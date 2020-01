In De week van NUtech bespreken de techredacteuren van NU.nl wat hen deze week bezighoudt. In deze aflevering onder meer: hoe herken je datingfraude?

Afgelopen jaar kwamen er ruim zeshonderd meldingen van datingfraude binnen bij de Fraudehelpdesk. Harry was één van de personen die een melding deed.

In totaal raakte hij 31.000 euro kwijt aan de persoon van wie hij dacht dat ze de liefde van zijn leven was. Het bleek echter om oplichting te gaan. Hoe kan je datingfraude herkennen? Wies van der Heyden legt het ons uit.

De Samsung Galaxy Fold is uitgekomen in Nederland. De vouwbare telefoon is uitgebreid in het nieuws gekomen vanwege problemen met het scherm. Dat zou nu opgelost moeten zijn. Rutger Otto heeft de telefoon al enkele dagen in gebruik en vertelt hoe het toestel bevalt. Wat zijn de voor- en nadelen?

Reageren

Wil je reageren op deze aflevering of meedoen aan het ringtonespel? Stuur dan een e-mail naar podcast@nu.nl.

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden. Heb je nog geen podcastapp? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcastapps voor iOS en Android.