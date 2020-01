In De week van NUtech bespreken de techredacteuren van NU.nl wat hen deze week bezighoudt.

De Consumer Electronics Show (CES) is een terugkerend evenement in Las Vegas. Voor NU.nl is Rutger Otto daar aanwezig. Volgens hem is er op de beurs vooral aandacht voor verschillende concepten. Journalisten en bezoekers konden deze bekijken. Wat hebben we hier precies aan? Rutger legt het uit.

En blijven we vuurwerkshows organiseren in Nederland of worden deze mogelijk vervangen door droneshows? Wies van der Heyden vertelt over de kansen van een droneshow in ons land. Waar liggen de pijnpunten precies en hoe zou een droneshow eruitzien?

