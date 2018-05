Eerste weekeinde van de zomervakantie wordt bloedheet

Een hardnekkige noordwestelijke tot westelijke wind voerde al weken lang koele lucht vanaf de Noordzee aan, met daarbij de nodige herfstachtige taferelen. Het voorjaar was ook al zo tegengevallen, mopperde Nederland en boekte massaal een lastminutereis naar een exotisch vakantieoord.

Maar het Hollandse weer is grillig. Slechts enkele dagen na die sombere zomeraankondiging verschenen de eerste computerberekeningen en bijbehorende weerplaatjes voor een week later.

Die kleurden Nederland diep paars, tot zelfs boven de 40 graden. Zo’n hoge temperatuur gaan we niet halen, maar een dikke week na de koude en kille start van de zomer beleeft Nederland wel één van de warmste periodes ooit en sneuvelt record na record.

Record

In Maastricht werd donderdagmiddag 38,2 graden gemeten. Daarmee is het de warmste julidag sinds het begin van de metingen in 1901. Het oude record van meetpunt Westdorpe in Zeeuws-Vlaanderen, daar werd het op 19 juli 2006 37,1 graden, werd ermee verpulverd.

En nog een mijlpaal: nooit was het eerder ’s nachts zo warm. In Arcen (Limburg) kwam de temperatuur in de nacht van woensdag op donderdag niet onder de 24,1 graden, maar liefst een volle graad meer dan het oude record uit 2012 gemeten in Maastricht.

Of we de komende dagen de warmste dag in Nederland ooit zullen halen, al ruim 70 jaar in handen van het Gelderse Warnsveld met 38,6 graden op 23 augustus 1944, is nog even de vraag. Zaterdag wordt het weer bloed- en bloedheet. Op sommige plekken is 38 graden of nog iets meer niet ondenkbaar.

Het zal er om spannen of 'Warnsveld’ na zo veel jaren uit de boeken gaat, voorspellen sommige meteorologen. Anderen temperen dit het enthousiasme. Het blijft loeiheet, maar onweersbuien en een draaiende wind die vanaf de Noordzee komt, kunnen net dat graadje extra wegsnoepen, verwachten zij.

Bekijk waar de warmste 4 juli's werden gemeten door de jaren heen:

Stranden, zwembaden en horeca

Wel of geen nieuw record, het staat in ieder geval vast dat Nederland zaterdag sinds 1901 zijn 40ste landelijke hittegolf verwelkomt.

Daarvan is sprake als de temperatuur in De Bilt, waar het KNMI zetelt, vijf achtereenvolgende dagen uitkomt op 25 graden of hoger (zomers), waarvan drie 30 graden of hoger (tropisch). Dat gaan we, met de dagen die we al achter de rug hebben, ruimschoots bereiken.

Ook nu gaan we weer massaal op zoek naar verkoeling en waterpret. Files naar de stranden van de Noordzee, lange rijen voor de openluchtzwembaden.

Elektronicaketens kunnen de airco’s en ventilatoren bijna niet aanslepen, alleen de MediaMarkt al verkocht de afgelopen dagen meer dan 10.000 apparaten, en supermarkten stunten met barbecue-pakketten.

Ook de horeca is in juichstemming. De strandtenten doen goede zaken en terrasjes, bij voorkeur die met parasols want verbranden doe je in een oogwenk, zitten overvol.

Veel alcohol drinken is af te raden, want alcohol stoot vocht af, maar een koud pilsje, een witbiertje of een rosébiertje (in toenemende mate populair onder vrouwen) smaken nog steeds het beste op een tropische zomerdag, zo blijkt uit het Nationaal Bieronderzoek.

Problemen en hitteplan

Maar de zomerpret heeft ook een schaduwzijde. In de hete julimaand van 2006, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek indertijd, bleek dat er in Nederland duizend mensen meer waren gestorven dan in een gewone zomermaand.

Daarmee was voor het eerst cijfermatig aangetoond, vermoedens bestonden al wel, dat er een direct verband is tussen aanhoudende hitte en de volksgezondheid.

Het was aanleiding voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om het jaar daarop een Nationaal Hitteplan in het leven te roepen, een soort waarschuwingssysteem voor zorgprofessionals en hulpdiensten. Ook tijdens deze hitteperiode werd het in werking gesteld.

Vooral ouderen zijn kwetsbaar, omdat hun temperatuurregulatie doorgaans slechter is en het dorstgevoel minder. Uitdroging en oververhitting liggen dan op de loer. Ook mensen met een chronische aandoening, daklozen, mensen met overgewicht en jonge kinderen behoren tot de risicogroepen.

De tropische temperaturen leiden ook tot andere ongemakken. In het hele land zijn evenementen afgelast. Er ging al een streep door wielertoertochten, markten, excursies, festivals en een grote internationale hondenshow in het Limburgse Echt waar ruim 1600 rashonden en vele duizenden bezoekers uit heel Europa werden verwacht.

De organisatie vindt de temperaturen zo hoog dat het onverantwoord is, voor mens én dier, om de festiviteiten door te laten gaan.

Alle hens aan dek

En waar het voor de één goed geld verdienen is of relaxen in de schaduw met een ijsje of een biertje, is het voor anderen alle hens aan dek.

Prorail houdt het spoor nauwgezet in de gaten en besproeit de rails om kromtrekken te voorkomen, Rijkswaterstaat koelt op veel plekken bruggen af zodat die nog open kunnen als er een boot voorbij komt.

Drinkwaterbedrijven zien een forse piek in het waterverbruik tot meer dan 30 procent. Zaterdag worden verbruikrecords verwacht, vooral in Utrecht waar de Tour de France begint en vele duizenden bezoekers op af komen.

Reddingsbrigades langs de kust staan op scherp vanwege de overvolle stranden. Waterschappen waarschuwen voor blauwalg in meren en plassen, de bacterie die irritatie aan huid en ogen en maag- en darmklachten kan veroorzaken.

En de brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de handen vol gehad aan branden die werden veroorzaakt door blikseminslagen, vooral in het oosten en noorden van Nederland. De onweersradar van Buienradar.nl registreerde die nacht zo’n 25.000 bliksemschichten.

Hoe verloopt de rest van de zomer?

Hebben we onze portie zomer voor 2015 nu gehad? In de loop van volgende week zakt het kwik waarschijnlijk onder de zomerse temperatuur van 25 graden, maar verder valt er geen zinnig woord over te zeggen. Want als iets onvoorspelbaar is, dan is het het Hollandse weer.

Dat blijkt ook uit de statistieken. Tussen 1950 en 1975, liefst een kwart eeuw lang, hebben we in Nederland geen enkele hittegolf gehad. Maar in de hete zomer van 1947 waren er vier op rij met een duur van in totaal 38 dagen. In 2006 konden we er twee hittegolven tellen, goed voor 23 dagen broeien en zweten.

Iedereen pufte en zuchtte toen en keek reikhalzend uit naar een verfrissende regenbui. Dat zal, als de hittegolf van nu nog even aanhoudt, deze keer niet anders zijn. ''Het is mooi geweest, het mag wel wat koeler", zeggen we dan.

Zo is Nederland ook wel weer.

​

Meer langere verhalen en achtergronden op NUweekend