In De week van NUtech bespreken de techredacteuren van NU.nl wat hen deze week bezighoudt.

Volgende week draait de nieuwste Star Wars-film, The Rise of Skywalker, in de bioscoop. In de Week van NUtech bespreken we hoe je potentiële spoilers kan voorkomen op het internet.

Verder praten we over de YouTube Rewind-video die onlangs is verschenen. Het videoplatform pakt het na de hevige kritiek van vorig jaar nu anders aan, maar valt deze nieuwe wijze ook in de smaak?

Reageren

Wil je reageren op deze aflevering of meedoen aan het ringtonespel? Stuur dan een e-mail naar podcast@nu.nl.

