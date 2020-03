NUweekend Waarom we graag te hard rijden: 'De auto is een verlengstuk van ons ego' Slideshow Infographic Video 85 x gedeeld Nederlandse automobilisten mogen vanaf 16 maart nergens meer harder rijden dan 100 kilometer per uur. De kans lijkt reëel dat het een flink deel van de weggebruikers moeite gaat kosten deze nieuwe limiet te eerbiedigen. Waarom willen we toch zo graag zo hard rijden?