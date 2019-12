In De week van NUtech bespreken de techredacteuren van NU.nl wat hen deze week bezighoudt.

54 Nederlandse gemeenten zijn vanaf zaterdag voor inwoners niet meer bereikbaar via WhatsApp. Daarmee verdwijnt voor inwoners een laagdrempelige manier om in contact te komen met de gemeente. Techredacteur Wies van der Heyden vroeg aan alle Nederlandse gemeenten waarom dit niet meer mogelijk is en wat de alternatieven zijn.

Verder deed NU.nl ook nog onderzoek naar de manier waarop bedrijven vingerafdrukscanners inzetten. Zo werden ze gebruikt om in te klokken of in te loggen voor het kassasysteem. Redacteur Shannon Bakker deed hier onderzoek naar en vertelt erover in de podcast.

Wil je reageren op deze aflevering of meedoen aan het ringtonespel? Stuur dan een e-mail naar podcast@nu.nl.

