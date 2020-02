In De week van NUtech bespreken de techredacteuren van NU.nl wat hen deze week bezighoudt. In deze aflevering onder meer de ransomware-aanval bij de Universiteit Maastricht.

Eind 2019 hield een ransomware-aanval de Universiteit Maastricht (UM) in zijn greep. Afgelopen week werd bekend dat de onderwijsinstelling losgeld betaald heeft aan de criminelen achter de gijzelsoftware. Techredacteur Stan Hulsen vertelt wat de UM allemaal heeft bekendgemaakt over deze aanval.

Woensdag oordeelde de rechter dat SyRI, het omstreden fraudeopsporingssysteem van de Staat, in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens. Techredacteur Wies van der Heyden legt uit waarom dat zo is en wat de gevolgen daarvan zijn.

Reageren

Wil je reageren op deze aflevering of meedoen aan het ringtonespel? Stuur dan een e-mail naar podcast@nu.nl.

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden. Heb je nog geen podcastapp? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcastapps voor iOS en Android.