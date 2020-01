In De week van NUtech bespreken de techredacteuren van NU.nl wat hen deze week bezighoudt.

Whatsapp-fraude komt steeds meer voor in Nederland. Wies van der Heyden vertelt in de studio hoe oplichters te werk gaan om jouw contactenlijst te misbruiken. Op welke manier kun je jezelf wapenen tegen deze opkomende vorm van fraude?

Verder praten we in De week van NUtech met stagiair Joost Schutte over cyberverzekeringen. Hoe gaan verzekeraars om met afpersing met ransomware en wanneer kun je iets wel en niet verzekeren?

Wil je reageren op deze aflevering of meedoen aan het ringtonespel? Stuur dan een e-mail naar podcast@nu.nl.

