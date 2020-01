In De week van NUtech bespreken de techredacteuren van NU.nl wat hen deze week bezighoudt. In deze aflevering onder meer: hoe herken je datingfraude?

De drie Amsterdamse kantoren van WeWork hebben het wifinetwerk dat ze aan huurders aanbieden slecht beveiligd, blijkt uit onderzoek van NU.nl. Tech-redacteur Joost Schutte vertelt over het onderzoek en de gevaren van een slecht beveiligde wifiverbinding.

Verder bespreken we een nieuwe optie van Facebook. Het platform geeft Nederlandse gebruikers vanaf deze week meer inzicht in wat het bedrijf weet over jouw surfgedrag. Het gaat om informatie die bedrijven of organisaties met Facebook delen over het gebruik van hun website of apps. Tech-redacteur Stan Hulsen vertelt wat Facebook van hem weet en legt uit hoe jij de optie ook kan gebruiken.

Wil je reageren op deze aflevering of meedoen aan het ringtonespel? Stuur dan een e-mail naar podcast@nu.nl.

