanden nadat het uitging met Momo zou Sylvie haar relatie met Charbel zijn begonnen: het is al bijna een jaar aan dus. Al die tijd hebben de twee hun "relatie" geheim gehouden.

De foto op het strand wakkerde meteen een hele reeks aan verhalen aan: zo zou Sylvie de familie van Cherban inmiddels ontmoet hebben en zelfs bij een doop van een familielid aanwezig zijn geweest.

Hoe het kan dat iemand die zo goed in de gaten wordt gehouden door paparazzi al die tijd een relatie verborgen heeft gehouden is totaal onduidelijk, maar Sylvie lijkt er nu in elk geval geen geheim meer van te willen maken.

Blije voetballer

Zagen we Cristiano Ronaldo een paar weken geleden al gelukkig op een enorme boot op vakantie met zijn familie, zien we hem deze week nog een tikkeltje gelukkiger in Miami.

De voetballer heeft een weekendje in de Verenigde Staten doorgebracht en deed dat niet alleen. De enorme grijns op zijn gezicht was meteen te verklaren toen de foto's van het weekend van de voetballer online verschenen.

Met een dame in ieniemini bikini en prachtige billen een weekendje doorbrengen is overduidelijk een van de favoriete bezigheden van Cristiano: op de foto's is te zien hoe hij heel blij kijkt naar haar blote kont en hoe hij haar vervolgens een kus op haar voorhoofd geeft terwijl zij in zijn armen ligt.

De dame in kwestie is fitnessmodel Cassandre Davis die op Instagram laat blijken dat ze geen enkele problemen heeft met foto's waarop haar bilpartij goed te zien is: op iedere foto op het sociale medium spelen de ronde billen een hoofdrol.

Of er sprake is van een relatie durven we na deze week vol misverstanden rondom foto's niet meer te zeggen, maar zeker is dat de twee het erg leuk met elkaar hebben. De laatste maanden is Ronaldo al aan heel wat mensen gekoppeld.

Badr Hari, met wie Ronaldo misschien ook een relatie zou hebben als we Britse tabloids mogen geloven, heeft nog niet gereageerd op de foto's van zijn goede vriend. De andere mogelijke geliefde van Ronaldo, de Spaanse presentatrice Lucia Villalon, houdt zich ook nog stil.

Penisgate

Het is officieel de week van spraakmakende foto's, maar de meeste gesprekken gingen deze week toch echt over acteur Orlando Bloom. De geliefde van Katy Perry vierde deze week vakantie in Italië en voelde zich daar overduidelijk heel vrij.

Het stel ging samen gezellig een stukje op een surfplank varen: Katy op de voorkant, Orlando aan het peddelen, niks raars aan. Behalve dan dat Orlando zich niet kon bewegen in zwembroek en dus besloot dat peddelen dan maar naakt te doen.

Bekende mensen kunnen geen stap zetten zonder dat er miljoen foto's van gemaakt worden en dat was dit keer natuurlijk niet anders, dus staat het internet sinds deze week vol met de penis van Orlando Bloom.

Waar sommige media het nog keurig hielden bij een zwart blokje over de edele delen van de acteur, is het niet moeilijk om de ongecensureerde foto's te vinden. Orlando lijkt zich in elk geval nergens voor te schamen en Katy lijkt er ook weinig moeite mee te hebben dat iedereen nu weet hoe de penis van haar vriend er uitziet.

Toch lijken de foto's niet alleen positieve gevolgen te hebben voor Orlando: hoewel iedereen die zich aangetrokken voelt tot mensen met een penis nu intens verliefd is op de acteur, is de overheid van het Italiaanse eiland Sicilië dat wellicht minder. Op het eiland is het namelijk niet toegestaan om je publiekelijk naakt te vertonen, behalve op naaktstranden.

Niet alleen heeft straks iedereen de penis van Orlando gezien, hij moet er straks misschien nog voor betalen ook. De positieve publiciteit zal hem ongetwijfeld helpen om de 1.200 euro bij elkaar te krijgen.

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend